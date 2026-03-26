रसोई गैस की टेंशन खत्म! बिना सिलेंडर के ऐसे बनेगा खाना, इन 3 विकल्पों ने बचाए लोगों के पैसे
बिना गैस सिलेंडर के कुकिंग के लिए इंडक्शन कुकटॉप और कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे सुरक्षित और तेज़ विकल्प हैं। ये उपकरण न केवल एलपीजी की बचत करते हैं, बल्कि हॉस्टल और छोटे घरों के लिए बेहद पोर्टेबल और उपयोग में आसान भी हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक संघर्षों के कारण एलपीजी (LPG) गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिससे गैस की कीमतों में उछाल और किल्लत जैसी भविष्य की चिंताओं ने जन्म लिया है। ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर पर अपनी निर्भरता को कम करना और इलेक्ट्रिक कुकिंग के विकल्पों को अपनाना एक दूरदर्शी और आर्थिक रूप से समझदारी भरा कदम है। आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इंडक्शन कुकटॉप और कन्वेक्शन माइक्रोवेव न केवल खाना पकाने की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि ये ऊर्जा की बचत करने में भी सक्षम हैं। गैस की तुलना में ये विकल्प अधिक नियंत्रित तापमान और ऑटो-कट जैसे फीचर्स प्रदान करते हैं, जिससे खाना जलने का जोखिम कम होता है और आप बिना किसी बाहरी ईंधन संकट के अपनी रसोई सुचारू रूप से चला सकते हैं।
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और छोटे परिवारों के लिए पोर्टेबल कुकिंग गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रिक राइस कुकर और मल्टी-पर्पस केतली वरदान साबित हो रहे हैं। ये उपकरण कम जगह घेरते हैं और इन्हें कहीं भी प्लग-इन करके इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पारंपरिक गैस चूल्हों के साथ संभव नहीं है। साथ ही, कन्वेक्शन माइक्रोवेव जैसे उन्नत विकल्प एक ही मशीन में बेकिंग, ग्रिलिंग और मुख्य भोजन तैयार करने की सुविधा देते हैं, जो आपकी रसोई को पूरी तरह से गैस-मुक्त और आधुनिक बनाने में सक्षम हैं। इन तकनीकों में निवेश करना न केवल युद्ध जैसी अंतरराष्ट्रीय अस्थिरताओं से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि लंबे समय में यह आपके घर के बजट को स्थिर रखने और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने में भी मदद करता है।
1. Faber 67L Convection Microwave Oven | 10 Cooking Functions | Grill, Pizza, Fast Cooking & Defrost Modes | Auto Programs | Energy Efficient | 1Yr Product & 2Yr Magnetron Warranty FBIO 10F GLB
यह Faber 67L Convection Microwave Oven (FBIO 10F GLB) एक प्रीमियम और हाई-कैपेसिटी वाला बिल्ट-इन ओवन है। यदि आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा उपकरण ढूंढ रहे हैं जो बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके और जिसमें प्रोफेशनल बेकिंग, ग्रिलिंग और पिज्जा बनाने की सुविधा हो, तो यह मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
मल्टी-कुकिंग मोड
प्रीमियम डिजाइन
बेहतर ग्रिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
बिल्ट-इन इंस्टॉलेशन
प्रोडक्ट वारंटी अन्य ब्रांड्स के मुकाबले कम
2. LG 32 L Scan to Cook Wi-Fi Enabled Charcoal Convection Healthy Microwave Oven (MJEN326ULW, Motorised Rotisserie for Bar-be-queing at home, Diet Fry & 10 Year Warranty on Charcoal Heater, Black)
यह LG 32 L Scan to Cook Wi-Fi Charcoal Convection Microwave (MJEN326ULW) एक प्रीमियम और हाई-टेक कुकिंग सॉल्यूशन है। यदि आप अपने किचन को आधुनिक बनाना चाहते हैं और गैस की निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो यह मॉडल अपनी Wi-Fi कनेक्टिविटी और Charcoal Lighting Heater तकनीक के कारण एक बेहतरीन निवेश है।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल कुकिंग
हाई-टेक कंट्रोल
टिकाऊ और हाइजीनिक
यूनिफॉर्म कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बिजली की खपत
3. Samsung 32L, Slim Fry, Convection Microwave Oven with Tandoor and Curd making(MC32A7035CT/TL, Stainless Steel, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)
यह Samsung 32L Convection Microwave Oven (MC32A7035CT/TL) बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक पावरफुल और वर्सेटाइल विकल्प है। 17,589 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल विशेष रूप से अपनी Ceramic Enamel Cavity और Slim Fry तकनीक के लिए जाना जाता है, जो इसे टिकाऊ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्दी कुकिंग
बेहतरीन बनावट
तंदूरी स्वाद
मल्टी-फंक्शनल
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की अधिक खपत
