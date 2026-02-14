टैबलेट मार्केट में आया नया तूफान, पेन के साथ लॉन्च हुए ये नए मॉडल्स, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए हैं लाइफ सेवर

Follow Us on

टैबलेट बाजार में हलचल मचाने आए ये नए मॉडल्स हाई-टेक स्टाइलस के साथ लॉन्च हुए हैं, जो डिजिटल नोट-मेकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। बेहतरीन प्रेशर सेंसिटिविटी और जीरो-लैग फीचर्स के कारण ये टैबलेट्स ग्राफिक डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक किफायती लाइफ-सेवर साबित हो रहे हैं।

आज के डिजिटल दौर में टैबलेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी का पावरहाउस बन गए हैं। हाल ही में टैबलेट बाजार में कई ऐसे नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, जो एडवांस स्टाइलस सपोर्ट के साथ आते हैं। ये डिवाइस विशेष रूप से उन ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ-सेवर साबित हो रहे हैं, जो कागज-कलम के पारंपरिक अनुभव को डिजिटल स्क्रीन पर चाहते हैं।

इन नए टैबलेट्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी प्रेशर सेंसिटिविटी और लो लेटेंसी है। इसका मतलब है कि जब आप स्क्रीन पर पेन चलाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही अहसास होता है जैसे असली पेन से कागज पर लिखना। सैमसंग, शाओमी और वनप्लस जैसे ब्रांड्स ने अपने नए मॉडल्स में पाम रिजेक्शन तकनीक दी है, जिससे स्क्रीन पर हाथ रखकर लिखने पर भी कोई बाधा नहीं आती।

ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये टैबलेट्स इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें 4K डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट के साथ-साथ प्रोफेशनल ड्राइंग ऐप्स का बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की रेंज में आने वाले ये टैबलेट्स अब लैपटॉप के एक हल्के और पोर्टेबल विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। चाहे आपको प्रोफेशनल स्केचिंग करनी हो, ऑनलाइन क्लास के नोट्स बनाने हों या ऑफिस की फाइल्स पर डिजिटल सिग्नेचर करने हों, ये पेन वाले टैबलेट्स हर काम को बिजली की रफ्तार और सटीकता से पूरा करते हैं।

Acer का यह नया टैबलेट Stylus Pen के साथ आता है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट बनाता है। इसमें 11.45 इंच का बड़ा डिस्प्ले और 4G LTE कॉलिंग की सुविधा है, यानी आप इसमें सिम कार्ड डालकर कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इसकी स्लिम मेटल बॉडी इसे बहुत प्रीमियम और मजबूत एहसास देती है।

Specifications रैम/स्टोरेज 8GB LPDDR4 / 256GB UFS 2.2 कनेक्टिविटी Wi-Fi + 4G LTE बैटरी/बॉडी स्लिम मेटल बॉडी, प्रीमियम ब्लू कलर एक्सेसरी Stylus Pen Included क्यों खरीदें बड़ी स्क्रीन और शानदार डिस्प्ले स्टाइलस पेन तगड़ी मेमोरी लेटेस्ट Android 14 क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट

Lenovo का यह Smartchoice मॉडल उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डिस्प्ले क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। इसमें 11-इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है जो साधारण Full HD से कहीं ज्यादा शार्प है। इसके साथ बॉक्स में ही पेन मिलता है, जिससे आप तुरंत नोट्स बनाना या ड्राइंग करना शुरू कर सकते हैं।

Specifications प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 रैम/स्टोरेज 8GB LPDDR4x / 256GB UFS 2.2 ऑडियो 4-Speakers with Dolby Atmos बैटरी 7040mAh एक्सेसरी Lenovo Pen Included क्यों खरीदें शानदार 2.5K डिस्प्ले पेन के साथ स्मार्ट चॉइस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दमदार साउंड क्यों खोजें विकल्प मॉडल कॉलिंग या सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करता बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा समय

