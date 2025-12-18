Railway ने बदला बड़ा नियम, अब ट्रेन टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, 10 घंटे पहले चलेगा पता, यात्रियों को राहत

संक्षेप: भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदल दिया है। अब टिकट का कन्फर्मेशन और वेटिंग-RAC स्टेटस 10 घंटे पहले पता चल सकेगा। जानें नया नियम कैसे काम करेगा और इससे यात्रियों को क्या-क्या फायदा मिलेगा।

Railways Allow Ticket Status: भारतीय रेल यात्रियों के लिए Reservation Chart Timing में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है, जिससे अब टिकट की स्थिति जानने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और स्पष्ट हो गई है। पहले ट्रेनों का पहला रिज़र्वेशन चार्ट (Reservation Chart) ट्रेन के रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले तैयार होता था, जिससे यात्रियों को यह जानने में देर लग जाती थी कि उनका टिकट कन्फर्म है, RAC (Reservation Against Cancellation) है, या वेटिंग लिस्ट पर है।

अब रेलवे बोर्ड ने इस समय को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है, ताकि यात्रियों को ज्यादा समय पहले टिकट स्टेटस पता चल सके और वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर ढंग से बना सकें। यह बदलाव खासकर लंबी दूरी की ट्रेन यात्राओं, कनेक्टिंग ट्रेनों या किसी शहर से कनेक्टिंग बस/उड़ान का संयोजन करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद है। अब सुबह 5 वजे से दोपहर 2 बजे के बीच छूटने वाली ट्रेनें पिछले दिन रात 8 बजे तक चार्ट तैयार कर देंगी, जबकि बाकी ट्रेनों के लिए यह चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे पहले कि आपको स्टेशन पहुंचकर आखिरी समय में पता चले कि आपका टिकट कन्फर्म नहीं है, आप समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

नई Reservation Chart Timings अब कब बनेगा चार्ट? अब भारतीय रेल ने पहला रिज़र्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बढ़ा दिया है। इस बदलाव के अनुसार:

1. सुबह 5:00 से दोपहर 2:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए। चार्ट तैयार होगा पिछले दिन रात 8:00 बजे तक। इससे यात्रियों को दिन भर की योजना से पहले टिकट की स्थिति पता चल जाएगी।

2. दोपहर 2:01 से रात 11:59 में चलने वाली और

3. मध्यरात्रि 12:00 से सुबह 5:00 बजे तक की ट्रेनें। चार्ट तैयार होगा कम से कम 10 घंटे पहले ट्रेन के प्रस्थान से।

इसका मतलब है कि अगर आपकी ट्रेन रात 10:00 बजे चलने वाली है, तो चार्ट सुबह ~12:00 बजे तैयार हो जाएगा।

यह बदलाव अब सभी ज़ोनल रेलवे डिवीज़नों में लागू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के समय में स्पष्टता और स्थिरता मिलेगी।

क्यों यह बदलाव जरूरी था? रेल यात्रा के दौरान अक्सर वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को प्रस्थान से आख़िरी समय तक टिकट की स्थिति नहीं पता चलती थी, जिससे योजना बनाना कठिन हो जाता था खासकर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए।

पहले: चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनता था यात्रियों को आखिरी समय तक पता नहीं चलता था कि सीट मिल गई या नहीं।