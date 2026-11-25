काम की बात: बड़ा स्कैम: नया डिब्बा, अंदर पुराना स्मार्टफोन! क्लिक कर जानें ठगी से बचने का आसान तरीका
नए स्मार्टफोन के सील पैक बॉक्स में पुराना या पहले से एक्टिवेटेड फोन रखकर बेचे जाने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। जानिए कैसे चेक करें कि आपका नया फोन सच में नया है या पहले कोई इसका इस्तेमाल कर चुका है।
नया स्मार्टफोन खरीदते समय हर कोई उम्मीद करता है कि उसे बिल्कुल नया और अनयूज्ड डिवाइस मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर जिस फोन को आप सील पैक समझकर खरीद रहे हैं, वह पहले ही यूज हो चुका हो? स्मार्टफोन बाजार में प्री-एक्टिवेटेड फोन स्कैम के ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पुराने या पहले से एक्टिवेटेड स्मार्टफोन को नए फोन के तौर पर बेचने की शिकायतें मिली हैं। इसमें फोन का बॉक्स नया और सील पैक दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद डिवाइस पहले ही एक्टिवेट हो चुका होता है।
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ऐसे स्कैम में ग्राहकों को सबसे ज्यादा नुकसान वारंटी के मामले में हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफोन की वारंटी कई बार पहली एक्टिवेशन डेट से शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर फोन खरीदने से कई महीने पहले ही एक्टिवेट हो चुका है, तो ग्राहक को कंपनी की ओर से मिलने वाली वारंटी का पूरा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा फोन पहले इस्तेमाल किया गया हो सकता है या उसमें पुराने पार्ट्स लगे हो सकते हैं।
पहले भी सामने आ चुकी हैं शिकायतें
मई, 2025 में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्री-एक्टिवेटेड स्मार्टफोन बेचे जाने की शिकायत की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 99 Realme फोन की जांच में 68 फोन पहले से एक्टिवेटेड या इस्तेमाल किए हुए पाए गए थे। इसके अलावा जुलाई, 2026 में केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने एक महिला को पहले से इस्तेमाल किया हुआ Xiaomi स्मार्टफोन नया बताकर बेचने के मामले में Flipkart को 38,990 रुपये देने का आदेश दिया था। फोन की वारंटी उसे खरीदने से करीब आठ महीने पहले शुरू हो चुकी थी।
ऐसे चेक करें आपका नया फोन पहले इस्तेमाल हुआ है या नहीं
स्कैम से बचने के लिए स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसकी वारंटी एक्टिवेशन डेट जरूर चेक करें। इसके लिए ब्रैंड की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर की मदद ले सकते हैं। फोन की वारंटी शॉपिंग डेट से पहले शुरू दिखाई देती है तो कंपनी से इसकी वजह पूछें। इसके अलावा फोन का IMEI नंबर भी चेक करना जरूरी है। इसके लिए मोबाइल में *#06# डायल करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले IMEI नंबर का फोन के बॉक्स और इनवॉइस पर दिए गए नंबर से मैच करें। भारत सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल पर KYM सुविधा के जरिए भी IMEI की जानकारी चेक की जा सकती है।
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फोन का बॉक्स खोलते समय उसकी सील और पैकेजिंग पर ध्यान दें। अगर सील दोबारा चिपकाई हुई लगती है या बॉक्स पर लगे IMEI स्टिकर में छेड़छाड़ के निशान हैं तो सावधान हो जाएं। फोन ऑन करने के बाद देखें कि उसमें शुरुआती सेटअप स्क्रीन आ रही है या पहले से किसी दूसरे व्यक्ति का Google या Apple अकाउंट लॉग-इन है। हालांकि, फैक्ट्री रीसेट किए गए पुराने फोन में भी शुरुआती सेटअप स्क्रीन दिखाई दे सकती है। फोन की स्क्रीन, फ्रेम, कैमरा लेंस और चार्जिंग पोर्ट पर भी ध्यान दें। इन जगहों पर खरोंच या इस्तेमाल के निशान पुराने डिवाइस का संकेत हो सकते हैं।
ऑनलाइन फोन खरीदने वाले यूजर्स को डिलीवरी से लेकर अनबॉक्सिंग तक का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे शिकायत के समय प्रूफ आपके काम आ सकता है।
कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करें शिकायत
अगर आपको नया बताकर पुराना या प्री-एक्टिवेटेड फोन बेचा गया है, तो सेलर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें। जरूरत पड़ने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 या consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखें कि सिर्फ सील पैक बॉक्स देखकर फोन को नया ना मानें, उसकी वारंटी और IMEI की जांच भी जरूर करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।