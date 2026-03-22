Android यूजर्स की नई मुसीबत, Perseus मैलवेयर का खतरा, एक ऐप कर देगा काम तमाम

Android malware Perseus: एंड्रॉयड यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Perseus (पर्सियस) नाम का एक नया Android मैलवेयर अभी-अभी सामने आया है, जो दुनिया भर के Android डिवाइस को प्रभावित कर रहा है।

Android malware Perseus: अगर आप भी Android पर चलने वाला फोन या फिर कोई अन्य डिवाइस चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। दुनियाभर के करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Perseus (पर्सियस) नाम का एक नया Android मैलवेयर अभी-अभी सामने आया है, जो दुनिया भर के Android डिवाइस को प्रभावित कर रहा है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने पर्सियस मैलवेयर के जरिए Android फोन में घुसने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। इसकी शुरुआत तब होती है, जब आप सिर्फ एक गलत ऐप डाउनलोड करते हैं। यह ऐप देखने में सुरक्षित और उपयोगी लग सकता है, लेकिन यह चुपके से आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कि शुरुआत में कई लोगों को पता भी न चले कि कुछ गड़बड़ है। चलिए डिटेल में बताते हैं कितना खतरनाक है यह मैलवेयर और इसे कैसे सुरक्षित रहें...

मालवेयर डिवाइस पर कैसे इंस्टॉल होता है समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इस मैलवेयर से इन्फेक्टेड कोई नकली ऐप इंस्टॉल कर लेता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, यह मैसेज, फाइल या सेटिंग्स तक एक्सेस जैसी परमिशन मांग सकता है। कभी-कभी यह आपके ध्यान दिए बिना ही सिस्टम को चकमा भी दे देता है। एक बार ऐप को एक्सेस मिल जाने पर, हैकर्स आपके फोन में घुस सकते हैं। वे देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जानकारी चुरा सकते हैं, या दूर से ही आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हैं।

तेजी से बढ़ रही है नकली ऐप्स की संख्या कई साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। चूंकि एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए हैकर्स इन्हें ज्यादा निशाना बनाते हैं। नकली ऐप्स अब ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। वे बिल्कुल असली जैसे दिख सकते हैं और बेसिक सेफ्टी चेक को भी पार कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें पहचानना और अपने फोन से हटाना और भी मुश्किल हो जाता है।

आपके फोन में घुसकर पर्सियस मैलवेयर क्या कर सकता है पर्सियस, सेर्बेरस और फीनिक्सनाम के दो पुराने मैलवेयर वेरिएंट पर आधारित है, लेकिन इसे अपने पिछले वेरिएंट्स से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। साइबर हैकर्स इसका इस्तेमाल करके किसी भी मोबाइल यूजर को खास तौर पर निशाना बना सकते हैं और बिना ज्यादा मुश्किल के उनके डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। यह मैलवेयर रियल-टाइम स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीन पर टैप करने का दिखावा कर सकता है, और इन्फेक्टेड डिवाइस पर ऐप्स खोल सकता है। यह एक ब्लैक स्क्रीन ओवरले भी एक्टिवेट कर सकता है, जिससे यूजर्स अपने फोन पर कुछ भी नहीं देख पाते।

जहां ज्यादातर मैलवेयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने पर ध्यान देते हैं, वहीं पर्सियस एक कदम आगे बढ़ जाता है। यह नोट्स ऐप्स से कंटेंट भी कॉपी कर सकता है, जिससे इसे ऐसी निजी जानकारी तक पहुंच मिल जाती है जिसे यूजर्स आमतौर पर खतरे में नहीं मानते।