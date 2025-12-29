Xiaomi लाने जा रही है और एक और दमदार फोन, 6.9 इंच डिस्प्ले और पेरिस्कोप कैमरा भी

संक्षेप: Xiaomi 17 सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन शामिल हो सकता है, जिसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और बड़े फ्लैट डिस्प्ले के साथ टेस्ट किया जा रहा है। लीक के मुताबिक यह फोन 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है।

Dec 29, 2025 04:09 pm IST

स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने हाल ही में चीन में अपना फ्लैगशिप Xiaomi 17 Ultra लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी की Xiaomi 17 सीरीज अब चार स्मार्टफोन्स- Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max और 17 Ultra तक पहुंच चुकी है। नए लीक इशारा कर रहे हैं कि Xiaomi इन डिवाइसेज के अलावा इस सीरीज में एक और नया फोन ऐड करने की तैयारी कर रही है।

लीक के मुताबिक, Xiaomi 17 सीरीज का यह नया स्मार्टफोन फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और इसे एक माइनर रिफ्रेश मॉडल बताया जा रहा है। टिप्स्टर Digital Chat Station का कहना है कि इस फोन में 6.8 इंच या 6.9 इंच का बड़ा फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें चारों तरफ पतले और सिमेट्रिकल बेजल्स होंगे। डिजाइन के मामले में यह डिवाइस प्रीमियम लुक पर फोकस करेगा।

पेरीस्कोप कैमरा के साथ आएगा फोन कहा जा रहा है कि यह अपकमिंग फोन काफी हद तक Xiaomi 17 Pro Max पर आधारित होगा। हालांकि नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लीक में बताया गया है कि इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की भी उम्मीद है, जो पहले से ही Pro Max मॉडल में मौजूद है।

कब लॉन्च हो सकता है नया डिवाइस? फिलहाल इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस, बैटरी और चार्जिंग जैसी अन्य जानकारियां सामने नहीं आई हैं। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो लीक का दावा है कि यह नया Xiaomi 17 सीरीज फोन 2026 की पहली छमाही में पेश किया जा सकता है। ऐसे में इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आने वाले कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा।