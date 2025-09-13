वाह! स्लो WiFi की टेंशन खत्म, केवल 99 रुपये में घर के हर कोने में फर्राटेदार इंटरनेट

एयरटेल की ओर से कुछ चुनिंदा सेवाओं का फायदा दिया जाता है और दमदार WiFi कवरेज के लिए कंपनी Airtel Coverage+ ऑफर लेकर आई है। इसका फायदा Xstream Fiber यूजर्स को मिल रहा है।

कई बार घर में WiFi लगवाने के बाद पता चला है कि पूरे घर में इसकी कवरेज तो अच्छे से मिल ही नहीं रही है। आप वर्क-फ्रॉम-होम कर रहे हों, ऑनलाइन स्टडीज करते हों या फिर एंटरटेनमेंट के लिए OTT स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हों, हाई-स्पीड WiFi कनेक्टिविटी की जरूरत तो पड़ेगी ही। कई बार ऐसा होता है कि घर के किसी कमरे में WiFi कनेक्शन नहीं मिलता और दूसरे में तेज कनेक्शन मिलता है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर Airtel एक बेहतरीन सर्विस लाया है।

ब्रॉडबैंड ऑपरेटर एयरटेल की ओर से Airtel Coverage+ by Xstream Fiber ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर नए और पुराने दोनों तक के यूजर्स के लिए आया है। इसमें कंपनी एक Mesh WiFi Extender सर्विस दे रही है, जिसके साथ हर कोने में स्टेबल और पावरफुल हाई-स्पीड इंटरनेट मिलने लगता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

क्या है Airtel Coverage+ सेवा? Airtel Coverage+ एक ऑफर है, जो Mesh WiFi सिस्टम का इस्तेमाल करते कई WiFi पॉड्स (nodes) को एकदूसरे से और मेन राउटर से जोड़ता है। इस तरह सिस्टम सेल्फ-हीलिंग और एडॉप्टिव नेटवर्क बनाया जाता है, जिससे सिस्टम पूरे क्षेत्र को करीब 4000 स्क्वेयर फीट तक कवर कर सकता है। एक Mesh नेटवर्क पर एकसाथ 60 से ज्यादा डिवाइसेज आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।

एयरटेल Mesh WiFi के बेनिफिट्स नई सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही SSID और पासवर्ड सभी डिवाइसेज में काम करता है और अलग-अलग लॉगिन का झंझट खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी Nodes खराब हो जाएं, कनेक्शन अपने आफ दूसरे पॉड से कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका सेटअप आसान है और एयरटेल के एक्सपर्ट्स घर आकर मैपिंग करते हैं और पॉड्स लगाते हैं।