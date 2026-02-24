एक बार चार्ज करो और 120 घंटे तक सुनो म्यूजिक, Noise लाया नए प्रीमियम हेडफोन्स
Noise Airwave Max 6 भारत में 6,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ है, जिसमें 120 घंटे तक बैटरी, 45dB Adaptive Hybrid ANC और LDAC सपोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है।
भारतीय ऑडियो ब्रैंड Noise ने अपने प्रीमियम हेडफोन पोर्टफोलियो में Noise Airwave Max 6 नाम से नए हेडफोन्स भारत में लॉन्च कर दिए हैं। यह कंपनी के पिछले मॉडल Noise Airwave Max 5 का अपग्रेड वर्जन है और इसमें बेहतर साउंड, ज्यादा बैटरी बैकअप और एडवांस्ड ANC जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह हेडफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबी बैटरी लाइफ और हाई-क्वॉलिटी ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं।
सम्बंधित सुझाव
72% OFF
Noise Airwave Max 4 Wireless Over Ear Headphones with 70H Playtime, ENC, 40mm Driver, Low Latency(up to 40ms), Dual Pairing, BT v5.4 (Carbon Black)
- Noise Airwave Max 4 Wireless Over Ear Headphones with 70H Playtime
- ENC
- 40mm Driver
₹1699₹5999
खरीदिये
25% OFF
Noise Airwave Max 5 Wireless Over-Ear Headphones with Adaptive Hybrid ANC (up to 50dB), HFA Tech, 80H Playtime, Dual Pairing(Mauve Haze)
- Noise Airwave Max 5 Wireless Over-Ear Headphones with Adaptive Hybrid ANC (up to 50dB)
- HFA Tech
- 80H Playtime
₹4499₹5999
खरीदिये
43% OFF
Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, ENC,12mm Driver,BTv5.3 (Frost Black)
- Noise Newly Launched Air Clips 2 Wireless Open Ear Earbuds with Clip Design
- AirWave™ Technology
- Up-to 40H Playtime
₹2299₹3999
खरीदिये
17% OFF
Noise Master Buds Max, Sound by Bose Wireless Over-Ear Headphones, Adaptive ANC, LHDC 5.0, Immersive Spatial Audio,Upto 60H Playtime, Fast Pairing, Wear Detection(Onyx)
- Noise Master Buds Max
- Sound by Bose Wireless Over-Ear Headphones
- Adaptive ANC
₹9999₹11999
खरीदिये
Noise Airwave Max 6 को भारत में 6,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसे ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट gonoise.com के अलावा Amazon.in और Flipkart से खरीद सकते हैं। यह हेडफोन चार अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस- Dune White, Cobalt Blue, Forest Green और Carbon Black में उपलब्ध है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से परफेक्ट स्टाइल चुन सकते हैं।
Coaxial Dual Driver सिस्टम के साथ खास साउंड क्वालिटी
Noise Airwave Max 6 की सबसे बड़ी खासियत इसका Coaxial Dual Driver सिस्टम है, जिसमें 40mm और 12mm ड्राइवर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। यह सेटअप डीप बेस और क्लियर वोकल्स के बीच बेहतर बैलेंस ऑफर करता है। कंपनी ने इसमें Hi-Res Audio और LDAC सपोर्ट भी दिया है, जिससे हाई-क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग की जा सकती है।
सम्बंधित सुझाव
64% OFF
Noise Airwave Max 3 Bluetooth On Ear Headphones with 70H Playtime, 40mm Driver, Low Latency(up to 45ms),Dual Pairing, BT v5.3 (Carbon Black)
- Noise Airwave Max 3 Bluetooth On Ear Headphones with 70H Playtime
- 40mm Driver
- Low Latency(up to 45ms)
₹1999₹5499
खरीदिये
38% OFF
Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl White)
- Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish
- AirWave™ Technology
- Up-to 40H Playtime
₹2499₹3999
खरीदिये
65% OFF
Noise Newly Launched Airwave Bluetooth in Ear Neckband with 50H of Playtime, 3 EQ Modes, ENC for Calling, Low Latency(Upto 50ms), 10mm Driver, BT v5.3(Jet Black)
- Noise Newly Launched Airwave Bluetooth in Ear Neckband with 50H of Playtime
- 3 EQ Modes
- ENC for Calling
₹865₹2499
खरीदिये
66% OFF
Noise Two Wireless On Ear Headphones with 50 Hours Playtime, Low Latency(up to 45ms), 4 Play Modes, Dual Pairing, BT v5.3 (Calm White)
