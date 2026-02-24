Hindustan Hindi News
एक बार चार्ज करो और 120 घंटे तक सुनो म्यूजिक, Noise लाया नए प्रीमियम हेडफोन्स

Feb 24, 2026 07:13 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Noise Airwave Max 6 भारत में 6,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ है, जिसमें 120 घंटे तक बैटरी, 45dB Adaptive Hybrid ANC और LDAC सपोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है। 

एक बार चार्ज करो और 120 घंटे तक सुनो म्यूजिक, Noise लाया नए प्रीमियम हेडफोन्स

भारतीय ऑडियो ब्रैंड Noise ने अपने प्रीमियम हेडफोन पोर्टफोलियो में Noise Airwave Max 6 नाम से नए हेडफोन्स भारत में लॉन्च कर दिए हैं। यह कंपनी के पिछले मॉडल Noise Airwave Max 5 का अपग्रेड वर्जन है और इसमें बेहतर साउंड, ज्यादा बैटरी बैकअप और एडवांस्ड ANC जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह हेडफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबी बैटरी लाइफ और हाई-क्वॉलिटी ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं।

इसके अलावा, हेडफोन में Spatial/3D Audio का सपोर्ट मिलता है, जो मूवी, गेमिंग और म्यूजिक के दौरान इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है।

ये भी पढ़ें:क्या AI की वजह से बर्बाद हो रहा है हजारों गैलन पानी? सैम आल्टमैन ने दिया जवाब

45dB तक Adaptive Hybrid ANC

बाहरी नॉइस को कम करने के लिए Noise Airwave Max 6 में 45dB तक Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट दिया गया है। यह फीचर खासतौर पर ट्रैवल, ऑफिस या भीड़भाड़ वाली जगहों पर म्यूजिक सुनते वक्त काफी काम आता है। साथ ही, बेहतर कॉल क्वॉलिटी के लिए इसमें पांच माइक्रोफोन्स का सपोर्ट मिलता है, जो बैकग्राउंड नॉइस को कम कर क्लियर आवाज ऑफर करते हैं।

बैटरी और क्विक चार्ज सपोर्ट

बैटरी के मामले में भी यह हेडफोन काफी दमदार है। कंपनी के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर यह 120 घंटे तक का प्लेटाइम प्रदान करता है। अगर ANC ऑन हो, तो भी यह 80 घंटे तक चल सकता है। क्विक चार्ज सपोर्ट इसका एक और बड़ा हाइलाइट है। सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग पर यह हेडफोन 15 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है, जो बिजी लाइफस्टाइल वाले यूजर्स के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:जेब में ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तब भी नहीं कटेगा चालान! बस कर लो इतना काम

कनेक्टिविटी और डिजाइन

Noise Airwave Max 6 में Bluetooth 6.0 सपोर्ट दिया गया है, जिससे फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन लंबे समय तक पहनने पर भी कंफर्टेबल फील देता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

