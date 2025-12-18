Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़New Railway rule Now you can check ticket status is confirmed or not 10 hours before the train departs
Railway ने बदला बड़ा नियम, अब ट्रेन टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, 10 घंटे पहले चलेगा पता, यात्रियों को राहत

Railway ने बदला बड़ा नियम, अब ट्रेन टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, 10 घंटे पहले चलेगा पता, यात्रियों को राहत

संक्षेप:

भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदल दिया है। अब टिकट का कन्फर्मेशन और वेटिंग-RAC स्टेटस 10 घंटे पहले पता चल सकेगा। जानें नया नियम कैसे काम करेगा और इससे यात्रियों को क्या-क्या फायदा मिलेगा।

Dec 18, 2025 12:20 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Railways Allow Ticket Status: भारतीय रेल यात्रियों के लिए Reservation Chart Timing में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिससे अब टिकट की स्थिति जानने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और स्पष्ट हो गई है। पहले ट्रेनों का पहला रिज़र्वेशन चार्ट (Reservation Chart) ट्रेन के रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले तैयार होता था, जिससे यात्रियों को यह जानने में देर लग जाती थी कि उनका टिकट कन्फर्म है, RAC (Reservation Against Cancellation) है, या वेटिंग लिस्ट पर है।

अब रेलवे बोर्ड ने इस समय को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है, ताकि यात्रियों को ज्यादा समय पहले टिकट स्टेटस पता चल सके और वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर ढंग से बना सकें। यह बदलाव खासकर लंबी दूरी की ट्रेन यात्राओं, कनेक्टिंग ट्रेनों या किसी शहर से कनेक्टिंग बस/उड़ान का संयोजन करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद है। अब सुबह 5 वजे से दोपहर 2 बजे के बीच छूटने वाली ट्रेनें पिछले दिन रात 8 बजे तक चार्ट तैयार कर देंगी, जबकि बाकी ट्रेनों के लिए यह चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे पहले कि आपको स्टेशन पहुंचकर आखिरी समय में पता चले कि आपका टिकट कन्फर्म नहीं है, आप समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मौज! अब बिना स्टेशन जाए मोबाइल से बुक करें जनरल Train Ticket, जानें आसान तरीका

नई Reservation Chart Timings अब कब बनेगा चार्ट?

अब भारतीय रेल ने पहला रिज़र्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बढ़ा दिया है। इस बदलाव के अनुसार:

1. सुबह 5:00 से दोपहर 2:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए। चार्ट तैयार होगा पिछले दिन रात 8:00 बजे तक। इससे यात्रियों को दिन भर की योजना से पहले टिकट की स्थिति पता चल जाएगी।

2. दोपहर 2:01 से रात 11:59 में चलने वाली और

3. मध्यरात्रि 12:00 से सुबह 5:00 बजे तक की ट्रेनें। चार्ट तैयार होगा कम से कम 10 घंटे पहले ट्रेन के प्रस्थान से।

इसका मतलब है कि अगर आपकी ट्रेन रात 10:00 बजे चलने वाली है, तो चार्ट सुबह ~12:00 बजे तैयार हो जाएगा।

यह बदलाव अब सभी ज़ोनल रेलवे डिवीज़नों में लागू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के समय में स्पष्टता और स्थिरता मिलेगी।

क्यों यह बदलाव जरूरी था?

रेल यात्रा के दौरान अक्सर वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को प्रस्थान से आख़िरी समय तक टिकट की स्थिति नहीं पता चलती थी, जिससे योजना बनाना कठिन हो जाता था खासकर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए।

पहले: चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनता था यात्रियों को आखिरी समय तक पता नहीं चलता था कि सीट मिल गई या नहीं।

अब: चार्ट 10 घंटे पहले (या पिछले दिन रात 8 बजे) तैयार होगा इससे यात्रियों को पहले से जानकारी मिलती है।

ये भी पढ़ें:PAN-Aadhaar लिंक करने का आखिरी मौका, नहीं किया तो लगेगा ₹1000 का जुर्माना या बंद
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Railway Indian Railways Indian Railway News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।