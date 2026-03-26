रसोई गैस की टेंशन खत्म! बिना सिलेंडर के ऐसे बनेगा खाना, इन 3 विकल्पों ने बचाए लोगों के पैसे

Mar 26, 2026 12:30 pm IST

बिना गैस सिलेंडर के कुकिंग के लिए इंडक्शन कुकटॉप और कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे सुरक्षित और तेज़ विकल्प हैं। ये उपकरण न केवल एलपीजी की बचत करते हैं, बल्कि हॉस्टल और छोटे घरों के लिए बेहद पोर्टेबल और उपयोग में आसान भी हैं।

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ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक संघर्षों के कारण एलपीजी (LPG) गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिससे गैस की कीमतों में उछाल और किल्लत जैसी भविष्य की चिंताओं ने जन्म लिया है। ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर पर अपनी निर्भरता को कम करना और इलेक्ट्रिक कुकिंग के विकल्पों को अपनाना एक दूरदर्शी और आर्थिक रूप से समझदारी भरा कदम है। आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इंडक्शन कुकटॉप और कन्वेक्शन माइक्रोवेव न केवल खाना पकाने की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि ये ऊर्जा की बचत करने में भी सक्षम हैं। गैस की तुलना में ये विकल्प अधिक नियंत्रित तापमान और ऑटो-कट जैसे फीचर्स प्रदान करते हैं, जिससे खाना जलने का जोखिम कम होता है और आप बिना किसी बाहरी ईंधन संकट के अपनी रसोई सुचारू रूप से चला सकते हैं।

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और छोटे परिवारों के लिए पोर्टेबल कुकिंग गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रिक राइस कुकर और मल्टी-पर्पस केतली वरदान साबित हो रहे हैं। ये उपकरण कम जगह घेरते हैं और इन्हें कहीं भी प्लग-इन करके इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पारंपरिक गैस चूल्हों के साथ संभव नहीं है। साथ ही, कन्वेक्शन माइक्रोवेव जैसे उन्नत विकल्प एक ही मशीन में बेकिंग, ग्रिलिंग और मुख्य भोजन तैयार करने की सुविधा देते हैं, जो आपकी रसोई को पूरी तरह से गैस-मुक्त और आधुनिक बनाने में सक्षम हैं। इन तकनीकों में निवेश करना न केवल युद्ध जैसी अंतरराष्ट्रीय अस्थिरताओं से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि लंबे समय में यह आपके घर के बजट को स्थिर रखने और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने में भी मदद करता है।

यह Faber 67L Convection Microwave Oven (FBIO 10F GLB) एक प्रीमियम और हाई-कैपेसिटी वाला बिल्ट-इन ओवन है। यदि आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा उपकरण ढूंढ रहे हैं जो बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके और जिसमें प्रोफेशनल बेकिंग, ग्रिलिंग और पिज्जा बनाने की सुविधा हो, तो यह मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications ऑटो प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक ऑटो प्रोग्राम और मेमोरी फंक्शन वारंटी उत्पाद पर 1 साल और मैग्नेट्रोन पर 2 साल की वारंटी साइज 594x545x594 mm कुकिंग फंक्शन्स 10 अलग-अलग कुकिंग मोड क्यों खरीदें विशाल क्षमता मल्टी-कुकिंग मोड प्रीमियम डिजाइन बेहतर ग्रिलिंग क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा बिल्ट-इन इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट वारंटी अन्य ब्रांड्स के मुकाबले कम

यह LG 32 L Scan to Cook Wi-Fi Charcoal Convection Microwave (MJEN326ULW) एक प्रीमियम और हाई-टेक कुकिंग सॉल्यूशन है। यदि आप अपने किचन को आधुनिक बनाना चाहते हैं और गैस की निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो यह मॉडल अपनी Wi-Fi कनेक्टिविटी और Charcoal Lighting Heater तकनीक के कारण एक बेहतरीन निवेश है।

Specifications तकनीक Charcoal Lighting Heater स्मार्ट फीचर्स Scan to Cook और Wi-Fi इनेबल्ड कुकिंग मोड 401 ऑटो कुक मेनू वारंटी उत्पाद पर 1 साल और चारकोल हीटर पर 10 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें वर्सेटाइल कुकिंग हाई-टेक कंट्रोल टिकाऊ और हाइजीनिक यूनिफॉर्म कुकिंग क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा बिजली की खपत

यह Samsung 32L Convection Microwave Oven (MC32A7035CT/TL) बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक पावरफुल और वर्सेटाइल विकल्प है। 17,589 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल विशेष रूप से अपनी Ceramic Enamel Cavity और Slim Fry तकनीक के लिए जाना जाता है, जो इसे टिकाऊ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है।

Specifications बिजली की खपत कन्वेक्शन मोड में 2100W और मैक्सिमम 2900W विशेष मोड तंदूर तकनीक और दही जमाने सुरक्षा चाइल्ड सेफ्टी लॉक और टर्नटेबल ऑन/ऑफ फीचर वारंटी उत्पाद पर 1 साल और सिरेमिक इनेमल कैविटी पर 10 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें हेल्दी कुकिंग बेहतरीन बनावट तंदूरी स्वाद मल्टी-फंक्शनल क्यों खोजें विकल्प बिजली की अधिक खपत स्टेनलेस स्टील फिनिश प्रीमियम