सैमसंग का यह टैबलेट Galaxy AI फीचर्स के साथ आता है, जो इसे बाज़ार के अन्य टैबलेट्स से अलग खड़ा करता है। इसमें S Pen बॉक्स के अंदर ही मिलता है, जो अपनी कम लेटेंसी और सटीक लिखावट के लिए मशहूर है। 90Hz रिफ्रेश रेट और IP42 रेटिंग के साथ, यह न केवल स्मूथ चलता है बल्कि धूल और हल्की पानी की बूंदों से भी सुरक्षित है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 रैम/स्टोरेज 6GB RAM / 128GB Storage बैटरी 8000 mAh सुरक्षा IP42 Rating एक्सेसरी S Pen included in-Box क्यों खरीदें Galaxy AI की शक्ति बेहतरीन S Pen स्मूथ 90Hz डिस्प्ले प्रो एप्स प्री-लोडेड क्यों खोजें विकल्प सिम सपोर्ट नहीं स्टोरेज थोड़ी कम लग सकती

वनप्लस का यह लैवेंडर ड्रिफ्ट कलर वाला टैबलेट उन लोगों के लिए है जो एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी का बेहतरीन मेल चाहते हैं। इसमें 12.1 इंच का विशाल 2.8K डिस्प्ले है, जो इस बजट में सबसे बड़े और बेहतरीन स्क्रीन्स में से एक है। OxygenOS 16 और OnePlus AI के साथ, यह टैबलेट न केवल तेज़ है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है।

Specifications रैम/स्टोरेज 8GB RAM / 128GB Storage बैटरी 10050 mAh OS OxygenOS 16 with OnePlus AI ऑफर OnePlus Pad Go 2 Stylo FREE क्यों खरीदें सिनेमैटिक 2.8K डिस्प्ले फ्री Stylo मैसिव 10050 mAh बैटरी दमदार परफॉरमेंस क्यों खोजें विकल्प केवल वाई-फाई थोड़ा भारी

यह उन स्टूडेंट्स और बजट-बायर्स के लिए बना है जो कम कीमत में बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी और स्मूथ सॉफ्टवेयर चाहते हैं। यह टैबलेट शाओमी के नए HyperOS 2 पर चलता है और इसमें Gemini AI जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे टैबलेट्स में मिलते हैं।

Specifications बैटरी 9000mAh ऑडियो Quad Speakers with Dolby Atmos डिस्प्ले 11" 2.5K (Sharp & Clear), 90Hz Refresh क्यों खरीदें सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले AI की ताकत Active Pen सपोर्ट मेटालिक फिनिश डॉल्बी एटमॉस क्यों खोजें विकल्प पेन बॉक्स में नहीं है बहुत भारी गेमिंग के लिए नहीं चार्ज करने में काफी समय

मोटोरोला का यह टैबलेट उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का मेल चाहते हैं। इसमें 11 इंच का हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले और मोटोरोला का सिग्नेचर क्लीन यूआई मिलता है, जिसमें फालतू के ऐप्स बहुत कम होते हैं। 8GB रैम के साथ यह मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस है।

Specifications रैम/स्टोरेज 8GB RAM / 128GB ROM कलर Pantone Bronze Green वजन Portable & Slim Design डिस्प्ले 11" 2.5K क्यों खरीदें यूनिक Pantone कलर शानदार डिस्प्ले स्मूथ मल्टीटास्किंग विशाल एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प रेटिंग अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय

Samsung Galaxy Tab S11 सैमसंग की सबसे एडवांस टैबलेट सीरीज का हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और नया Hexagonal S-Pen है, जिसे पकड़ना और इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक है। इसमें 12GB रैम और 512GB की विशाल स्टोरेज दी गई है, जो इसे एक पावरफुल वर्कस्टेशन बनाती है।

Specifications प्रोसेसर लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट मेमोरी 12GB RAM बैटरी Up to 18 Hours Backup एक्सेसरी Hexagonal S-Pen Included क्यों खरीदें Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले Hexagonal S-Pen एडवांस AI फीचर्स PC जैसा अनुभव क्यों खोजें विकल्प एक्सेसरीज आपको अलग से खरीदने होंगे

