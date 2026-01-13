Hindustan Hindi News
7 दिन की बैटरी, GPS ट्रैकिंग, हेल्थ मोनिटरिंग, AI फीचर्स के साथ आई Noise की नई Smartwatch

7 दिन की बैटरी, GPS ट्रैकिंग, हेल्थ मोनिटरिंग, AI फीचर्स के साथ आई Noise की नई Smartwatch

संक्षेप:

NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है जिसमें 1.46″ AMOLED डिस्प्ले, GPS, Noise AI Pro, 7 दिन की बैटरी और Super Notifications जैसे फीचर्स हैं। कीमत 6,999 रुपए से शुरू।

Jan 13, 2026 04:32 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय वियरबल मार्केट में Noise ने अपना नया NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच पेश कर दिया है, जो प्रीमियम डिज़ाइन और स्मार्ट फीचर्स का शानदार मिक्सचर लेकर आता है। यह वॉच Noise की Pro सीरीज में पहला राउंड डिस्प्ले वाला मॉडल है और इसे स्टेनलेस स्टील बॉडी में पेश किया गया है, जो टिकाऊ होने के साथ स्टाइलिश भी लगता है। NoiseFit Pro 6R AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 1000 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस सपोर्ट करता है और Always-On Display भी प्रदान करता है। इसके अलावा वॉच में बिल्ट-इन GPS, Noise AI Pro, Super Notifications और Strava जैसे प्लेटफॉर्म के साथ फिटनेस सिंक फीचर्स भी दिए गए हैं।

NoiseFit Pro 6R की कीमत और उपलब्धता

Noise का नया NoiseFit Pro 6R स्मार्टवॉच भारत में 6,999 रुपए की शुरुआत कीमत के साथ लॉन्च हुआ है, जो सिलिकॉन और लेदर स्ट्रैप वेरिएंट पर लागू होती है। वहीं मेटल स्ट्रैप वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपए रखी गई है। यह घड़ी Amazon, Flipkart और Noise की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही चुनिंदा ऑफ़लाइन रिटेल स्टोर्स से भी इसे खरीदा जा सकता है। यह वॉच Android और iOS दोनों डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल है।

ये भी पढ़ें:मौका! ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा वाले फोन्स

NoiseFit Pro 6R के फीचर्स और स्पेक्स

NoiseFit Pro 6R में 1.46-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो हाई-कॉन्ट्रास्ट कलर्स, डार्क ब्लैक्स और शार्प विज़ुअल्स के साथ आता है। यह डिस्प्ले 1000 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे तेज धूप में भी जानकारी साफ-साफ दिखाई देती है, और Always-On Display फीचर से आपको हर बार स्क्रीन ऑन न करना पड़े। NoiseFit Pro 6R में Noise AI Pro सिस्टम है जो स्मार्ट इंटरैक्शन को आसान बनाता है। आप वॉइस कमांड के जरिए हेल्थ डेटा चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या सहेजे गए कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। यह वॉच केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे OTP, पेमेंट कॉन्फ़र्मेशन, राइड अपडेट और डिलीवरी स्टेटस को दिखाता है, जिससे अनचाहे नोटिफिकेशन की भरमार से बचा जा सके।

NoiseFit Pro 6R में कई हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर दिए गए हैं जैसे हार्ट रेट मॉनिटर, SpO₂ (ब्लड ऑक्सीजन) ट्रैकिंग, स्लीप स्कोर और स्ट्रेस निगरानी। यह हेल्थ डेटा NoiseFit App के जरिए एंड्रॉइड और iOS डिवाइस दोनों पर आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही बिल्ट-इन GPS और Strava इंटीग्रेशन से आप रनिंग, राइडिंग और वॉक जैसे आउटडोर वर्कआउट को भी ट्रैक कर सकते हैं और उसे Strava प्लेटफ़ॉर्म के साथ सिंक कर सकते हैं।

इस स्मार्टवॉच में Bluetooth कॉलिंग सपोर्ट है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। वॉच के इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन और स्पीकर से कॉल करना आसान हो जाता है। वॉच एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल है और NoiseFit App के जरिए आप अपने नोटिफिकेशन, अलार्म, रिमाइंडर और अन्य स्मार्ट फीचर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। NoiseFit Pro 6R की बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 7 दिनों तक चल सकती है और Standby मोड में यह लगभग 30 दिनों तक टिक सकती है। वॉच में 30 मीटर (IP68) वाटर रेसिस्टेंस भी है।

ये भी पढ़ें:मौका! 31 जनवरी तक इन 4 प्लान्स से करें रिचार्ज FREE मिल रहा 182GB तक Extra Data
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।
