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सस्ते ईयरबड्स के साथ बड़ा ऑफर, 799 रुपये का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल FREE

By Pranesh Tiwari
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Noise ने Gaana के साथ मिलकर Buds R1 (Gaana Edition) ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। 1,399 रुपये के इन ईयरबड्स के साथ एक साल का Gaana Plus सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत 799 रुपये है।

Noise Buds R1
Noise Buds R1 के साथ एक साल का Gaana सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है।

भारतीय टेक ब्रैंड Noise ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Gaana के साथ मिलकर Noise Buds R1 (Gaana Edition) लॉन्च किए हैं। इन ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स की कीमत 1,399 रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि इन्हें खरीदने पर ग्राहकों को एक साल का Gaana Plus सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत 799 रुपये बताई गई है। इस ऑफर के साथ कंपनी वायरलेस ऑडियो और प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस एक ही प्रोडक्ट में देने की कोशिश कर रही है।

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Noise Buds R1 (Gaana Edition) के साथ मिलने वाले Gaana Plus सब्सक्रिप्शन में कई प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी। इनमें ऐड-फ्री गाने सुनने, ऑफलाइन सुनने के लिए गाने डाउनलोड करने और HD ऑडियो का विकल्प शामिल है। इसके अलावा यूजर्स को लाखों गानों और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट का एक्सेस भी मिलेगा। इससे यूजर्स इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर भी डाउनलोड किए गए गानों को सुन सकेंगे।

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40 घंटे तक चलेगी बैटरी

Noise Buds R1 (Gaana Edition) को रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। इनमें 11mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो बेहतर बास और साफ साउंड देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

कॉलिंग के लिए इनमें क्वाड माइक्रोफोन सेटअप मिलता है। इसके साथ एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन (ENC) तकनीक दी गई है, जो कॉल के दौरान आसपास के शोर को कम करने में मदद करती है। हालांकि, ENC का मकसद कॉलिंग के दौरान आवाज को बेहतर बनाना है, इसे म्यूजिक सुनते समय एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) का ऑप्शन नहीं समझना चाहिए।

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10 मिनट की चार्जिंग में 120 मिनट का प्लेबैक

इन ईयरबड्स में InstaCharge तकनीक भी दी गई है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर यूजर्स को 120 मिनट तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें कम समय में ईयरबड्स चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल करना होता है।

दूसरे Noise प्रोडक्ट्स पर भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन

Noise और Gaana की यह पार्टनरशिप केवल नए ईयरबड्स तक सीमित नहीं है। दोनों कंपनियां Noise के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी Gaana सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं। कंपनियों के मुताबिक, इस पार्टनरशिप के जरिए 2026 के आखिर तक 25 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने की संभावना है।

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कहां से खरीदें?

Noise Buds R1 (Gaana Edition) की कीमत 1,399 रुपये है। इन्हें Noise की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Gaana की वेबसाइट और ऐप से भी खरीदा जा सकता है। खरीदारी के साथ एक साल का Gaana Plus सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जिसकी कीमत 799 रुपये है। यानी ग्राहकों को ईयरबड्स के साथ प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग का लाभ भी मिलेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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