- Noise Two Wireless On Ear Headphones with 50 Hours Playtime
- Low Latency(up to 45ms)
- 4 Play Modes
₹1699₹4999
खरीदिये
58% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Black Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1599₹3790
खरीदिये
44% OFF
Sony WH-CH720N, Wireless Over-Ear Active Noise Cancellation Headphones with Mic, up to 50 Hours Playtime, Multi-Point Connection, App Support, AUX & Voice Assistant Support for Mobile Phones (White)
- Sony WH-CH720N
- Wireless Over-Ear Active Noise Cancellation Headphones with Mic
- up to 50 Hours Playtime
₹8399₹14990
खरीदिये
33% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3990₹5990
खरीदिये
13% OFF
Sennheiser ACCENTUM Wireless Over Ear Headphones, German Design, Hybrid ANC, 50H Battery, Multipoint Connectivity, Crystal Clear Calls, 10 Min Quick Charge = 5Hr Playback, 2Y Warranty, White
- Sennheiser ACCENTUM Wireless Over Ear Headphones
- German Design
- Hybrid ANC
₹12989₹14990
खरीदिये
70% OFF
GOBOULT Newly Launched Fluid X Headphones Bluetooth Wireless 60H Playtime, 40mm Bass Driver,Zen ENC Mic,Type-C Charging,Gaming Mode, BTv 5.4, Made in India, Headphones Wireless with mic (Pine Green)
- GOBOULT Newly Launched Fluid X Headphones Bluetooth Wireless 60H Playtime
- 40mm Bass Driver
- Zen ENC Mic
₹1799₹5999
खरीदिये
66% OFF
HyperX CloudX, Official Xbox Licensed Wired Over The Ear Headset with Mic (Silver)
- HyperX CloudX
- Official Xbox Licensed Wired Over The Ear Headset with Mic (Silver)
₹3942₹11687
खरीदिये
44% OFF
Logitech G431 with 7.1 Surround Sound, DTS X 2.0, 50 mm Audio Drivers, USB and 3.5 mm Jack, Flip-to-Mute Mic Wired Over Ear Headphones with Mic for PC - Black
- Logitech G431 with 7.1 Surround Sound
- DTS X 2.0
- 50 mm Audio Drivers
₹4495₹7995
खरीदिये
83% OFF
Wireless Earbuds, White, Dual Driver Technology with 11mm Woofer and 6mm Tweeter, Touch Controls, Bluetooth 5.4, 50dB Noise Cancellation, 24Hr Battery Life,(Peace Silver)
- Wireless Earbuds
- White
- Dual Driver Technology with 11mm Woofer and 6mm Tweeter
₹799₹4799
खरीदिये
23% OFF
MorningBlues VWS X1 Wireless Over Ear Bluetooth Headphones, Noise Cancelling Headphones with 40mm Jamo Drivers, Dual OLED Touchscreen, APP Control, 60H Playtime, Silver
- MorningBlues VWS X1 Wireless Over Ear Bluetooth Headphones
- Noise Cancelling Headphones with 40mm Jamo Drivers
- Dual OLED Touchscreen
₹107109₹139242
खरीदिये
इसके अलावा, हेडफोन में Spatial/3D Audio का सपोर्ट मिलता है, जो मूवी, गेमिंग और म्यूजिक के दौरान इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है।
45dB तक Adaptive Hybrid ANC
बाहरी नॉइस को कम करने के लिए Noise Airwave Max 6 में 45dB तक Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट दिया गया है। यह फीचर खासतौर पर ट्रैवल, ऑफिस या भीड़भाड़ वाली जगहों पर म्यूजिक सुनते वक्त काफी काम आता है। साथ ही, बेहतर कॉल क्वॉलिटी के लिए इसमें पांच माइक्रोफोन्स का सपोर्ट मिलता है, जो बैकग्राउंड नॉइस को कम कर क्लियर आवाज ऑफर करते हैं।
बैटरी और क्विक चार्ज सपोर्ट
बैटरी के मामले में भी यह हेडफोन काफी दमदार है। कंपनी के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर यह 120 घंटे तक का प्लेटाइम प्रदान करता है। अगर ANC ऑन हो, तो भी यह 80 घंटे तक चल सकता है। क्विक चार्ज सपोर्ट इसका एक और बड़ा हाइलाइट है। सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग पर यह हेडफोन 15 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है, जो बिजी लाइफस्टाइल वाले यूजर्स के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है।
कनेक्टिविटी और डिजाइन
Noise Airwave Max 6 में Bluetooth 6.0 सपोर्ट दिया गया है, जिससे फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन लंबे समय तक पहनने पर भी कंफर्टेबल फील देता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।