Samsung या Xiaomi नहीं, भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं इस कंपनी के फोन; नई रिपोर्ट

संक्षेप: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi या Samsung नहीं बल्कि चाइनीज ब्रैंड Vivo ने अपना लोहा मनवाया है। इस कंपनी के फोन सबसे ज्यादा बिके हैं और नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है और इस बीच Xiaomi या Samsung नहीं बल्कि Vivo ने टॉप पोजीशन पर जगह बनाई है। नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 की तीसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लगभग 4.84 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट हुई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 प्रतिशत ज्यादा है। इस उछाल के साथ Vivo भी सुर्खियों में है, जिसने लगातार दूसरी तिमाही में 20 प्रतिशत मार्केट पोजीशन के साथ टॉप पोजीशन बनाए रखी।

क्यों नंबर वन बना Vivo? Omdia की रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo ने इस तिमाही में करीब 97 लाख यूनिट्स की शिपमेंट की। कंपनी के T सीरीज, V60 और Y सीरीज के स्मार्टफोन्स ने खासकर मिड-रेंज सेगमेंट में शानदार परफॉर्म किया है। रिटेल ऑफर्स, कैशबैक डील्स और स्टाइलिश कैमरा डिजाइन ने Vivo को भारतीय ग्राहकों का फेवरेट बना दिया है।

बता दें, Vivo ने पिछले कुछ महीनों में अपने डिवाइसों में AI कैमरा फीचर्स, बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, जो मिड-रेंज ग्राहकों के लिए प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रही हैं। यही वजह है कि चाहे ऑनलाइन सेल हो या ऑफलाइन मार्केट, Vivo के फोन तेजी से बिक रहे हैं।

दूसरे नंबर पर है सैमसंग साउथ कोरिया की टेक कंपनी Samsung ने 14 प्रतिशत मार्केट शेयर और 68 लाख यूनिट्स की शिपमेंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। कंपनी की Galaxy S24 सीरीज ने मिड-प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन फिर भी Vivo की एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटेजी के सामने थोड़ी पीछे रह गई।

Xiaomi और Oppo में टक्कर मार्केट में Xiaomi ने 65 लाख यूनिट्स की सेल के साथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा किया, जबकि Oppo भी लगभग उसके बराबर रही। Oppo की F31 सीरीज ने कंपनी की ग्रोथ को संभाला, लेकिन दोनों ब्रैंड्स के बीच का अंतर बेहद कम है।