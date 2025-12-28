1299 रुपये में लें 70 घंटे तक चलने वाले ईयरबड्स, दिखने में भी धांसू, बुकिंग शुरू
Noise Buds N2 Pro: स्टाइलिस लुक वाला ईयरबड्स चाहिए वो भी कम कीमत में, तो देसी ब्रांड नॉइज के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी अपने नए ईयरबड्स के तौर पर Noise Buds N2 Pro को 6 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Noise Buds N2 Pro: स्टाइलिस लुक वाला ईयरबड्स चाहिए वो भी कम कीमत में, तो देसी ब्रांड नॉइज के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी अपने नए ईयरबड्स के तौर पर Noise Buds N2 Pro को 6 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च करने के लिए तैयार है। इनकी बिक्री भी इस दिन से शुरू हो जाएगी, जिसमें यह ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। Flipkart और कंपनी की ऑफिशियल साइट पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने ईयरबड्स की कई खूबियों का खुलासा कर दिया है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, ईयरबड्स को पांच कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। ईयरबड्स देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और अगर आप भी डिसेंट लुक और लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…
इतनी है कीमत
Noise Buds N2 Pro को भारत में 6 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के साथ इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। इसकी स्पेशल लॉन्च प्राइस 1,599 रुपये होगी। यह फिलहाल प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। ग्राहक वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट के जरिए इसे 149 रुपये में प्री-बुक कर सकते हैं। प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को लॉन्च के दिन 300 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 1,299 रुपये रह जाएगी।
दरअसल, 149 रुपये का प्री-ऑर्डर पास खरीदने वाले ग्राहकों को लॉन्च के दिन (6th जनवरी, दोपहर 12PM बजे) वॉट्सऐप या फिर ईमेल के जरिए एक स्पेशल प्रोमो कोड मिलेगा। इस प्रोमो कोड के जरिए खरीदी करने पर ईयरबड्स की प्रभावी कीमत 1,299 रुपये हो जाएगी।
नॉइड बड्स एन2 प्रो के खास फीचर्स
माइक्रोसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, ईयबड्स गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट के साथ आएंगे और ब्लूटूथ वर्जन 6.0 कनेक्टिविटी पर काम करेंगे। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए यह IPX5 रेटिंग के साथ आएंगे। इसमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसकी बदौलत इसे एकसाथ दो डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ANC के साथ डुअल माइक सिस्टम है, जिससे कॉलिंग के दौरान क्लियर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि केस के साथ इसमें कुल 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 200 मिनट तक चलेगा।
पांच कलर्स में आएंगे ईयरबड्स
फ्लिपकार्ट पर इसके डेडिकेटेड लैंडिंग पेज पर कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। इसे ब्लू, रेड, स्लिवर, ब्लैक और गोल्ड फिनिश में देखा जा सकता है। केस और बड्स दोनों पर ग्लोसी फिनिश दी गई है। केस के ढक्कन पर नॉइज की ब्रांडिंग की गई है।
