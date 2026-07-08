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बिना स्क्रीन वाला स्मार्ट हेल्थ बैंड Noise REP Band लॉन्च, AI से रखेगा आपकी सेहत का पूरा ध्यान

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Noise ने भारत में अपना पहला स्क्रीनलेस स्मार्ट हेल्थ बैंड REP Band लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। यह AI बेस्ड हेल्थ ट्रैकिंग, 24x7 मॉनिटरिंग और 10 दिन तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आता है।

बिना स्क्रीन वाला स्मार्ट हेल्थ बैंड Noise REP Band लॉन्च, AI से रखेगा आपकी सेहत का पूरा ध्यान

वियरेबल ब्रैंड Noise ने भारत में अपना नया Noise REP Band लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का पहला ऐसा स्मार्ट हेल्थ बैंड है, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं दी गई है। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड पर लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस से परेशान रहते हैं, वहीं Noise ने इस डिवाइस को केवल हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करते हुए तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि यह बैंड AI की मदद से यूजर्स को उनकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारी देगा और उसके लिए किसी एक्सट्रा सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी।

बैंड की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीनलेस डिजाइन है। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है, जिससे यूजर का ध्यान बार-बार स्क्रीन की ओर नहीं जाता। इसके बजाय यह डिवाइस लगातार शरीर के अलग-अलग हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करता रहता है और सारी जानकारी NoiseFit ऐप के जरिए दिखाई जाती है। कंपनी का मानना है कि इससे यूजर्स डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

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फिटनेस बैंड में कई हेल्थ फीचर्स

Noise REP Band में कई एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। यह 24 घंटे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग और रिकवरी ट्रैकिंग जैसे ऑप्शंस देता है। इसके साथ AI बेस्ड हेल्थ इनसाइट्स भी मिलते हैं, जो यूजर के डाटा का एनालिसिस करके बेहतर हेल्थ सजेशंस देने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इन सभी फीचर्स के लिए अलग से कोई मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा।

डिजाइन की बात करें तो Noise REP Band में प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बॉडी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 10 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। ऐसे में इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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अगर आप ऐसी स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड की तलाश में हैं, जो लगातार नोटिफिकेशन से परेशान किए बिना सिर्फ आपकी सेहत पर नजर रखे, तो Noise REP Band एक दमदार ऑप्शन साबित हो सकता है। स्क्रीनलेस डिजाइन, AI बेस्ड हेल्थ फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ इसे ट्रेडिशनल स्मार्टवॉच से अलग बनाते हैं।

इतनी रखी गई है स्मार्ट बैंड की कीमत

Noise REP Band की कीमत भारत में 9,999 रुपये रखी गई है। यह Classic Black, Navy Blue, Sand Beige और Vivid Orange जैसे चार कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकेगा। इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart से खरीदा जा सकेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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