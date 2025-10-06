6 साल फिर लौट रहा Nokia का चट्टान-जैसा मजबूत फोन, पुराने लुक के साथ नए फीचर्स, जानिए डिटेल

Nokia 800 Tough के 6 साल बाद लौटने की उम्मीद है। नए मॉडल में USB-C पोर्ट, KaiOS 3.1 और पुराने रग्ड डिज़ाइन के साथ अपग्रेड्स हो सकते हैं। जानें डिटेल्स:

HMD Global ने Nokia के साथ अपनी लाइसेंसिंग डील को बढ़ाया है, और अब उस पार्टनरशिप का पहला फोन जल्द ही देखने को मिल सकता है। इस खबरों के अनुसार, Nokia 800 Tough नाम के रग्ड (मजबूत) फोन को लगभग 6 साल बाद एक नया वर्जन मिल सकता है। Nokia 800 Tough मॉडल 2019 में पेश किया गया था, और तब से वह टिकाऊ फोन चाहने वालों में एक पॉपुलर बन गया था।

रिपोर्ट्स यह सुझाव देती हैं कि नया मॉडल पुराने डिज़ाइन के बहुत करीब होगा, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी अपडेट होंगे जैसे कि माइक्रो USB पोर्ट की जगह USB-C पोर्ट, और वर्तमान KaiOS 2.5.2 की जगह KaiOS 3.1 ओएस। कैमरा मॉड्यूल, डिजाइन लैआउट और सुरक्षा (IP68, MIL-STD-810G) जैसी विशेषता शायद पुराने मॉडल की तरह बनी रहेंगी। यह नया Nokia 800 Tough मॉडल संभवत: एक हल्का रिफ्रेश होगा बजाय पूरी तरह नए डिज़ाइन के। इस फोन को रग्ड स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए डिजाइन किया जाएगा जो मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ डिवाइस चाहते हैं।

Nokia 800 Tough के संभावित फीचर्स और अपडेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि Nokia का अगला 800 Tough मॉडल डिज़ाइन के लिहाज से पुराने वर्जन जैसा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट होगा USB-C पोर्ट का उपयोग पुराने मॉडल में माइक्रो USB था जिससे डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग दोनों बेहतर और आधुनिक बने।

इसके अलावा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होगा KaiOS 2.5.2 से नए फोन में इसे KaiOS 3.1 में बदला जा सकता है। डिज़ाइन में IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस और MIL-STD-810G सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाएगा। कैमरा मॉड्यूल में बदलाव की संभावना कम है एक ही रियर कैमरा और एक LED फ्लैश जैसा पुराने मॉडल में था, शायद नए मॉडल में थोड़ा बेहतर सेंसर्स हो सकते हैं।