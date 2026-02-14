टैबलेट मार्केट में आया नया तूफान, पेन के साथ लॉन्च हुए ये नए मॉडल्स, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए हैं लाइफ सेवर
टैबलेट बाजार में हलचल मचाने आए ये नए मॉडल्स हाई-टेक स्टाइलस के साथ लॉन्च हुए हैं, जो डिजिटल नोट-मेकिंग को बेहद आसान बनाते हैं। बेहतरीन प्रेशर सेंसिटिविटी और जीरो-लैग फीचर्स के कारण ये टैबलेट्स ग्राफिक डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक किफायती लाइफ-सेवर साबित हो रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल दौर में टैबलेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी का पावरहाउस बन गए हैं। हाल ही में टैबलेट बाजार में कई ऐसे नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, जो एडवांस स्टाइलस सपोर्ट के साथ आते हैं। ये डिवाइस विशेष रूप से उन ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए लाइफ-सेवर साबित हो रहे हैं, जो कागज-कलम के पारंपरिक अनुभव को डिजिटल स्क्रीन पर चाहते हैं।
इन नए टैबलेट्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी प्रेशर सेंसिटिविटी और लो लेटेंसी है। इसका मतलब है कि जब आप स्क्रीन पर पेन चलाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही अहसास होता है जैसे असली पेन से कागज पर लिखना। सैमसंग, शाओमी और वनप्लस जैसे ब्रांड्स ने अपने नए मॉडल्स में पाम रिजेक्शन तकनीक दी है, जिससे स्क्रीन पर हाथ रखकर लिखने पर भी कोई बाधा नहीं आती।
ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये टैबलेट्स इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें 4K डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट के साथ-साथ प्रोफेशनल ड्राइंग ऐप्स का बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की रेंज में आने वाले ये टैबलेट्स अब लैपटॉप के एक हल्के और पोर्टेबल विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। चाहे आपको प्रोफेशनल स्केचिंग करनी हो, ऑनलाइन क्लास के नोट्स बनाने हों या ऑफिस की फाइल्स पर डिजिटल सिग्नेचर करने हों, ये पेन वाले टैबलेट्स हर काम को बिजली की रफ्तार और सटीकता से पूरा करते हैं।
1. acer Iconia Tab iM11-12M with Stylus Pen| 11.45” IPS Display,MT8781 Processor, 8GB RAM + 256GB Storage, 16MP Rear+8MP Front Camera,Wi-Fi + 4G LTE(Calling), Android 14,BT 5.2, Slim Metal Body,Blue
Acer का यह नया टैबलेट Stylus Pen के साथ आता है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट बनाता है। इसमें 11.45 इंच का बड़ा डिस्प्ले और 4G LTE कॉलिंग की सुविधा है, यानी आप इसमें सिम कार्ड डालकर कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इसकी स्लिम मेटल बॉडी इसे बहुत प्रीमियम और मजबूत एहसास देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्क्रीन और शानदार डिस्प्ले
स्टाइलस पेन
तगड़ी मेमोरी
लेटेस्ट Android 14
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
2. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
Lenovo का यह Smartchoice मॉडल उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डिस्प्ले क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। इसमें 11-इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है जो साधारण Full HD से कहीं ज्यादा शार्प है। इसके साथ बॉक्स में ही पेन मिलता है, जिससे आप तुरंत नोट्स बनाना या ड्राइंग करना शुरू कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2.5K डिस्प्ले
पेन के साथ स्मार्ट चॉइस
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
दमदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
मॉडल कॉलिंग या सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करता
बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा समय
3. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
सैमसंग का यह टैबलेट Galaxy AI फीचर्स के साथ आता है, जो इसे बाज़ार के अन्य टैबलेट्स से अलग खड़ा करता है। इसमें S Pen बॉक्स के अंदर ही मिलता है, जो अपनी कम लेटेंसी और सटीक लिखावट के लिए मशहूर है। 90Hz रिफ्रेश रेट और IP42 रेटिंग के साथ, यह न केवल स्मूथ चलता है बल्कि धूल और हल्की पानी की बूंदों से भी सुरक्षित है।
Specifications
क्यों खरीदें
Galaxy AI की शक्ति
बेहतरीन S Pen
स्मूथ 90Hz डिस्प्ले
प्रो एप्स प्री-लोडेड
क्यों खोजें विकल्प
सिम सपोर्ट नहीं
स्टोरेज थोड़ी कम लग सकती
4. OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Lavender Drift
वनप्लस का यह लैवेंडर ड्रिफ्ट कलर वाला टैबलेट उन लोगों के लिए है जो एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी का बेहतरीन मेल चाहते हैं। इसमें 12.1 इंच का विशाल 2.8K डिस्प्ले है, जो इस बजट में सबसे बड़े और बेहतरीन स्क्रीन्स में से एक है। OxygenOS 16 और OnePlus AI के साथ, यह टैबलेट न केवल तेज़ है बल्कि बहुत स्मार्ट भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक 2.8K डिस्प्ले
फ्री Stylo
मैसिव 10050 mAh बैटरी
दमदार परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई
थोड़ा भारी
5. Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Graphite Grey
यह उन स्टूडेंट्स और बजट-बायर्स के लिए बना है जो कम कीमत में बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी और स्मूथ सॉफ्टवेयर चाहते हैं। यह टैबलेट शाओमी के नए HyperOS 2 पर चलता है और इसमें Gemini AI जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे टैबलेट्स में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले
AI की ताकत
Active Pen सपोर्ट
मेटालिक फिनिश
डॉल्बी एटमॉस
क्यों खोजें विकल्प
पेन बॉक्स में नहीं है
बहुत भारी गेमिंग के लिए नहीं
चार्ज करने में काफी समय
6. Motorola Pad 60 Neo (Pantone Bronze Green, 8GB RAM, 128GB Storage)
मोटोरोला का यह टैबलेट उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का मेल चाहते हैं। इसमें 11 इंच का हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले और मोटोरोला का सिग्नेचर क्लीन यूआई मिलता है, जिसमें फालतू के ऐप्स बहुत कम होते हैं। 8GB रैम के साथ यह मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक Pantone कलर
शानदार डिस्प्ले
स्मूथ मल्टीटास्किंग
विशाल एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम
चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय
7. Samsung Galaxy Tab S11 with AI, Hexagonal S-Pen in-Box, 27.8 cm (11 Inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, 12GB RAM, 512GB Storage, Wi-Fi Tablet, Silver
Samsung Galaxy Tab S11 सैमसंग की सबसे एडवांस टैबलेट सीरीज का हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और नया Hexagonal S-Pen है, जिसे पकड़ना और इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक है। इसमें 12GB रैम और 512GB की विशाल स्टोरेज दी गई है, जो इसे एक पावरफुल वर्कस्टेशन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले
Hexagonal S-Pen
एडवांस AI फीचर्स
PC जैसा अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
एक्सेसरीज आपको अलग से खरीदने होंगे
