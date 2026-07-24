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Nokia लाया 'सबसे मजबूत' रग्ड फोन, पानी में गिरने और धूल से नहीं होगा खराब; दमदार बैटरी, UPI पेमेंट की सुविधा

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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नोकिया ने अपना नया रग्ड फीचर फोन Nokia 123 Shield लॉन्च कर दिया है। इस फोन में आपको 2500mAh बैटरी, IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, UPI पेमेंट सपोर्ट, मजबूत बॉडी जैसे कई शानदार फीचर्स मिलेंगे।

Nokia
बारिश हो या धूल Nokia के इस फोन नहीं पड़ेगा कोई असर

HMD Global ने अपना नया Nokia 123 Shield फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। यह उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें स्मार्टफोन की बजाय मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला फोन चाहिए। कंपनी ने इसे रफ एंड टफ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया है, इसलिए इसमें मजबूत बॉडी के साथ IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस भी दिया गया है। इसके अलावा फोन में UPI पेमेंट सपोर्ट, तेज LED टॉर्च, वायरलेस FM रेडियो और बड़े बटन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। यही वजह है कि यह फोन किसानों, मजदूरों, ट्रैवलर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और सेकेंडरी फोन की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है।

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Nokia 123 Shield की कीमत (संभावित)

HMD ग्लोबल की वेबसाइट पर Nokia 123 Shield को 'बहुत ही किफायती' बताया गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बुल्गारिया के एक रिटेलर ने इस फोन की कीमत लगभग €36 (3,954 रुपए) बताई है।

Nokia 123 Shield की खासियतें

फोन में मजबूत पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है, जो रोजमर्रा के झटकों और मामूली गिरने को आसानी से झेल सकती है। इसके साथ IP68 रेटिंग मिलती है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हल्की बारिश में फोन भीग जाए या धूल भरे माहौल में इस्तेमाल करना पड़े, तब भी इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।

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Nokia 123 Shield में 2500mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है। फीचर फोन होने की वजह से इसकी बैटरी खपत काफी कम रहती है, इसलिए एक बार चार्ज करने पर यह कई दिनों तक चल सकता है। Nokia 123 Shield में UPI पेमेंट सपोर्ट दिया गया है, जिससे बिना स्मार्टफोन के भी छोटे-मोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। यह सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों और बुजुर्ग यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

फोन में 2.4-इंच QVGA डिस्प्ले दी गई है, जिस पर कॉल, मैसेज और मेन्यू आसानी से पढ़े जा सकते हैं। बड़े कीपैड की वजह से टाइपिंग और नंबर डायल करना आसान हो जाता है। फोन में वायरलेस FM रेडियो, LED फ्लैशलाइट, Bluetooth, USB Type-C चार्जिंग, microSD कार्ड सपोर्ट और डुअल SIM जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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