यहां हम आपको मोटोरोला, नोकिया और लावा के कुछ बेहतरीन फीचर फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 1500 रुपये से कम है। इन्हें आप कैशबैक और बैंक ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 12:23 PM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है। सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आप स्मार्टफोन की बजाय एक नॉर्मल बेसिक फीचर्स वाला फीचर फोन तलाश रहे हैं, तो भी इस सेल में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको मोटोरोला, नोकिया और लावा के कुछ बेहतरीन फीचर फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 1500 रुपये से कम है। इन्हें आप कैशबैक और बैंक ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

₹1500 से कम में खरीदें मोटोरोला, नोकिया और लावा के फोन, साल की सबसे बड़ी सेल में तगड़ा कैशबैक भी

Nokia 105 Classic

नोकिया के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 949 रुपये है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में फोन पर 200 रुपये तक का कैशबैक और 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको यूपीआई पेमेंट्स के लिए बिल्ट-इन यूपीआई ऐप मिलेगा। यह फीचर फोन लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें आपको वायरलेस एफएम रेडियो भी मिलेगा। फोन में स्नेक गेम भी दिया गया है।

Motorola All-New A200

मोटोरोला के इस ड्यूल सिम कीपैड फोन की कीमत अमेजन पर 1099 रुपये है। फोन पर कंपनी 109.90 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। आप इसे 200 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन भी बिल्ट-इन यूपीआई ऐप के साथ आता है। इसमें ऑटो ऑल रिकॉर्डिंग का भी फीचर दिया गया है। फोन में 800mAh की बैटरी दी गई है। फोन दो साल की रिप्लेसमेंट वॉरंटी के साथ आता है।

Lava Gem 2025

यह ड्यूल सिम कीपैड फोन अमेजन इंडिया पर 1499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 149.90 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 200 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। लावा इस फोन में 2575mAh की बैटरी दे रहा है। फोन का डिस्प्ले 2.8 इंच का है। इसमें आपको कॉल ब्लिंक नोटिफिकेशन फीचर भी मिलेगा।

इन फीचर फोन पर भी तगड़ा डील

LAVA Motorola Nokia Phone अन्य..
