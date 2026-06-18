बिना शोर मिलेगी तूफानी हवा, 65% बंपर डिस्काउंट, कम बिजली खपत वाले BLDC फैन
अमेजन पर मिल रहे ये आधुनिक BLDC स्मार्ट पंखे बिना किसी आवाज़ के तूफानी हवा देते हैं और साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली बचाते हैं। रिमोट कंट्रोल और इनवर्टर-फ्रेंडली तकनीक से लैस ये सीलिंग फैन आपके घर के लुक को स्टाइलिश बनाने के साथ-साथ बिजली बिल भी आधा कर देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप गर्मी के मौसम में भारी-भरकम बिजली बिल और पुराने पंखों की तेज आवाज से परेशान हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक BLDC Ceiling Fans आपके लिए एक बेहतरीन समाधान हैं। ये स्मार्ट सीलिंग फैन आधुनिक ब्रशलेस डीसी मोटर तकनीक पर काम करते हैं, जो पारंपरिक इंडक्शन पंखों की तुलना में 65% तक बिजली की बचत करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले ये पंखे सालाना हजारों रुपये के बिजली बिल को कम करने में मददगार साबित होते हैं।
इन पंखों की सबसे बड़ी खासियत इनका साइलेंट ऑपरेशन (बिना आवाज के चलना) है। ये बेहद कम शोर के साथ चलते हैं, जिससे बेडरूम, स्टडी रूम या वर्कस्पेस में बिल्कुल शांति बनी रहती है और आपको मिलती है सिर्फ ठंडी, तूफानी हवा। इसके अलावा, ये स्मार्ट पंखे रिमोट कंट्रोल, टाइमर, स्लीप मोड और बूस्ट मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं।
कम वोल्टेज और पावर फ्लक्चुएशन में भी इनका परफॉर्मेंस लगातार एक समान रहता है, और ये इनवर्टर पर साधारण पंखों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बैकअप देते हैं। अमेजन पर Atomberg, Orient और Crompton जैसे टॉप ब्रांड्स के स्टाइलिश और एंटी-डस्ट डिज़ाइन्स आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं, जो आपके घर को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ पैसों की बड़ी बचत भी कराते हैं।
1. Havells Stealth Air BLDC 1200mm Ceiling Fan| Upto 55% Energy Saving| Silent & Premium| 5 stars Rating| 100% Copper Motor| RF Remote, Memory Backup, Timer| (Pearl White, Pack Of 1)
हैवेल्स स्टील्थ एयर BLDC सीलिंग फैन उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक विकल्प है, जो अपने घर के लिए स्टाइल और बिजली बचत दोनों चाहते हैं। यह फैन अत्याधुनिक ECO BLDC मोटर के साथ आता है, जो पारंपरिक पंखों के मुकाबले लगभग आधी बिजली की खपत करता है। इसका पर्ल व्हाइट कलर और ऐरोडायनामिक डिज़ाइन आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक बेहद प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली की बचत
RF रिमोट कंट्रोल
इन-बिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर
100% कॉपर मोटर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
रिमोट पर निर्भरता
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated Power Saver | AeroQuiet+ Technology | 370 RPM | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
कलरबॉट स्टेला BLDC सीलिंग फैन बजट सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है। मात्र 2,899 रुपए की बेहद किफायती कीमत पर यह फैन अत्याधुनिक BLDC टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल और बेहतरीन बिजली बचत के साथ आता है। इसका आर्कटिक व्हाइट कलर और मॉडर्न डिज़ाइन घरों और ऑफिसों दोनों के लिए एक आकर्षक लुक प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण वैल्यू-फॉर-मनी
हाई-स्पीड और कम आवाज
रिवर्स रोटेशन
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त चार्ज
नया उभरता हुआ ब्रांड
3. CADLEC Grevity 1200mm/48 inch BLDC Ceiling Fan | BEE Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed Motor | Perfect for Home, Living Rooms & Bedrooms | 5-Year Warranty | White-Pack of 1
कैडलेक ग्रेविटी 1200mm सीलिंग फैन बजट रेंज में एक और बेहतरीन और एनर्जी-एफिशिएंट विकल्प है। अमेजस चॉइस टैग के साथ आने वाला यह पंखा मात्र 2,699 रुपए की सीमित समय की डील पर उपलब्ध है। यह विशेष रूप से उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ बिजली की बचत, आधुनिक फीचर्स (जैसे रिमोट कंट्रोल) और लंबी वारंटी को कम बजट में प्राथमिकता दी जाती है। इसका सिंपल और क्लीन व्हाइट डिज़ाइन किसी भी सामान्य बेडरूम या लिविंग रूम के इंटीरियर में आसानी से फिट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त 5 साल की वारंटी
किफायती कीमत
65% तक बिजली की बचत
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
नया और कम परिचित ब्रांड
4. LUKER JVLuker Size Zero Neo 1200 mm BLDC Ceiling Fan With Remote Control | High Air Delivery | 5 Star Rated | Energy Saving | 3 Year Warranty | Black-Ivory-Black
