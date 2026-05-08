बटुए का काम करेगी यह स्मार्टवॉच, स्टोर कर सकेंगे जरूर चीजें, एमोलेड डिस्प्ले के साथ 7 दिन बैटरी लाइफ
NoiseFit Halo 3 Smartwatch Launched in India: देसी ब्रांड नॉइज ने भारत में नई NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। यह वॉच एक डिजिटल बटुए का भी काम करेगी क्योंकि इसमें कई सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं।
NoiseFit Halo 3 Smartwatch Launched in India: देसी ब्रांड नॉइज ने भारत में अपनी नई Halo स्मार्टवॉच सीरीज में एक नए एडिशन के तौर पर NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। इस नई वॉच में गोल डायल है, जो 1.43 इंच एमोलेड पैनल और कंपनी के Noise AI Pro सिस्टम के जरिए AI-बेस्ड प्रोडक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। इसमें QR कोड स्टोरेज, हेल्थ ट्रैकिंग टूल्स, वॉयस-बेस्ड फीचर्स और एक कस्टमाइजेबल स्मार्ट डैशबोर्ड का भी सपोर्ट है। यह स्मार्टवॉच कई तरह के स्ट्रैप वेरिएंट में उपलब्ध है। यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरह के डिवाइस के साथ काम कर सकती है। यह वॉच एके डिजिटल बटुए का भी काम करेगी क्योंकि इसमें कई सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
सम्बंधित सुझाव
43% OFF
Noise Newly Launched Halo 2 Smart Watch 1st Ever Functional Rotating Dial (Axe-Cut Bezel), 1.43" AMOLED, Stainless Steel Build, Custom Transition Effects, BT Calling, Health Suite (Jet Black)
- Noise Newly Launched Halo 2 Smart Watch 1st Ever Functional Rotating Dial (Axe-Cut Bezel)
- 1.43" AMOLED
- Stainless Steel Build
₹3999₹6999
खरीदिये
71% OFF
NoiseFit Halo 1.43" AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch, Premium Metallic Build, Always on Display, Smart Gesture Control, 100 Sports Modes (Jet Black)
- NoiseFit Halo 1.43" AMOLED Display
- Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch
- Premium Metallic Build
₹2299₹7999
खरीदिये
73% OFF
GOBOULT Mustang Racer Smart Watch 1.43'' AMOLED Display, Rotating Bezel, BT Calling, 150+Watchfaces, 500 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring, 120+ Sports Mode (Black Blaze)
- GOBOULT Mustang Racer Smart Watch 1.43'' AMOLED Display
- Rotating Bezel
- BT Calling
₹3499₹12999
खरीदिये
62% OFF
Amazfit GTR 3 Pro (Smartchoice) 46mm Smart Watch with BT Phone Calls, BP Monitoring, 1.45”AMOLED Display, 24/7 HR Tracking, Alexa, GPS, WiFi, 12-Day Battery Life,150 Sports Modes(Infinite Black)
- Amazfit GTR 3 Pro (Smartchoice) 46mm Smart Watch with BT Phone Calls
- BP Monitoring
- 1.45”AMOLED Display
₹9999₹25999
खरीदिये
इतनी है NoiseFit Halo 3 की कीमत
कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि NoiseFit Halo 3 को भारत में 5,499 रुपये कीमत के साथ लॉन्च किया गया है, जो एक इंट्रोडक्टरी कीमत है। इसे मेटल ब्लैक, लेदर ब्राउन, लेदर ब्लू और सिलिकॉन ब्लैक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टवॉच अभी कंपनी की वेबसाइट, Amazon और Flipkart से खरीदी जा सकती है।
NoiseFit Halo 3 की खासियत
NoiseFit Halo 3 में 1.43-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है। इस स्मार्टवॉच का डिजाइन गोल डायल वाला है, जिसमें स्ट्रैप डायल के साथ ही जुड़ा हुआ है और डायल के चारों ओर बारीकी से कटी हुई डिटेलिंग दी गई है। नॉइज ने इस स्मार्टवॉच में अपना Noise AI Pro सिस्टम दिया है, जिसमें वॉयस कमांड, सुबह की खास जानकारियों की समरी, AI वॉयस ट्रांसक्रिप्शन और सुपर नोटिफिकेशन्स का सपोर्ट शामिल है। कंपनी का कहना है कि सुपर नोटिफिकेशन्स, सपोर्टेड एंड्रॉयड डिवाइस पर OTP, राइड अलर्ट और डिलीवरी नोटिफिकेशन जैसे अपडेट दिखा सकती हैं।
सम्बंधित सुझाव
60% OFF
AONES 22mm Watch Strap Silicone Belt Compatible for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Classy Band Blue
- AONES 22mm Watch Strap Silicone Belt Compatible for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Classy Band Blue
₹399₹990
खरीदिये
55% OFF
AONES 22mm Watch Strap Leather Silicone Belt for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Hook Band Orange
- AONES 22mm Watch Strap Leather Silicone Belt for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Hook Band Orange
₹449₹990
खरीदिये
79% OFF
PROTECTERR 2-Pack Screen Protector for NoiseFit Halo 1.43 inch Smartwatch – Flexible TPU Screen Guard, HD Clear, Anti Scratch, Bubble Free, Full Coverage Film – Not Tempered Glass
- PROTECTERR 2-Pack Screen Protector for NoiseFit Halo 1.43 inch Smartwatch – Flexible TPU Screen Guard
- HD Clear
- Anti Scratch
₹150₹699
खरीदिये
58% OFF
AONES 22mm Watch Strap Leather Silicone Belt for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Hook Band Grey
- AONES 22mm Watch Strap Leather Silicone Belt for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Hook Band Grey
₹413₹990
खरीदिये
74% OFF
AONES Silicone Belt Classic Watch Strap for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Band White
- AONES Silicone Belt Classic Watch Strap for Noise Noisefit Halo Plus/Noise Noisefit Origin/Noise Colorfit Pro 4 Alpha/Noise Noisefit Twist/Noise Color Fit Pro 3 Smartwatch Band White
₹257₹990
खरीदिये
NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच में कंपनी ने एक कस्टमाइजेबल स्मार्ट डैशबोर्ड भी दिया है, जो पांच विजेट्स तक को सपोर्ट करता है। यूजर्स इसमें म्यूजिक कंट्रोल्स, AQI अपडेट्स, हाइड्रेशन रिमाइंडर्स और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के लिए विजेट्स जोड़ सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, यह वियरेबल वन-टैप हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग और SpO2 मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है। यह स्मार्टवॉच पूरे दिन लगातार हेल्थ ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करती है।
NoiseFit Halo 3 में Noise Vault का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे यूजर्स फ्लाइट, मूवी टिकट, कॉन्सर्ट और दूसरे पास के QR कोड सीधे स्मार्टवॉच पर ही स्टोर कर सकते हैं, ताकि उन्हें स्कैन करके एक्सेस किया जा सके। यह स्मार्टवॉच Android और iOS, दोनों तरह के स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह स्मार्टवॉच सात दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।