बुजुर्गों और बच्चों के लिए आया Nokia का नया Flip Phone, एक बटन दबाते ही 5 लोगों तक पहुंचेगा इमरजेंसी मैसेज
Nokia 2360 Flip लॉन्च हो गया है। यह नया फ्लिप कीपैड फोन खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। SOS बटन को 3 सेकंड दबाने पर 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक मैसेज पहुंचेगा।
Nokia ने अपना नया फ्लिप कीपैड फोन Nokia 2360 Flip पेश कर दिया है। यह फोन उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिन्हें स्मार्टफोन के बजाय एक आसान मोबाइल चाहिए। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखकर इसमें कई फीचर्स दिए गए हैं। फोन में बड़ा कीपैड, आसान मेन्यू, दो डिस्प्ले और एक खास SOS बटन मिलता है। इस बटन की मदद से जरूरत पड़ने पर पहले से तय नंबर पर कॉल करने के साथ पांच इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक मैसेज भी भेजा जा सकता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
इस फोन का एक खास फीचर Family Assist है। इसकी मदद से परिवार का कोई सदस्य अपने Android या iPhone से Nokia 2360 Flip की कुछ सेटिंग्स दूर बैठे मैनेज कर सकता है। इसमें कॉन्टैक्ट जोड़ना, रिमाइंडर सेट करना, वॉल्यूम बदलना और SOS सेटिंग तैयार करना शामिल है। खास बात है कि इसके लिए फोन में मोबाइल डेटा प्लान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि Family Assist SMS के जरिए काम करता है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और सेल की तारीख का खुलासा नहीं किया है।
बच्चों के लिए School Mode और Parental Control
HMD ने इस फोन में बच्चों के लिए भी कुछ खास सुविधाएं दी हैं। अगर माता-पिता अपने बच्चे को पहला फोन देना चाहते हैं, तो Nokia 2360 Flip में मौजूद School Mode काम आ सकता है। इसके अलावा माता-पिता फोन में कॉन्टैक्ट की लिस्ट तय कर सकते हैं। इसके बाद बच्चा सिर्फ उन्हीं नंबरों पर कॉल या SMS कर सकेगा, जिन्हें अनुमति दी गई है। इन सेटिंग्स को Family PIN से सुरक्षित रखा जा सकता है। खास बात है कि बच्चों के लिए ये कंट्रोल फोन में ही मौजूद हैं। इन्हें सेट करने के लिए हर बार Family Assist ऐप की जरूरत नहीं पड़ती।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Nokia 2360 Flip में मिलती हैं दो स्क्रीन
डिजाइन की बात करें तो Nokia 2360 Flip में क्लासिक फ्लिप फोन वाला लुक दिया गया है। इसमें अंदर की तरफ 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले मिलता है। वहीं, फोन के बाहर 1.77 इंच की QQVGA स्क्रीन दी गई है। बाहरी डिस्प्ले पर कॉल करने वाले व्यक्ति की जानकारी देखी जा सकती है। इससे हर बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फोन का वजन करीब 121 ग्राम है और इसे Charcoal, Burgundy Red और Teal तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें फिजिकल कीपैड के साथ वॉल्यूम बटन भी दिए गए हैं।
1450mAh की रिमूवेबल बैटरी और कैमरा
Nokia 2360 Flip में 1450mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 15 दिन तक स्टैंडबाय टाइम और 27.5 घंटे तक टॉकटाइम दे सकता है। फोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक और FM रेडियो भी मिलता है। पीछे की तरफ LED फ्लैश के साथ QVGA कैमरा दिया गया है। यह एक बेसिक कैमरा है, इसलिए इससे स्मार्टफोन जैसी फोटो क्वालिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। HMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, फोन को IP54 रेटिंग भी मिली है। इसका मतलब है कि इसे धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षा मिलती है। हालांकि, इसे पानी में डुबोना सुरक्षित नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।