लूकर जेवीलूकर साइज ज़ीरो नियो सीलिंग फैन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट रेंज में कुछ अलग और यूनिक लुक वाला पंखा तलाश रहे हैं। 3,149 रुपए की कीमत में आने वाला यह पंखा अपने ब्लैक-आइवरी-ब्लैक ट्राई-कलर कॉम्बिनेशन के कारण बेहद आकर्षक और मॉडर्न दिखाई देता है। अत्याधुनिक BLDC तकनीक, रिमोट कंट्रोल और बेहतरीन एयर डिलीवरी का यह कॉम्बिनेशन आपके बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस को एक स्टाइलिश लुक देने के साथ-साथ भारी बिजली की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन
बेहतरीन हवा
अत्यधिक कम बिजली की खपत
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
सीमित ऑनलाइन रेटिंग्स
5. DIGISMART Storm BLDC 1200 MM Ceiling Fan with Remote, 28W Energy Efficient, 225 CMM Air Delivery, 65% Power Saving, Low Noise, Reverse Mode, Smart Memory, 3 Blade Ceiling Fan 5 Year Warranty (White)
डिज़ीस्मार्ट स्टॉर्म 1200mm सीलिंग फैन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है, जो सबसे कम कीमत में BLDC तकनीक के सभी प्रीमियम फीचर्स का अनुभव करना चाहते हैं। मात्र 2,099 रुपए की सीमित समय की डील पर मिलने वाला यह पंखा भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती BLDC पंखों में से एक है। इतनी कम कीमत के बावजूद, यह 28W की अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन, रिमोट कंट्रोल, विंटर मोड (रिवर्स रोटेशन) और 5 साल की लंबी वारंटी के साथ आता है, जो इसे छोटे और मध्यम बजट वाले घरों के लिए एक पैसा-वसूली डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय रूप से किफायती कीमत
सिर्फ 28W बिजली की खपत
लंबी 5 साल की वारंटी
रिमोट के एडवांस फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कम औसत रेटिंग
पेड इंस्टॉलेशन
6. atomberg Aris Contour Smart 1200mm Voice Controlled BLDC Ceiling Fan with Remote|BEE 5 Star|Best-in-class Air Flow | Silent Operation| Designer Fan | Free Installation | 5 Year Warranty | Marble White
एटमबर्ग आरिस कॉन्टूर स्मार्ट सीलिंग फैन उन उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन फ्लैगशिप और फ्यूचरिस्टिक विकल्प है, जो अपने घर के लिए अत्याधुनिक तकनीक, शानदार लुक और बेहतरीन ब्रांड वैल्यू चाहते हैं। 6,999 रुपए की कीमत में आने वाला यह प्रीमियम फैन न केवल BLDC तकनीक से लैस है, बल्कि यह वॉइस-कंट्रोल्ड और IoT-इनेबल्ड भी है। इसका 'मार्बल व्हाइट' कलर, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और मूनबीम LED लाइट आपके घर को एक बेहद लग्जरी और मॉडर्न अपील देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अवॉर्ड-विनिंग प्रीमियम डिज़ाइन
वॉइस और ऐप कंट्रोल
होम ऑटोमेशन सपोर्ट
बेस्ट-इन-क्लास एयर डिलीवरी
क्यों खोजें विकल्प
जेब पर भारी
थोड़ा अधिक वॉट
7. Lifelong 1200Mm Bldc Ceiling Fan For Home (48Inch)-35-Watt Smart Fan With 350 Rpm High Speed-Up To 60% Energy Saving 5-Star Rated Noiseless Fan-Remote Control Fans For Home Ceiling (Llcfbl903),Yellow
लाइफलॉन्ग1200mm BLDC सीलिंग फैन बजट सेगमेंट में एक भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। मात्र 2,499 रुपए की सीमित समय की डील पर मिलने वाला यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक जाना-माना भारतीय ब्रांड और बेहतरीन फीचर्स चाहते हैं। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह पंखा न सिर्फ आपके बिजली बिल को कम करता है, बल्कि रिमोट कंट्रोल और टर्बो मोड जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। इसका क्लीन डिज़ाइन घर के किसी भी कमरे (बेडरूम, लिविंग रूम या डाइनिंग रूम) के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और बजट-फ्रेंडली
60% तक बिजली की बचत
350 RPM की हाई स्पीड
शांत परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
सीमित ऑनलाइन रेटिंग्स
8. Orient Electric Newly Launched 1230 mm Aeroquiet Neu BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 5 year warranty by Orient | White
ओरिएंट इलेक्ट्रिक एयरोक्वाइट न्यू उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और बेहद एडवांस सीलिंग फैन है, जो परफॉर्मेंस और लुक के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। 8,399 रुपए की कीमत में आने वाला यह पंखा ओरिएंट की फ्लैगशिप एयरो सीरीज का हिस्सा है। इसका डिज़ाइन एयरक्राफ्ट के पंखों से प्रेरित है, जो बिना किसी शोर-शराबे के बेजोड़ हवा देने के लिए जाना जाता है। 1230mm के थोड़े बड़े ब्लेड साइज, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और प्रीमियम PU फिनिश के साथ यह बड़े लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम को एक बेहद आलीशान लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एयरक्राफ्ट-प्रेरित एयरोडायनामिक ब्लेड्स
