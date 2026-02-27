देसी ब्रांड लाया ‘Bose साउंड' वाले खूबसूरत ईयरबड्स, ₹999 में करें बुक; इसमें AI असिस्टेंट भी

Feb 27, 2026 04:19 pm IST

Noise Master Buds 2 Launched in India: नॉइज ने भारत में अपने नए Noise Master Buds 2 ईयरबड्स को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7,999 रुपये है। यह फिलहाल प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। डिटेल में जानिए ईयरबड्स में क्या खास

Noise Master Buds 2 Launched in India: दमदार साउंड वाली ईयरबड्स चाहिए, तो देसी ब्रांड नॉइज के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। नॉइज ने भारत में अपने नए Noise Master Buds 2 ईयरबड्स को लॉन्च किया है। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन ब्रांड के मास्टर बड्स लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर आए हैं, और 2025 में आए Master Buds के सक्सेसर हैं। मास्टर बड्स 2 में 10mm PU+ PEEK ड्राइवर्स और सिक्स-माइक एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) सिस्टम लगा है। कंपनी के मुताबिक, TWS ईयरफोन में अपने पिछले मॉडल जैसा ही 'Sound by Bose' टैग है, और ये 360-डिग्री Spatial Audio के लिए सपोर्ट देते हैं, जिससे यूजर को सराउंड साउंड इफेक्ट मिलता है। कितनी है कीमत और इन ईयरबड्स में और क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

इतनी है Noise Master Buds 2 की कीमत लॉन्च ऑफर के तहत, नॉइज मास्टर बड्स 2 इस समय 7,999 रुपये में मिल रहे हैं। ये तीन कलर ऑप्शन - Aurum, Carbon और Mercury में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी प्री-सेल आज से Gonoise.com, अमेजन, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स पर शुरू होगी। नॉइज का कहना है कि ग्राहक नॉइज मास्टर बड्स 2 को कंपनी की वेबसाइट से प्री-बुक कर सकते हैं। कंपनी की साइट पर यह 999 रुपये में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को 2599 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, 5500 रुपये के एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कंपनी की साइट के अनुसार, सेल 19 मार्च दोपहर 12PM से शुरू होगी।

Noise Master Buds 2 की खासियत नॉइज मास्टर बड्स 2 में 10mm PU+ PEEK ड्राइवर्स, Bose-ट्यून्ड ऑडियो और 51dB तक ANC सपोर्ट है। ईयरबड्स में सिक्स-माइक ENC सिस्टम है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कॉल के दौरान होने वाली दिक्कतों को दूर करता है, जिससे आवाज साफ सुनाई देती है। इनमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी है। ब्रांड ने TWS ईयरफोन को 360-डिग्री स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट दिया है, जो बिल्ट-इन सिक्स-एक्सिस IMU सेंसर से चलता है। इसमें AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट है। कंपनी के मुताबिक, यह नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स को समझ सकता है, सवालों का जवाब दे सकता है और रियल टाइम में कामों में मदद कर सकता है।