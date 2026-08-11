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गेमर्स के लिए Noise का बड़ा धमाका! 40 घंटे बैटरी वाले धांसू Gaming Headphone की एंट्री

By Pranesh Tiwari
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Noise ने भारतीय गेमिंग ऑडियो सेगमेंट में Clutch HP-P01 गेमिंग हेडफोन के साथ एंट्री की है। इसमें 50mm ड्राइवर, 30ms से कम वायरलेस लेटेंसी, 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड और 40 घंटे तक की बैटरी मिलती है।

Noise Clutch HP-P01 Gaming Headphone
Noise Clutch HP-P01 Gaming Headphone की कीमत 5000 रुपये से कम रखी गई है।

Noise ने भारतीय गेमिंग ऑडियो मार्केट में एंट्री करते हुए अपनी नई Clutch सीरीज पेश की है। कंपनी ने इस सीरीज के तहत अपना पहला गेमिंग हेडफोन Clutch HP-P01 लॉन्च किया है। इसे खासतौर पर भारतीय गेमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें कम वायरलेस लेटेंसी, दमदार ऑडियो और लंबे गेमिंग सेशन के लिए बेहतर बैटरी बैकअप मिलता है।

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Noise के मुताबिक भारत में 568 मिलियन से ज्यादा गेमर्स हैं, लेकिन इनमें से 15 फीसदी से भी कम गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ऑडियो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी इसी गैप को ध्यान में रखते हुए Clutch को पेश कर रही है। Clutch HP-P01 को मोबाइल, PC और कंसोल गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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30ms से कम वायरलेस लेटेंसी

Clutch HP-P01 में 50mm ड्राइवर दिए गए हैं, जिन्हें गेमिंग के दौरान फुटस्टेप और डायरेक्शनल वॉइसेज को बेहतर तरीके से सुनाने के लिए ट्यून किया गया है। हेडफोन में 30ms से कम वायरलेस लेटेंसी मिलती है, जिससे स्क्रीन पर होने वाली एक्टिविटी और ऑडियो के बीच देरी कम रखने का दावा किया गया है। हेडफोन में 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड भी दिया गया है। इसके अलावा स्क्वॉड के साथ गेमिंग के दौरान बातचीत के लिए डिटैचेबल बूम माइक्रोफोन मिलता है।

मेटल फ्रेम और फैब्रिक-कवर्ड कुशन

Noise ने HP-P01 को लंबे गेमिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसमें फुल-मेटल फ्रेम और फैब्रिक से कवर किए गए कुशन दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार हेडफोन को ड्रॉप, टम्बल और वाइब्रेशन टेस्ट से भी गुजारा गया है। कंपनी का कहना है कि हेडबैंड, स्लाइडर और क्लैंप को हजारों साइकल के लिए टेस्ट किया गया है, ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान फिट और मजबूती बरकरार रहे।

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40 घंटे तक की बैटरी लाइफ

Clutch HP-P01 में 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें चार कनेक्शन मोड दिए गए हैं, जिनमें 2.4GHz वायरलेस, Bluetooth 6.0 और 3.5mm वायर्ड कनेक्शन शामिल हैं। इसका इस्तेमाल गेमिंग सेटअप के अलावा फोन, कंसोल और दूसरे डिवाइस के साथ भी किया जा सकता है। हेडफोन का वजन करीब 300±5 ग्राम है और इसमें मल्टी-मोड RGB लाइटिंग भी दी गई है।

इतनी रखी गई कीमत

Clutch HP-P01 की प्री-बुकिंग आज यानी 11 अगस्त से शुरू हो गई है। इसे फिलहाल केवल Noise की आधिकारिक वेबसाइट पर 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत में प्री-बुक किया जा सकता है। हेडफोन की बिक्री और डिलीवरी 27 अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। Clutch HP-P01 को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। इसमें Black/Red, Purple/Gold और Grey/Green कलर शामिल हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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