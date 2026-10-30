बुजुर्गों और बच्चों के लिए आया Nokia का नया Flip Phone, एक बटन दबाते ही 5 लोगों तक पहुंचेगा इमरजेंसी मैसेज

Nokia 2360 Flip लॉन्च हो गया है। यह नया फ्लिप कीपैड फोन खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। SOS बटन को 3 सेकंड दबाने पर 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक मैसेज पहुंचेगा।

1450mAh बैटरी और दो डिस्प्ले वाला Nokia फोन लॉन्च

Nokia ने अपना नया फ्लिप कीपैड फोन Nokia 2360 Flip पेश कर दिया है। यह फोन उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिन्हें स्मार्टफोन के बजाय एक आसान मोबाइल चाहिए। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखकर इसमें कई फीचर्स दिए गए हैं। फोन में बड़ा कीपैड, आसान मेन्यू, दो डिस्प्ले और एक खास SOS बटन मिलता है। इस बटन की मदद से जरूरत पड़ने पर पहले से तय नंबर पर कॉल करने के साथ पांच इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक मैसेज भी भेजा जा सकता है।

इस फोन का एक खास फीचर Family Assist है। इसकी मदद से परिवार का कोई सदस्य अपने Android या iPhone से Nokia 2360 Flip की कुछ सेटिंग्स दूर बैठे मैनेज कर सकता है। इसमें कॉन्टैक्ट जोड़ना, रिमाइंडर सेट करना, वॉल्यूम बदलना और SOS सेटिंग तैयार करना शामिल है। खास बात है कि इसके लिए फोन में मोबाइल डेटा प्लान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि Family Assist SMS के जरिए काम करता है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और सेल की तारीख का खुलासा नहीं किया है।

बच्चों के लिए School Mode और Parental Control HMD ने इस फोन में बच्चों के लिए भी कुछ खास सुविधाएं दी हैं। अगर माता-पिता अपने बच्चे को पहला फोन देना चाहते हैं, तो Nokia 2360 Flip में मौजूद School Mode काम आ सकता है। इसके अलावा माता-पिता फोन में कॉन्टैक्ट की लिस्ट तय कर सकते हैं। इसके बाद बच्चा सिर्फ उन्हीं नंबरों पर कॉल या SMS कर सकेगा, जिन्हें अनुमति दी गई है। इन सेटिंग्स को Family PIN से सुरक्षित रखा जा सकता है। खास बात है कि बच्चों के लिए ये कंट्रोल फोन में ही मौजूद हैं। इन्हें सेट करने के लिए हर बार Family Assist ऐप की जरूरत नहीं पड़ती।

Nokia 2360 Flip में मिलती हैं दो स्क्रीन डिजाइन की बात करें तो Nokia 2360 Flip में क्लासिक फ्लिप फोन वाला लुक दिया गया है। इसमें अंदर की तरफ 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले मिलता है। वहीं, फोन के बाहर 1.77 इंच की QQVGA स्क्रीन दी गई है। बाहरी डिस्प्ले पर कॉल करने वाले व्यक्ति की जानकारी देखी जा सकती है। इससे हर बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फोन का वजन करीब 121 ग्राम है और इसे Charcoal, Burgundy Red और Teal तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें फिजिकल कीपैड के साथ वॉल्यूम बटन भी दिए गए हैं।