स्टेनलेस स्टील फिनिश प्रीमियम
4. Morphy Richards 30CGD Dehydro | 30L Convection Microwave Oven, 220 AutoCook Menus, Built-in Dehydrator, 1400W microwave, 2200W convection, 1250W Grill Power
यह Morphy Richards 30L Convection Microwave (30CGD Dehydro) एक अनोखा और शक्तिशाली विकल्प है, जो विशेष रूप से अपने बिल्ट-इन डिहाइड्रेटर (Dehydrator) फीचर के लिए जाना जाता है। 14,990 रुपये की किफायती कीमत (53% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर पर स्वस्थ स्नैक्स और फल सुखाना पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डिहाइड्रेटर तकनीक
पावरफुल परफॉर्मेंस
हाइजीनिक कैविटी
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत
सीखने की प्रक्रिया
5. Carysil Built-in Microwave MWO-01, 25L Capacity, Touch Control Panel with LED Display, 10 Cook Menu, Microwave, Grill, Convection, Defrost & Multi Stage Cooking, Stainless Steel Finish, Black
यह Carysil Built-in Microwave MWO-01 एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक वाला किचन अप्लायंसेज है। यदि आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा बिल्ट-इन माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं जो दिखने में लग्जरी हो और जिसमें इन्वर्टर जैसी आधुनिक तकनीक हो, तो यह 25 लीटर क्षमता वाला मॉडल एक बेहतरीन चुनाव है।
Specifications
क्यों खरीदें
समान हीटिंग
मल्टी-फंक्शनल
साफ करने में आसान
स्पेस सेविंग डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
रसोई में फिक्स्ड कैबिनेट स्पेस और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन
क्षमता थोड़ी कम
6. Borosil Pro 60L 2200W Convection Oven Toaster Griller | Grill, Bake, Toast, Rotisserie | 12 Heating Stage, Auto Shut Off | Pizza Oven, Cake Oven for Baking | 2 years Warranty
यह Borosil Pro 60L Convection Oven Toaster Griller (OTG) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं। 16,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह 60 लीटर का बड़ा ओटीजी बड़े परिवारों या होम-बेकर्स के लिए एकदम सही है, जो गैस की कमी के समय भारी कुकिंग (जैसे होल चिकन रोस्ट या बड़े केक) आसानी से कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
बेहतर बेकिंग
मजबूत बनावट
सफाई में आसान
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोवेव से अलग
किचन काउंटर पर काफी अधिक जगह
साधारण माइक्रोवेव की तरह खाना 'जल्दी गर्म' करने के लिए नहीं
प्री-हीटिंग
1. क्या माइक्रोवेव को गैस की जरूरत होती है?
नहीं, माइक्रोवेव पूरी तरह से बिजली पर चलता है। इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के गैस सिलेंडर या पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके खाने के भीतर मौजूद पानी के कणों को वाइब्रेट करता है, जिससे गर्मी पैदा होती है और खाना पक जाता है।
2. क्या टर्नटेबल के बिना माइक्रोवेव अच्छा है?
टर्नटेबल वह घूमने वाली कांच की प्लेट होती है जो खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाने में मदद करती है।
फायदा: जिन माइक्रोवेव में टर्नटेबल नहीं होता, उनमें जगह ज्यादा मिलती है और आप बड़े या चौकोर बर्तन आसानी से रख सकते हैं।
नुकसान: बिना घूमने वाली प्लेट के, खाने में कहीं-कहीं Hot या Cold स्पॉट्स रह सकते हैं। हालांकि, आधुनिक 'फ्लैटबेड' तकनीक अब इस समस्या को काफी हद तक हल कर चुकी है।
3. इनबिल्ट (Inbuilt) माइक्रोवेव के क्या नुकसान हैं?
महंगा इंस्टॉलेशन: इन्हें लगाने के लिए खास फर्नीचर कटिंग और प्रोफेशनल फिटिंग की जरूरत होती है।
वेंटिलेशन की समस्या: अगर कैबिनेट में हवा निकलने की जगह कम हो, तो ओवरहीटिंग का खतरा रहता है।
मरम्मत में मुश्किल: खराबी आने पर इन्हें कैबिनेट से बाहर निकालना और ठीक करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है।
पोर्टेबिलिटी नहीं: इन्हें आप काउंटरटॉप माइक्रोवेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं खिसका सकते।
4. बिना गैस के खाना कैसे बनाएं?
ईरान-इजरायल युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के कारण अगर गैस की कमी हो जाए, तो आप इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:
इंडक्शन कुकटॉप: सबसे तेज और बिजली बचाने वाला विकल्प।
कन्वेक्शन माइक्रोवेव: बेकिंग, ग्रिलिंग और पूरी कुकिंग के लिए बेस्ट।
इलेक्ट्रिक राइस कुकर: चावल, दाल और सब्जियां उबालने के लिए आसान।
OTG (Oven Toaster Griller): मुख्य रूप से बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए।
इलेक्ट्रिक केतली: चाय, कॉफी और मैगी जैसे छोटे कामों के लिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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