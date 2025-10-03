RBI का नया नियम: EMI मिस करते ही बंद हो जाएगा आपका फोन, लग सकता है झटका New RBI Guidelines May Let Banks Lock Your Smartphone If You Miss EMI, Gadgets Hindi News - Hindustan
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ अगर ग्राहक समय पर लोन की किश्त नहीं भरता तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस उसके EMI पर लिए गए फोन को लॉक कर सकते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 05:32 PM
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में लाखों लोग रोज स्मार्टफोन खरीदते और बदलते हैं, ऐसे में बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो EMI पर नया फोन खरीदते हैं। कई बार नया फोन खरीदने के लिए ग्राहकों को खास ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलता है और यूजर्स EMI पेमेंट बेहतर समझते हैं। हालांकि, EMI पर फोन खरीदने से जुड़े ट्रेंड की वजह से छोटे लोन पर डिफॉल्ट्स के मामले बढ़े हैं और अब RBI इसका तोड़ निकालने जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया नियम लाने के बारे में सोच रहा है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक अपने EMI की किस्त देने से चूक जाएगा तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां उसके फोन को रिमोटली लॉक कर सकेंगी। यानी अगर किस्त नहीं भरी तो फोन काम करना बंद कर देगा। RBI इस प्रोसेस के कानूनी और तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रहा है और इसके लिए ग्राहकों की सहमति भी ली जाएगी।

लोन रिकवरी हो जाएगी आसान

RBI का मानना है कि यह कदम उठाने के बाद लोन रिकवरी आसान हो जाएगी। इसके अलावा बैंक या लेंडर्स कमजोर क्रेडिट हिस्ट्री वाले कस्टमर्स को भी आराम से लोन दे सकेंगे। कुल मिलाकर, यह कदम तय करेगा कि ग्राहक समय पर अपने लोन का भुगतान करें और डिफॉल्टर्स की संख्या में कमी आए। हालांकि, अभी यह फाइनल नहीं है और इसे लागू होने में वक्त लगेगा।

आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया

नई व्यवस्था को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है और कुछ एक्सपर्ट्स इस बदलाव को सकारात्मक नहीं मानते। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों मोबाइल कनेक्शन हैं और पढ़ाई से लेकर नौकरी और बाकी सेवाओं के लिए स्मार्टफोन्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अचानक किसी का फोन लॉक कर देना बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। एक्सपर्ट्स वॉर्निंग दे रहे हैं कि इससे डिजिटल डिवाइड और गहरा हो सकता है।

फिलहाल, इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नए नियम कब लागू होंगे और इनका आखिरी प्रारूप क्या रखा जाएगा।