अल्ट्रा-Quiet
शानदार 240 CMM एयर डिलीवरी
50% तक बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम कीमत
पेड इंस्टॉलेशन
1. BLDC सीलिंग फैन क्या है?
- BLDC का पूरा नाम Brushless Direct Current होता है।
- साधारण पारंपरिक पंखे अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं और उनमें मोटर को घुमाने के लिए ब्रश और कम्यूटेटर का इस्तेमाल होता है, जिससे घर्षण और गर्मी पैदा होती है।
- इसके विपरीत, BLDC पंखे बिजली की मुख्य सप्लाई से AC करंट तो लेते हैं, लेकिन पंखे के अंदर लगा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट (इन्वर्टर) इसे DC करंट में बदल देता है। इसमें कोई ब्रश नहीं होता, बल्कि यह स्थायी चुम्बकों और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से घूमता है। इसी वजह से यह बहुत कम बिजली खाता है।
2. बीएलडीसी सीलिंग फैन अच्छे हैं या बुरे?
- बीएलडीसी सीलिंग फैन बहुत अच्छे हैं। इन्हें भविष्य के पंखे कहा जा सकता है।
- अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये आपकी जेब (बिजली बिल) और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हैं। आज के समय में जब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, BLDC पंखे एक समझदारी भरा निवेश हैं।
- क्या कुछ बुरा भी है? इनमें कुछ भी 'बुरा' नहीं है, बस इनकी शुरुआती कीमत साधारण पंखों से थोड़ी ज़्यादा होती है और इनके साथ मिलने वाले रिमोट को संभालकर रखना पड़ता है। कुल मिलाकर, इन्हें खरीदना बेहद फायदेमंद सौदा है।
4. बीएलडीसी के फायदे और नुकसान क्या हैं?
बीएलडीसी के फायदे :
60-65% बिजली की बचत: जहाँ साधारण पंखा 75-80 वॉट लेता है, वहीं BLDC पंखा मात्र 28-35 वॉट लेता है। इससे हर पंखे पर आपके बिजली बिल में भारी कटौती होती है।
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप: कम वॉट की खपत के कारण, बिजली कटने पर यह आपके घर के इन्वर्टर पर साधारण पंखे के मुकाबले तीन गुना ज्यादा समय तक चलता है।
रिमोट कंट्रोल की सुविधा: आपको पंखे की स्पीड बदलने के लिए बार-बार उठकर रेगुलेटर के पास नहीं जाना पड़ता। रिमोट में टाइमर, बूस्ट मोड और स्लीप मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
शांत और नोइसलेस परफॉर्मेंस: ब्रश न होने के कारण मोटर में घर्षण नहीं होता, जिससे ये पंखे बिना कोई गरगराहट या कटकट की आवाज किए बेहद शांति से चलते हैं।
लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस: मोटर गर्म नहीं होती और इसमें कार्बन ब्रश बदलने का झंझट नहीं होता, जिससे इसकी लाइफ लंबी होती है। कंपनियाँ इस पर 3 से 5 साल तक की लंबी वारंटी देती हैं।
बीएलडीसी के नुकसान
शुरुआती कीमत अधिक होना: साधारण पंखे की तुलना में BLDC पंखे 1,000 से 1,500 रुपए तक महंगे होते हैं। (हालांकि, 1 से 1.5 साल के अंदर यह बिजली बिल बचाकर अपनी कीमत वसूल कर देता है)।
रिमोट पर निर्भरता: इसके एडवांस फीचर्स रिमोट से ही चलते हैं। यदि रिमोट खो जाए, टूट जाए या उसकी बैटरी खत्म हो जाए, तो थोड़ी असुविधा हो सकती है।
रिपेयरिंग का खर्च: यदि वारंटी खत्म होने के बाद इसकी मुख्य PCB (इलेक्ट्रॉनिक सर्किट) खराब हो जाती है, तो इसे ठीक कराने का खर्च साधारण पंखे के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। इन्हें गली-मोहल्ले के सामान्य इलेक्ट्रीशियन आसानी से ठीक नहीं कर पाते।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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