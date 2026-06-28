'मॉडर्न' अवतार में रहा नोकिया का 14 साल पुराना फोन, 4G की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, यह होगा खास

Nokia का जलवा आज भी काम नहीं हुआ है। HMD इसके पुराने फोन्स को अब नए अवतार में लॉन्च कर रही है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। अब एचएमडी 14 साल पुराने Nokia Asha 305 को वापस ला रही है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करके। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...

14 साल पुराना Nokia फोन अब नए अवतार में आ रहा है, लेकिन इस बार फोन मॉडर्न फीचर्स से लैस होगा। हम बात कर रहे हैं Nokia Asha 305 की। ऐसा लगता है कि HMD Global, Nokia की पसंदीदा पुरानी बजट सीरीज में से एक, 'Asha' लाइन को फिर से शुरू करने जा रही है। HMD की अपनी वेबसाइट पर "HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305)" के लिए एक नई सर्टिफिकेशन लिस्टिंग सामने आई है। सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि वे उस क्लासिक Asha वाले एक्सपीरियंस को वापस ला रहे हैं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करके।

ओरिजनल नोकिया आशा 305 को जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था। यह नोकिया के लाइटवेट S40 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक बेसिक टचस्क्रीन फोन था। फोन 3-इंच के छोटे डिस्प्ले, 2 मेगापिक्सेल कैमरा, लगभग 32MB रैम और बहुत सीमित स्टोरेज के साथ आया था। लेकिन यह सस्ता था, कॉम्पैक्ट था, इसमें रिमूवेबल बैटरी, माइक्रोएसडी सपोर्ट और हेडफोन जैक था, जिसकी उस समय बहुत से लोगों को जरूरत थी।

यह नया HMD Asha 305 पुराने मॉडल का हूबहू री-रिलीज नहीं होगा। सर्टिफिकेशन से LTE मॉडम का हिंट मिलता है, जिसका मतलब है कि इसमें प्रॉपर 4G कनेक्टिविटी होगी। इसलिए, यह सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने वाला डिवाइस नहीं, बल्कि एक मॉडर्न सक्सेसर (नया वर्जन) बनने जा रहा है।

HMD Asha 305 में क्या होगा खास अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, तो बस HMD Touch 4G को देखें जो 2025 के आखिर में आया था। यह यूनिसोक T127 चिपसेट वाला एक छोटा 3.2-इंच QVGA टचस्क्रीन फोन है, जिसमें सिर्फ 64MB रैम और 128MB इंटरनल स्टोरेज (माइक्रोएसडी से बढ़ाई जा सकती है) है। यह एक कस्टम लाइटवेट 'टच' ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, इसमें बेसिक कैमरे (फ्लैश के साथ 2 मेगापिक्सेल का रियर, VGA फ्रंट), डुअल सिम, ब्लूटूथ 5.0, USB-C और रिमूवेबल 1950mAh की बैटरी है। इसका वजन लगभग 100 ग्राम है और यह आसानी से जेब में आ जाता है। कहा जा रहा है कि नॉर्मल यूज के लिए इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, और इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP52 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है।

उम्मीद है कि Asha 305 भी उसी तरह का फोन होगा, एक साधारण, जेब में आसानी से आ जाने वाला फोन, जो आपको स्मार्टफोन से होने वाले डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, लेकिन साथ ही कॉलिंग, टेक्स्टिंग और हल्के-फुल्के मीडिया इस्तेमाल जैसी बेसिक सुविधाएं भी देता है।