वीवो का नया टैबलेट जल्द हो सकता है लॉन्च! सामने आई डिटेल, मिल सकती है 44W फास्ट चार्जिंग

Vivo एक नए टैबलेट पर काम कर रहा है, जो जल्द बाजार में डेब्यू कर सकता है। यह टैबलेट वीवो पैड नाम के साथ आ सकता है। इसे TUV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिसमें हिंट मिलता है कि अपकमिंग टैब में 44W चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है।

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Vivo टैबलेट कैटेगरी में एक नया डिवाइस जोड़ने की तैयारी में जुट गया है। पहले यह खबर आई थी कि वीवो ग्लोबल मार्केट में अपना पहला टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम 'Vivo Pad FE' होगा। इस डिवाइस को मलेशिया के SIRIM, UAE के TDRA और TUV जैसे कई सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया था, जिससे इसके नाम का पता चला था। अब, TUV डेटाबेस पर एक नए मॉडल नंबर वाला वीवो का एक और टैबलेट सामने आया है, जिससे इसकी चार्जिंग स्पीड से जुड़ी जानकारी का पता चला है। अपकमिंग टैबलेट में क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Vivo Tablet को TUV सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है।

TUV सर्टिफिकेशन से सामने आई यह डिटेल दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि TUV लिस्टिंग के अनुसार, 'VP2701' मॉडल नंबर वाले अपकमिंग वीवो टैबलेट को 'JPTUV-195628' सर्टिफिकेट नंबर के साथ CB टेस्ट सर्टिफिकेट मिल गया है। यह सर्टिफिकेशन 5 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। डिवाइस को 5V/3A, 9V/2A और 11V/4A की पावर इनपुट रेटिंग के साथ लिस्ट किया गया है, जो 44W चार्जिंग सपोर्ट की ओर इशारा करता है।

रिपोर्ट में, प्रोडक्ट का नाम 'Vivo Pad' बताया गया है, जो इस अपकमिंग टैबलेट का उपनाम (यानी निकनेम) हो सकता है। वीवो पैड FE के उपनाम का जिक्र TUV लिस्टिंग में भी किया गया था। हालांकि, यह नया डिवाइस वीवो पैड नाम के साथ लॉन्च होगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इस सर्टिफिकेशन में EU ग्रुप के अंतर, EU की विशेष राष्ट्रीय शर्तें, कनाडा और अमेरिका भी शामिल हैं, जिससे हिंट मिलता है कि यह डिवाइस वैश्विक बाजारों में आ सकता है। अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि इसे किन-किन बाजारों में लॉन्च किया जाएगा।

इन डिटेल्स के अलावा, फिलहाल लिस्टिंग से इस अपकमिंग टैबलेट के बारे में और कुछ पता नहीं चलता है। जब यह डिवाइस अन्य सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई देना शुरू कर देगा तो ज्यादा डिटेल्स सामने आ सकती हैं।

वीवो ने चीन में लॉन्च किया Vivo Pad 5c वीवो अपने घरेलू बाजार यानी चीन में वीवो पैड 5c नाम का एक नया टैबलेट लॉन्च कर चुकी है। इसमें 12.1-इंच की डिस्प्ले है, जो 2.8K रिज़ॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दावा किया गया है कि यह डिस्प्ले 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है। टैबलेट में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। इसमें 8-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है, जबकि सामने की तरफ 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस नए टैबलेट में चार-स्पीकर वाला पैनोरमिक साउंड सिस्टम है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें 3D कूलिंग सिस्टम लगा है। टैबलेट में 10,000mAh की बैटरी है, जो 44W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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