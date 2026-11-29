WhatsApp यूजर्स के लिए काम की खबर है। अगर आपको भी टेंशन रहती है कि कहीं किसी गलत व्यक्ति के हाथों में वॉट्सऐप अकाउंट न लग जाए और कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर लो, तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप काफी हद तक अकाउंट सेफ रख सकते हैं।

WhatsApp अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। रोजाना हम सैकड़ों बार इसे इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी को बिना काम के भी इसे चेक करते रहते हैं। रोजाना करोड़ों लोग अपनों को मैसेज भेजने, डॉक्यूमेंट्स शेयर करने, वॉयस और वीडियो कॉल करने के लिए इसका जमके इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, WhatsApp Web इस्तेमाल करते समय आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूर है क्योंकि अगर आप लॉग-आउट करना भूल जाते हैं तो आपकी पर्सनल चैट का एक्सेस साइबर अपराधियों को मिल सकता है। सरकार ने भी वॉट्सऐप वेब यूजर्स को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सुरक्षा सलाहकार राहुल मिश्रा के हवाले से 'दैनिक भास्कर' ने नौ ऐसी टिप्स बताई हैं, जिन्हें अपनाकर वॉट्सऐप वेब यूजर्स अपने अकाउंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।

1. इन्कॉग्निटो मोड (Incognito Mode) का इस्तेमाल करें यदि आपको कभी किसी दूसरे के कंप्यूटर पर वॉट्सऐप वेब चलाना पड़े, तो साइबर एक्सपर्ट ब्राउजर के 'इन्कॉग्निटो' या 'प्राइवेट ब्राउजिंग' मोड का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इससे विंडो बंद करने के बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री और सेशन से जुड़ा डेटा सेव नहीं होता। हालांकि, केवल इन्कॉग्निटो मोड सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं देता, इसलिए काम पूरा होने के बाद अकाउंट को लॉग-आउट जरूर करें।

2. अनजान QR कोड स्कैन न करें वॉट्सऐप वेब चलाने के लिए मोबाइल से कंप्यूटर पर दिखने वाले QR कोड को स्कैन करना होता है। साइबर अपराधी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और आपको धोखे से किसी फर्जी QR कोड को स्कैन करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से आपका अकाउंट उनके डिवाइस से जुड़ सकता है। केवल तभी QR कोड स्कैन करें जब आपने खुद किसी भरोसेमंद कंप्यूटर पर लॉग-इन की प्रक्रिया शुरू की हो।

3. पब्लिक कंप्यूटर पर वॉट्सऐप वेब लॉग-इन करने से बचें अक्सर लोग वॉट्सऐप वेब का इस्तेमाल करने के बाद लॉग-आउट करना भूल जाते हैं। इसलिए साइबर कैफे या किसी अन्य पब्लिक प्लेस के कंप्यूटर पर अपना अकाउंट खोलने से बचें। ऐसे सिस्टम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते और उनमें ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपकी लॉग-इन जानकारी चुरा ले। यदि पब्लिक कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत जरूरी हो, तो वहां से हटने से पहले अपना सेशन लॉग-आउट करना न भूलें।

4. 'लिंक्ड डिवाइसेस' (Linked Devices) सेक्शन को नियमित रूप से चेक करें वॉट्सऐप की सेटिंग्स में जाकर 'लिंक्ड डिवाइसेस' ऑप्शन को समय-समय पर चेक करते रहें। यहां आपको उन सभी कंप्यूटर और ब्राउजर की जानकारी मिल जाएगी जिनसे आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है। यदि आपको कोई ऐसा डिवाइस या सेशन दिखे जिसे आप नहीं पहचानते, तो उसे तुरंत लॉग-आउट कर दें। नियमित जांच से आप किसी भी अनजान सेशन को समय रहते बंद कर सकते हैं।

5. किसी दूसरे के कंप्यूटर पर लॉग-इन न करें किसी अन्य व्यक्ति के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपना वॉट्सऐप अकाउंट लिंक करने से बचें, भले ही वह आपका परिचित ही क्यों न हो। यदि वॉट्सऐप वेब सेशन खुला रह गया, तो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपकी निजी चैट और शेयर की गई फाइलें देख सकता है। वॉट्सऐप चलाने के लिए हमेशा अपने निजी और भरोसेमंद डिवाइस का ही उपयोग करें।

6. हमेशा टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें अपने वॉट्सऐप अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'टू-स्टेप वेरिफिकेशन' फीचर को हमेशा ऑन रखें। इसे चालू करने पर, जब भी कोई आपके नंबर से दोबारा वॉट्सऐप रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, तो एक खास पिन (PIN) की जरूरत होगी। इससे केवल आपके फोन नंबर के जरिए कोई दूसरा आपके अकाउंट पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अपना यह पिन किसी के साथ शेयर न करें।

7. अपने कंप्यूटर और ब्राउजर को अपडेट रखें साइबर सिक्योरिटी एक्पर्टस सलाह देते हैं कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। नए सॉफ्टवेयर अपडेट में सुरक्षा से जुड़े जरूरी सुधार होते हैं, जो सिस्टम की उन कमजोरियों को ठीक करते हैं जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं।

8. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें अपने वॉट्सऐप अकाउंट पर होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि के प्रति हमेशा सतर्क रहें, जैसे आपकी जानकारी के बिना किसी को मैसेज जाना, अनजान डिवाइस का लिंक होना या अकाउंट से जुड़े अजीब नोटिफिकेशन आना। मैसेज में आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई अनजान फाइल डाउनलोड करें। कुछ भी गड़बड़ लगने पर तुरंत अपने लिंक्ड डिवाइसेस चेक करें और अकाउंट को सुरक्षित करें।