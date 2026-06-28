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'मॉडर्न' अवतार में रहा नोकिया का 14 साल पुराना फोन, 4G की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, यह होगा खास

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Nokia का जलवा आज भी काम नहीं हुआ है। HMD इसके पुराने फोन्स को अब नए अवतार में लॉन्च कर रही है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। अब एचएमडी 14 साल पुराने Nokia Asha 305 को वापस ला रही है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करके। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...

'मॉडर्न' अवतार में रहा नोकिया का 14 साल पुराना फोन, 4G की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, यह होगा खास

14 साल पुराना Nokia फोन अब नए अवतार में आ रहा है, लेकिन इस बार फोन मॉडर्न फीचर्स से लैस होगा। हम बात कर रहे हैं Nokia Asha 305 की। ऐसा लगता है कि HMD Global, Nokia की पसंदीदा पुरानी बजट सीरीज में से एक, 'Asha' लाइन को फिर से शुरू करने जा रही है। HMD की अपनी वेबसाइट पर "HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305)" के लिए एक नई सर्टिफिकेशन लिस्टिंग सामने आई है। सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि वे उस क्लासिक Asha वाले एक्सपीरियंस को वापस ला रहे हैं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करके।

ओरिजनल नोकिया आशा 305 को जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था। यह नोकिया के लाइटवेट S40 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक बेसिक टचस्क्रीन फोन था। फोन 3-इंच के छोटे डिस्प्ले, 2 मेगापिक्सेल कैमरा, लगभग 32MB रैम और बहुत सीमित स्टोरेज के साथ आया था। लेकिन यह सस्ता था, कॉम्पैक्ट था, इसमें रिमूवेबल बैटरी, माइक्रोएसडी सपोर्ट और हेडफोन जैक था, जिसकी उस समय बहुत से लोगों को जरूरत थी।

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nokia asha 305

यह नया HMD Asha 305 पुराने मॉडल का हूबहू री-रिलीज नहीं होगा। सर्टिफिकेशन से LTE मॉडम का हिंट मिलता है, जिसका मतलब है कि इसमें प्रॉपर 4G कनेक्टिविटी होगी। इसलिए, यह सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने वाला डिवाइस नहीं, बल्कि एक मॉडर्न सक्सेसर (नया वर्जन) बनने जा रहा है।

Nokia Asha 305

HMD Asha 305 में क्या होगा खास

अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, तो बस HMD Touch 4G को देखें जो 2025 के आखिर में आया था। यह यूनिसोक T127 चिपसेट वाला एक छोटा 3.2-इंच QVGA टचस्क्रीन फोन है, जिसमें सिर्फ 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज (माइक्रोएसडी से बढ़ाई जा सकती है) है। यह एक कस्टम लाइटवेट 'टच' ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, इसमें बेसिक कैमरे (फ्लैश के साथ 2 मेगापिक्सेल का रियर, VGA फ्रंट), डुअल सिम, ब्लूटूथ 5.0, USB-C और रिमूवेबल 1950mAh की बैटरी है। इसका वजन लगभग 100 ग्राम है और यह आसानी से जेब में आ जाता है। कहा जा रहा है कि नॉर्मल यूज के लिए इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, और इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP52 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है।

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उम्मीद है कि Asha 305 भी उसी तरह का फोन होगा, एक साधारण, जेब में आसानी से आ जाने वाला फोन, जो आपको स्मार्टफोन से होने वाले डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, लेकिन साथ ही कॉलिंग, टेक्स्टिंग और हल्के-फुल्के मीडिया इस्तेमाल जैसी बेसिक सुविधाएं भी देता है।

हाल ही में HMD ने इस मार्केट में एक खास जगह बना ली है। वे पुराने और पसंदीदा नोकिया फोन (जैसे 3210) को 4G अपग्रेड के साथ सफलतापूर्वक वापस ला रहे हैं, और ऐसे डिवाइस की सच में काफी मांग है। कुछ लोग दूसरा फोन चाहते हैं, तो कुछ लोग स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से परेशान हो चुके हैं। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से पता चलता है कि 'HMD Asha 305' जल्द ही आ सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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