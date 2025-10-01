बच्चों के लिए Smartwatch लाई देसी कंपनी! सुरक्षा का रखेंगी ख्याल, बताएगी लोकेशन Noise Junior Explorer 2 and Junior Champ 3 launched for kids here are the price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
बच्चों के लिए Smartwatch लाई देसी कंपनी! सुरक्षा का रखेंगी ख्याल, बताएगी लोकेशन

टेक कंपनी नॉइस की ओर से भारतीय मार्केट में बच्चों के लिए दो नई स्मार्टवॉच लॉन्च की गई हैं। Noise Junior Explorer 2 और Junior Champ 3 दोनों में खास सेफ्टी और ट्रैकिंग फीचर्स मिल रहे हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:50 PM
देसी वियरेबल ब्रैंड Noise की ओर से भारतीय मार्केट में दो नई स्मार्टवॉच Noise Junior Explorer 2 और Junior Champ 3 लॉन्च की गई हैं। इन्हें कंपनी ने जूनियर सीरीज का हिस्सा बनाया है और इन्हें बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी खासियत यह है कि पैरेंट्स को बच्चों का हाल बताने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनमें कई फीचर्स मिलते हैं। आइए आपको इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Noise Junior Explorer 2 के फीचर्स

नई स्मार्टवॉच में नॉइस ने 1.5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है और 950mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी इसका हिस्सा है। इसमें IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस दी गई है। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग और चाइल्ड सेफ्टी जैसे फीचर्स दिए गए हैं और Unisoc चिपसेट के अलावा रियल-टाइम GPS मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें SOS इमरजेंसी कॉलिंग और ऑटोमैटिक कॉल पिकअप जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल; देखें लिस्ट

वॉच में कंपनी ने 4G LTE कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलता है और टू-वे HD वीडियो और वॉइस कॉलिंग की जा सकती है। इसमें कॉल वाइटलिस्टिंग, एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड वीडियो कॉल्स और फैमिली चैट हब सभी मिलते हैं। पैरेंट्स इसे ऐप की मदद से मैनेज और कंट्रोल भी कर सकते हैं।

Noise Junior Champ 3 के फीचर्स

वियरेबल में 1.4 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और 270Ah क्षमता वाली बैटरी मिलती है। 1ATM वाटर रेसिस्टेंस वॉच में Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी दी गई है। बच्चों के लिए इसमें खास लर्निंग हब दिया गया है और एग्जाम मोड भी मिलता है। इसमें हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और 1ATM वाटर रेसिस्टेंस दी गई है। इसमें दो कलरफुल बंपर के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:FREE में iPhone 16 जीत सकते हैं आप, 19 अक्टूबर तक मिल रहा है खास मौका

इतनी है Noise Junior Explorer 2 और Champ 3 की कीमत

पहली Noise Junior Explorer 2 की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है। यह पिक्सल पॉप और आर्कटिक फ्रॉस्ट कलर ऑप्शंस में उपलब्ध हैं। इसके अलावा Noise Junior Champ 3 की कीमत 2,999 रुपये रखी गई है। ये ब्लैक ब्लेज, एस्ट्रो ऑर्बिट और कॉटन क्लाउड कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

