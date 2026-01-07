Hindustan Hindi News
देसी कंपनी का जलवा: CES 2026 में Sound by Bose के साथ आए Noise TWS इयरबड्स

देसी कंपनी का जलवा: CES 2026 में Sound by Bose के साथ आए Noise TWS इयरबड्स

संक्षेप:

टेक कंपनी Noise ने CES 2026 में Sound by Bose तकनीक के साथ अपने नए प्रीमियम TWS इयरबड्स Noise Master Buds 2 पेश किए हैं। ये इयरबड्स फरवरी 2026 के आखिर तक ग्लोबल मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध होंगे।

Jan 07, 2026 07:23 pm IST Pranesh Tiwari
टेक इवेंट CES 2026 में भारतीय ऑडियो ब्रैंड Noise ने अपने नए प्रीमियम ट्रूली वायरलेस इयरबड्स Noise Master Buds 2 से पर्दा उठा दिया है। ये इयरबड्स पिछले साल भारत में लॉन्च हुए Noise Master Buds के सक्सेसर हैं और इनमें एक बार फिर Sound by Bose तकनीक दी गई है। कंपनी ने इस नए मॉडल में डिजाइन को लगभग पहले जैसा ही रखा है, लेकिन ऑडियो एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का दावा किया है।

Noise Master Buds 2 का चार्जिंग केस वही सिग्नेचर विनाइल डिस्क-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आता है, जिसने पहले मॉडल को अलग पहचान दी थी। केस पर मौजूद लाइट बार को विनाइल रिकॉर्ड के नीडल की पोजिशन की तरह डिजाइन किया गया है, जो इसे प्रीमियम और यूनीक लुक देता है।

ये भी पढ़ें:iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

फरवरी में शुरू होगी ग्लोबल सेल

कंपनी के मुताबिक, Noise Master Buds 2 फरवरी 2026 के अंत तक ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इयरबड्स दो कलर ऑप्शन्स में आएंगे, हालांकि Noise ने अभी तक इन रंगों के नाम का खुलासा नहीं किया है। भारत में लॉन्च और कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ऑडियो में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

हालांकि Noise Master Buds 2 के पूरे स्पेसिफिकेशंस अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि इनमें ऑडियो क्वॉलिटी को पहले से काफी बेहतर किया गया है। नए इयरबड्स में ज्यादा रिच साउंड, डीप और पावरफुल बेस, क्लियर हाई फ्रीक्वेंसी और बेहतर स्पेशियल प्रिसिजन जैसे सुधार देखने को मिलेंगे। Sound by Bose ट्यूनिंग की वजह से ये इयरबड्स खास तौर पर म्यूजिक लवर्स को टारगेट करते हैं।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

पहले मॉडल के फीचर्स पर एक नजर

पिछले साल फरवरी में लॉन्च हुए Noise Master Buds की कीमत भारत में 7,999 रुपये रखी गई थी। इनमें 12.4mm टाइटेनियम ड्राइवर्स, 49dB तक Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) और ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया था। ये इयरबड्स LHDC 5.0 ऑडियो कोडेक, ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी, Google Fast Pair और Find My Device सपोर्ट के साथ आते थे।

बैटरी की बात करें तो ANC ऑफ रहने पर केस के साथ कुल 44 घंटे और ANC ऑन रहने पर 34 घंटे तक का बैकअप मिलता था। साथ ही, ये Noise Audio ऐप के साथ भी कंपैटिबल थे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
