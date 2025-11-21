Hindustan Hindi News
Spam Calls की छुट्टी! अब कॉल करते ही सामने वाले को दिखेगा आपका असली Aadhaar Name, CNAP पोर्टल LIVE

अब किसी का भी कॉल आते ही सबसे पहले स्क्रीन पर उस मोबाइल नंबर से जुड़ा Aadhaar नाम फ्लैश होगा चाहे आपने उसे कॉन्टैक्ट में सेव किया हो। भारत में CNAP पोर्टल लाइव हो गया है। जानिए यह सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फायदे।

Fri, 21 Nov 2025 08:14 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में स्कैम कॉल्स, फेक पहचान और स्पैम नंबरों की समस्या लगातार बढ़ रही थी। इसी वजह से सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया है CNAP (Calling Name Presentation)। इसका पहला फेज अब देश के कुछ हिस्सों में LIVE हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपको कॉल करेगा, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले उस नंबर से जुड़ा हुआ Aadhaar का नाम फ्लैश होगा, न कि वह नाम जो आपने अपने फोन में सेव किया है।

यानी अगर आपने किसी को “मम्मी”, “भैया”, “राजू प्लंबर”, “किराना वाले” या किसी और नाम से सेव कर रखा है, तो भी कॉल आते समय पहले Aadhaar वाला नाम, और उसके एक सेकेंड बाद आपका सेव किया हुआ नाम दिखेगा।

सरकार का कहना है कि यह सिस्टम स्पैम कॉल्स को कम करेगा और लोगों को कॉल उठाने से पहले ही यह पता चल जाएगा कि सामने वाला असल में कौन है। लेकिन यह बदलाव काफी बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी असली पहचान अब कॉलिंग स्क्रीन पर छिप नहीं पाएगी चाहे आप अपना नंबर सेव न करें, चाहे सामने वाले ने नंबर सेव नहीं किया हो।

CNAP क्या है?

CNAP का पूरा नाम है Calling Name Presentation। सरकार ने यह सिस्टम इसलिए बनाया ताकि कॉल उठाने से पहले ही सामने वाले का असली नाम दिख जाए। यानी अब Truecaller जैसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम सीधे सरकारी डेटाबेस से आएगा और यह नाम होगा Aadhaar से जुड़ा नाम, जिससे SIM खरीदा गया था।

कॉल आते ही सबसे पहले क्या दिखेगा?

अब से अगर कोई आपको कॉल करता है तो आपकी स्क्रीन पर: सबसे पहले Aadhaar नाम फ्लैश होगा, फिर 1–2 सेकंड बाद आपका सेव किया हुआ कॉन्टैक्ट नाम।

उदाहरण:

आपने अपने भाई को “भैया” नाम से सेव कर रखा है। लेकिन कॉल आएगी तो पहले दिखेगा: “Aadhaar Name: Rakesh Kumar Singh" इसके बाद दिखेगा: “Contact Name: Bhaiya”

स्कैम और फर्जी कॉल की मुश्किल बढ़ जाएगी

क्योंकि अब: फर्जी नाम दिखा कर कॉल नहीं कर पाएंगे, फ्रॉड कॉल करने वाले तुरंत पहचान में आ जाएंगे, पुलिस और साइबर सेल ट्रैकिंग आसान कर पाएगी, यह बदलाव दादा-दादी, सीनियर सिटीज़न, और टेक्नोलॉजी कम समझने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है।

