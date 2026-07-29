बारिश हो या धूल, नहीं होगी चिंता! Nokia का नया फीचर फोन AI फीचर्स के साथ मचाएगा धमाल
Nokia 250 4G Smart के फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। इस कीपैड फोन में 4G कनेक्टिविटी, AI फीचर्स, Cloud Phone, QR Scanner, USB-C चार्जिंग और IP54 रेटिंग जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिल सकते हैं।
Nokia के कीपैड फोन मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। अब कंपनी एक बार फिर फीचर फोन कैटेगरी में नए अंदाज में वापसी करती नजर आ रही है। लॉन्च से पहले Nokia 250 4G Smart के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। फोन में Cloud Phone, AI फीचर्स, QR Code Reader, Voice Translation और 4G कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।इसके अलावा फोन में USB Type-C चार्जिंग, IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस, डुअल कैमरा सेटअप और लंबी बैटरी लाइफ मिलने की भी उम्मीद है। जानें फोन में क्या-क्या मिल सकते हैं शानदार फीचर्स:
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Nokia 250 4G Smart की खासियतें
Nokia 250 4G Smart में 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इस फोन का सबसे दिलचस्प फीचर Cloud Phone बताया जा रहा है। यह तकनीक कुछ ऑनलाइन ऐप्स या सर्विसेज को क्लाउड के जरिए इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। यानी कम हार्डवेयर होने के बावजूद यूजर को कुछ ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो आम फीचर फोन में नहीं होते।
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लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Nokia 250 4G Smart में कुछ AI बेस्ड फीचर्स भी मिल सकते हैं। इनमें AI Voice Translation और AI Assistant जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। अब डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
ऐसे में Nokia 250 4G Smart में QR Code Scanner मिलने की बात कही जा रही है। फोन में 4G नेटवर्क का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि यूजर बेहतर कॉल क्वालिटी और तेज नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं।
Nokia अपने नए फीचर फोन में USB Type-C पोर्ट दे सकता है। फोन को IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस रेटिंग मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर फोन पर हल्की बारिश के छींटे पड़ जाएं या धूल भरे माहौल में इस्तेमाल करना पड़े।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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