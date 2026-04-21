Noise ने लॉन्च की ज्वेलरी-इंस्पायर्ड स्मार्टवॉच Diva Araya, इतनी है कीमत

Apr 21, 2026 07:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Noise की नई Diva Araya एक ज्वेलरी-इंस्पायर्ड स्मार्टवॉच है, जिसमें सिरेमिक डिजाइन, 60 स्टोन्स और प्रीमियम लुक के साथ स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 5000 रुपये से कम रखी गई है। 

भारतीय लाइफस्टाइल ब्रैंड Noise ने प्रीमियम फैशन-टेक सेगमेंट में अपनी नई स्मार्टवॉच NoiseFit Diva Araya लॉन्च कर दी है। यह स्मार्टवॉच खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, जिनके लिए टेक्नोलॉजी और स्टाइल का बैलेंस इसमें देखने को मिलता है। कंपनी का मानना है कि अब स्मार्टवॉच सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस नहीं, बल्कि पर्सनल स्टाइल का हिस्सा भी बन चुकी हैं, और इसी थॉट के साथ Diva Araya को पेश किया गया है।

Noise Diva Araya Smartwatch for Women with AMOLED Display (850 Nits), 60 Precision-Set Crystals, Cycle Tracking, Skin Temperature, SOS with Live Location, 100+ Watch Faces - Rose Gold Link

  • checkNoise Diva Araya Smartwatch for Women with AMOLED Display (850 Nits)
  • check60 Precision-Set Crystals
  • checkCycle Tracking
Titan Crest 1.43" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Morning Briefs, Functional Crown, Health Tracking, Aluminium Body, 100+ Sports Modes, Smartwatch for Men and Women - Rose Gold Mesh Strap

Noise Diva Araya Smartwatch for Women with AMOLED Display (850 Nits), 60 Precision-Set Crystals, Cycle Tracking, Skin Temperature, SOS with Live Location, 100+ Watch Faces - Iconic Rose Gold

ACM Watch Strap Stainless Steel Metal 20mm compatible with Noise Noisefit Diva Araya Smartwatch Belt Luxury Band Rose Gold

Noise Diva Araya Smartwatch for Women with AMOLED Display (850 Nits), 60 Precision-Set Crystals, Cycle Tracking, Skin Temperature, SOS with Live Location, 100+ Watch Faces - Iconic Silver

NoiseFit Diva Araya की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जो इसे एक ट्रेडिशनल स्मार्टवॉच से अलग बनाता है। यह कंपनी की पहली सिरेमिक स्मार्टवॉच है, जिसमें हाई-ग्लॉस फिनिश के साथ 60 प्रिसीजन-सेट स्टोन्स लगाए गए हैं। इसका लुक किसी प्रीमियम ज्वेलरी पीस जैसा महसूस होता है। सिरेमिक स्ट्रैप ना सिर्फ अट्रैक्टिव है, बल्कि स्क्रैच-रेसिस्टेंट भी है, जिससे यह लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखता है। इसके अलावा, यूजर्स के पास मेटल और मेश स्ट्रैप का ऑप्शन भी मौजूद है।

ऐसे हैं Diva Araya वॉच के स्पेसिफिकेशंस

इसमें AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसकी ब्राइटनेस 850 निट्स तक जाती है। इसका फायदा यह है कि तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। साथ ही, इसमें 100 से ज्यादा कस्टमाइज्ड वॉच फेस दिए गए हैं, जिससे यूजर्स अपनी पसंद और मूड के हिसाब से इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर से उन लोगों के लिए काम का है, जो अपने गैजेट को भी अपने स्टाइल का पार्ट बनाना पसंद करते हैं।

CrossBeats Diva 1.28" Stylish Smart Watch for Women with Stone Studded Bezel| Amoled Display | Female Health Tracker | 100+Sports Modes| Premium Metal Smartwatch with Wireless Charging - (Rose Gold)

Noise Diva Smartwatch with Diamond Cut dial, Glossy Metallic Finish, AMOLED Display, Mesh Metal and Leather Strap Options, 100+ Watch Faces, Female Cycle Tracker smart Watch for Women (Rose Pink)

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD,Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Rose Gold)

Fastrack Noir Pro 1.19" Super AMOLED Metal Smart Watch with 1000 Nits Brightness, BT Calling, 24/7 Health Suite, Functional Crown, Zinc Alloy Case – Smartwatch for Women (Silver)

MELFO Smart Watch Strap Compatible with NoiseFit Diva 2 Smart Watch - Magnetic Chain Strap Strap - Rose Gold Pink

हेल्थ और वेलनेस फीचर्स की बात करें तो Diva Araya महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसमें साइकिल ट्रैकिंग जैसे फीचर दिए गए हैं, जो फेज-वाइज गाइडेंस ऑफर करते हैं। इसके अलावा, ओवरनाइट स्किन टेम्परेचर ट्रैकिंग भी इसका हिस्सा है।

खास सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसका हिस्सा

सुरक्षा के लिहाज से इस स्मार्टवॉच में SOS फीचर के साथ लाइव लोकेशन ट्रैकिंग दी गई है, जो इमरजेंसी के वक्त बेहद काम आ सकती है। खासकर उन महिलाओं के लिए, जो देर रात यात्रा करती हैं या अकेले सफर करती हैं, यह फीचर अतिरिक्त सुरक्षा का एहसास देता है।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है, जिससे यूजर सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, वॉच का इंटरफेस भी यूजर-फ्रेंडली रखा गया है, जिससे इसे यूज करना आसान हो जाता है।

इतनी रखी गई है वॉच की कीमत

कीमत की बात करें तो NoiseFit Diva Araya की शुरुआती कीमत 4,999 रुपये रखी गई है। यह 21 अप्रैल, 2026 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल रही है। इस कीमत पर प्रीमियम डिजाइन और एडवांस फीचर्स का कॉम्बिनेशन इसे एक अट्रैक्टिव विकल्प बनाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

