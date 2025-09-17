Nothing यूजर्स की हो गई मौज! आ गया NothingOS 4.0, नए फीचर्स कर देंगे खुश

स्मार्टफोन ब्रैंड Nothing की ओर से नया NothingOS 4.0 अपडेट अनाउंस कर दिया गया है। यूजर्स को इसके साथ कई फीचर्स मिलेंगे और डिवाइसेज की परफॉर्मेंस में सुधार भी किए जाएंगे।

लंदन की टेक्नोलॉजी कंपनी Nothing ने बुधवार को अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन NothingOS 4.0 आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। ब्रैंड का कहना है कि अपडेट यूजर्स के लिए ना सिर्फ नए फीचर्स, बल्कि बेहतर कस्टमाइजेशन, नई थीम्स और स्मार्ट फीचर्स ऑफर करेगा। अब यूजर्स को Extra Dark Mode और AI usage Dashboard जैसे ऑप्शंस भी मिलेंगे।

Nothing ने बताया है कि नए NothingOS 4.0 को सभी नथिंग स्मार्टफोन्स में रोलआउट किया जाएगा और यह लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड है। हालांकि, इसकी आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन सामने नहीं आई है। यह अपडेट बीटा प्रोग्राम एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च होगा। इसमें यूजर्स को पर्सनलाइजेशंस से लेकर बेहतर प्रोडक्टिविटी फीचर्स भी दिए जाएंगे।

AI Usage Dashboard और Extra Dark Mode अपडेट का बड़ा हाइलाइट AI यूजेस डैशबोर्ड है, जिससे यूजर्स को उनकी ऐक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। इन सेटिंग्स में यूजर्स को उनका डेली और वीकली व्यू यूजेस ट्रेंड्स के साथ दिखेगा। फीचर बताएगा कि कब कौन से LLMs (लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स) सबसे ज्यादा ऐक्टिव रहे। यूजर्स चाहें तो किसी एक मॉडल के यूजेस के बारे और भी जान सकते हैं।

साथ ही बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए और आंखों पर कम दबाव डालने के लिए डिजाइन किया गया Extra Dark Mode भी अपडेट का हिस्सा है। यह फीचर लो-लाइट इनवायरमेंट में काम का साबित होगा।

पॉप-अप व्यू और मल्टीटास्किंग का सपोर्ट भी नथिंग ने अपडेट में Pop-up View को अपग्रेड किया है और अब इसमें डुअल पॉप-अप विंडोज सपोर्ट यूजर्स को मिलेगा। यानी यूजर्स एकसाथ दो फ्लोटिंग ऐप्स यूज कर पाएंगे। बता दें, स्क्रीन के नीचे से स्वाइप-अप करते हुए विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है और स्वाइप-डाउन कर इसे फुल स्क्रीन पर एक्सपैंड करने का विकल्प मिलेगा।