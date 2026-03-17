अब गैस बुकिंग के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं! सिर्फ WhatsApp पर “Hi” भेजें और काम खत्म; जानें पूरा तरीका
गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच Bharatgas ने WhatsApp के जरिए LPG सिलेंडर बुकिंग की नई सुविधा शुरू की है। अब सिर्फ WhatsApp पर “Hi” भेजकर मिनटों में घर बैठे गैस सिलेंडर बुक करें।
Refill Your LPG Cylinder on WhatsApp: देश के कई हिस्सों में LPG गैस सिलेंडर की कमी और देरी से डिलीवरी की समस्या देखने को मिल रही है। कई लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, तो कुछ को बुकिंग के बाद भी कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच Bharatgas ने अपने यूजर्स को बड़ी राहत देने के लिए एक नया और आसान तरीका शुरू किया है। अब आप WhatsApp के जरिए घर बैठे ही अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉल या एजेंसी के चक्कर लगाए।
इस सुविधा की मदद से यूजर्स जल्दी बुकिंग कर सकते हैं, जिससे देरी होने की संभावना कम हो जाती है। बस अपने फोन से WhatsApp खोलिए, नंबर 1800 22 4344 पर “Hi” भेजिए और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके मिनटों में बुकिंग पूरी कर लीजिए।
ऐसे करें WhatsApp से गैस बुकिंग
Bharatgas ने LPG बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है। अब आपको सिर्फ WhatsApp पर एक छोटा सा मैसेज भेजना है। सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें और नंबर 1800 22 4344 सेव करें। इसके बाद इस नंबर पर “Hi” लिखकर मैसेज भेजें। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन्स में से LPG बुकिंग का ऑप्शन चुनें और अपनी डिटेल्स कन्फर्म करें। इसके बाद आपकी बुकिंग कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगी।
बिना इंटरनेट के मिस्ड कॉल से बुक करें सिलेंडर
अगर आपके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, तब भी Bharatgas ने गैस सिलेंडर बुक करना बेहद आसान बना दिया है। अब आपको किसी ऐप या वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7710955555 पर एक मिस्ड कॉल दें, और आपकी गैस रिफिल बुकिंग अपने आप दर्ज हो जाएगी। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
मिस्ड कॉल देते ही सिस्टम आपके नंबर को पहचान लेता है और बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के बुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इससे न तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है और न ही बार-बार कॉल करने की जरूरत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है।
इस सुविधा के फायदे
इस नई सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब गैस बुकिंग पूरी तरह आसान और तेज हो गई है। पहले जहां लोगों को कॉल करके लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब वही काम कुछ सेकंड में हो जाता है। इसके अलावा आपको एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, ऑफिस में या कहीं भी रहते हुए आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों और व्यस्त लोगों के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। Bharatgas की यह WhatsApp और मिस्ड कॉल सर्विस इतनी आसान है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी टेक्निकल जानकारी के इसे इस्तेमाल कर सकता है। पूरे प्रोसेस में सिर्फ 1–2 मिनट का समय लगता है। यानी अब गैस बुकिंग के लिए न तो समय बर्बाद होगा और न ही परेशानी होगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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