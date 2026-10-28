Facebook-Instagram पर न्यूज पोस्ट करना पड़ेगा भारी? Meta के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मीडिया संस्थान
नॉर्वे के 10 मीडिया संगठनों ने Meta के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि Facebook और Instagram की नई शर्तों से कंपनी उनकी खबरों, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल AI प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकती है।
नॉर्वे के प्रमुख मीडिया ऑर्गनाइजेशंस ने Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मीडिया ऑर्गनाइजेशंस का आरोप है कि कंपनी की नई शर्तों से उसे न्यूज आर्टिकल्स, फोटो और वीडियो, यहां तक कि पेवॉल के पीछे मौजूद कंटेंट का इस्तेमाल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोडक्ट बनाने के लिए करने का अधिकार मिल सकता है। संस्थान चाहते हैं कि अदालत इन नई शर्तों को लागू होने से रोके।
मीडिया ऑर्गनाइजेशंस के मुताबिक, Meta की नई शर्तें 20 नवंबर, 2026 से लागू होनी हैं। ये Facebook और Instagram पर बिजनेस अकाउंट चलाने वाले ऑर्गनाइजेशंस और कंपनियों पर लागू होंगी। मीडिया ऑर्गनाइजेशंस का मानना है कि इन शर्तों के जरिए Meta उनकी वेबसाइट्स से खबरें, फोटो और वीडियो इकट्ठा कर सकता है और इनका इस्तेमाल AI बेस्ड सेवाएं डिवेलप करने में कर सकता है।
खास बात यह है कि इस दायरे में पेवॉल के पीछे मौजूद कंटेंट भी आ सकता है। यानी ऐसी खबरें और लेख जिन्हें पढ़ने के लिए रिडर्स को पैसे देने पड़ते हैं। मीडिया ऑर्गनाइजेशंस का कहना है कि पत्रकारिता के लिए रिपोर्टिंग, रिसर्च और कंटेंट तैयार करने में काफी इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे में इस कंटेंट का इस्तेमाल करके AI टूल्स बनाना उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है।
मीडिया संस्थानों ने अदालत से क्या मांग की?
नॉर्वे के 10 मीडिया संगठनों ने ओस्लो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई शर्तों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका मकसद नई शर्तों को लागू होने से रोकना है, जब तक यह तय नहीं हो जाता कि ये शर्तें कानूनी रूप से सही हैं या नहीं।
मामले में गवर्मेंट ब्रॉडकास्टर NRK के अलावा Schibsted, Amedia, Polaris और Aller जैसे मीडिया ग्रुप और न्यूज एजेंसी NTB शामिल हैं। मीडिया ऑर्गनाइजेशंस का कहना है कि Meta को कंटेंट का इस्तेमाल करने से पहले संबंधित ऑर्गनाइजेशंस की परमिशन लेनी चाहिए।
Meta ने इस मामले पर क्या कहा?
Meta ने नई शर्तों को लागू करने की डेट पहले 30 अक्टूबर रखी थी, लेकिन मीडिया ऑर्गनाइजेशंस और बाकी रिलेटेड पार्टीज के ऑब्जेक्शन के बाद इसे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया। कंपनी का कहना है कि इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल पार्टनर्स और रिलेटेड पार्टीज को बदलावों के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए किया जाएगा।
हालांकि, मीडिया ऑर्गनाइजेशंस की चिंता अब भी बनी हुई है। उनका कहना है कि केवल स्पष्टीकरण देना काफी नहीं है। उन्हें ऐसे साफ और जरूरी नियम चाहिए, जिनसे उनके कंटेंट पर उनके राइट्स सेफ रहें।
AI कंपनियों और मीडिया के बीच बढ़ रहा विवाद
विवाद केवल नॉर्वे तक सीमित नहीं है। दुनियाभर में मीडिया संस्थान इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि AI कंपनियां इंटरनेट पर उपलब्ध आर्टिकल्स, फोटोज और बाकी कंटेंट का इस्तेमाल किस हद तक कर सकती हैं। मीडिया कंपनियों का कहना है कि उनकी मेहनत से तैयार कंटेंट का इस्तेमाल करके कॉम्पिटीटिव AI सेवाएं डिवेलप की जा सकती हैं, जबकि ओरिजनल कंटेंट बनाने वाले ऑर्गनाइजेशंस को इसका फायदा नहीं मिलता।
नॉर्वे का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट का फैसला यह तय करने में भूमिका निभा सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और AI कंपनियों को मीडिया कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। फिलहाल, अदालत में फाइल की गई याचिका पर अंतिम फैसले का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।