यह Morphy Richards 30L Convection Microwave (30CGD Dehydro) एक अनोखा और शक्तिशाली विकल्प है, जो विशेष रूप से अपने बिल्ट-इन डिहाइड्रेटर (Dehydrator) फीचर के लिए जाना जाता है। 14,990 रुपये की किफायती कीमत (53% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर पर स्वस्थ स्नैक्स और फल सुखाना पसंद करते हैं।

Specifications पावर 1400W (माइक्रोवेव), 2200W (कन्वेक्शन), और 1250W (ग्रिल) खास फीचर बिल्ट-इन डिहाइड्रेटर कुकिंग मोड 220 ऑटो कुक मेनू सुरक्षा एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल कैविटी क्यों खरीदें डिहाइड्रेटर तकनीक पावरफुल परफॉर्मेंस हाइजीनिक कैविटी वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत सीखने की प्रक्रिया

यह Carysil Built-in Microwave MWO-01 एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक वाला किचन अप्लायंसेज है। यदि आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा बिल्ट-इन माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं जो दिखने में लग्जरी हो और जिसमें इन्वर्टर जैसी आधुनिक तकनीक हो, तो यह 25 लीटर क्षमता वाला मॉडल एक बेहतरीन चुनाव है।

Specifications इन्वर्टर टेक्नोलॉजी Smart Inverter Technology डिज़ाइन स्टेनलेस स्टील फिनिश और ब्लैक ग्लास का कॉम्बिनेशन कंट्रोल Touch Control Panel और डिजिटल LED डिस्प्ले वारंटी उत्पाद पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें समान हीटिंग मल्टी-फंक्शनल साफ करने में आसान स्पेस सेविंग डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा रसोई में फिक्स्ड कैबिनेट स्पेस और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन क्षमता थोड़ी कम

यह Borosil Pro 60L Convection Oven Toaster Griller (OTG) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं। 16,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह 60 लीटर का बड़ा ओटीजी बड़े परिवारों या होम-बेकर्स के लिए एकदम सही है, जो गैस की कमी के समय भारी कुकिंग (जैसे होल चिकन रोस्ट या बड़े केक) आसानी से कर सकते हैं।

Specifications पावर 2200W कुकिंग मोड 12 हीटिंग स्टेज और कन्वेक्शन फंक्शन तापमान नियंत्रण 70°C से 230°C तक एडजस्टेबल तापमान सुरक्षा कूल-टच डबल ग्लास डोर और ऑटो शट-ऑफ फीचर। क्यों खरीदें विशाल क्षमता बेहतर बेकिंग मजबूत बनावट सफाई में आसान क्यों खोजें विकल्प माइक्रोवेव से अलग किचन काउंटर पर काफी अधिक जगह साधारण माइक्रोवेव की तरह खाना 'जल्दी गर्म' करने के लिए नहीं प्री-हीटिंग

1. क्या माइक्रोवेव को गैस की जरूरत होती है? नहीं, माइक्रोवेव पूरी तरह से बिजली पर चलता है। इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के गैस सिलेंडर या पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके खाने के भीतर मौजूद पानी के कणों को वाइब्रेट करता है, जिससे गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है।

2. क्या टर्नटेबल के बिना माइक्रोवेव अच्छा है?

टर्नटेबल वह घूमने वाली कांच की प्लेट होती है जो खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाने में मदद करती है।

फायदा: जिन माइक्रोवेव में टर्नटेबल नहीं होता, उनमें जगह ज्यादा मिलती है और आप बड़े या चौकोर बर्तन आसानी से रख सकते हैं।

नुकसान: बिना घूमने वाली प्लेट के, खाने में कहीं-कहीं Hot या Cold स्पॉट्स रह सकते हैं। हालांकि, आधुनिक 'फ्लैटबेड' तकनीक अब इस समस्या को काफी हद तक हल कर चुकी है।

3. इनबिल्ट (Inbuilt) माइक्रोवेव के क्या नुकसान हैं? महंगा इंस्टॉलेशन: इन्हें लगाने के लिए खास फर्नीचर कटिंग और प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत होती है।

वेंटिलेशन की समस्या: अगर कैबिनेट में हवा निकलने की जगह कम हो, तो ओवरहीटिंग का खतरा रहता है।

मरम्मत में मुश्किल: खराबी आने पर इन्हें कैबिनेट से बाहर निकालना और ठीक करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है।

पोर्टेबिलिटी नहीं: इन्हें आप काउंटरटॉप माइक्रोवेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं खिसका सकते।

4. बिना गैस के खाना कैसे बनाएं? ईरान-इजरायल युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के कारण अगर गैस की कमी हो जाए, तो आप इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:

इंडक्शन कुकटॉप: सबसे तेज और बिजली बचाने वाला विकल्प।

कन्वेक्शन माइक्रोवेव: बेकिंग, ग्रिलिंग और पूरी कुकिंग के लिए बेस्ट।

इलेक्ट्रिक राइस कुकर: चावल, दाल और सब्जियां उबालने के लिए आसान।

OTG (Oven Toaster Griller): मुख्य रूप से बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए।

इलेक्ट्रिक केतली: चाय, कॉफी और मैगी जैसे छोटे कामों के लिए।

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