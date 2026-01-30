Hindustan Hindi News
बिना इन 3 बातों पर ध्यान दिए मत खरीदना नया फोन, वरना फैसला पड़ सकता है भारी

संक्षेप:

नया फोन खरीदते समय अगर जरूरत, परफॉर्मेंस-कैमरा-बैटरी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट पर ध्यान दिया जाए, तो सही फैसला लिया जा सकता है। हम आपके लिए तीन जरूरी बातों की छोटी सी लिस्ट लेकर आए हैं। 

Jan 30, 2026 10:15 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन अब केवल एक जरूरत नहीं बल्कि पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं और अपने लिए सही फोन का चुनाव करना आसान फैसला नहीं होता। अपने लिए सही फोन चुनते वक्त और नया फोन खरीदने के लिए आपको कुछ सवाल पहले पूछने चाहिए। हम ऐसी तीन सबसे जरूरी बातों की जानकारी लेकर आए हैं, जिनपर ध्यान दिए बिना आपको अपना अगला फोन नहीं खरीदना चाहिए। सही फोन चुनने के लिए ऑफर्स के लालच और फीचर्स की उलझन में फंसने के बजाय आपको कुछ बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए।

आखिर क्या है आपकी जरूरत?

सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, आपकी जरूरत और फोन का इस्तेमाल। हर यूजर की जरूरत अलग होती है। किसी के लिए फोन सिर्फ कॉलिंग और सोशल मीडिया तक लिमिटेड होता है, वहीं कोई उसी फोन पर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या प्रोफेशनल काम करता है। अगर जरूरत साफ नहीं है, तो या तो आप जरूरत से ज्यादा महंगा फोन ले लेंगे या फिर ऐसा फोन खरीद बैठेंगे जो आपके काम का नहीं होगा, इसलिए फोन चुनने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप उससे किस काम को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं।

परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ

दूसरी जरूरी बात है फोन की परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी। फोन कितना स्मूद चलता है और एक बार चार्ज करने पर कितनी देर तक साथ देता है और उससे क्लिक की जाने वाली फोटोज कैसी हैं, यही रोजमर्रा का एक्सपीरियंस तय करता है। कमजोर प्रोसेसर, कैमरा या कम बैटरी वाला फोन कुछ ही समय में परेशान करने लगता है। यही वजह है कि ऐसा फोन चुना जाए, जो तेज परफॉर्मेंस और अच्छी फोटोग्राफी के साथ दिनभर की बैटरी बैकअप देने में भी धाकड़ हो।

सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ब्रैंड का भरोसा

अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात है- सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ब्रांड की भरोसेमंद सर्विस। फोन कितने समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देगा, इसका सीधा असर आपकी प्राइवेसी और फोन की उम्र पर पड़ता है। इसके साथ ही, अगर ब्रैंड की सर्विस सपोर्ट अच्छी नहीं है, तो छोटी-सी दिक्कत भी बड़ी परेशानी बन सकती है। भरोसेमंद ब्रैंड्स का फोन लंबे समय तक बेहतर अनुभव देता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
