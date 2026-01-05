Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़New Make in India record Apple ships iPhones worth 50 million billion from India exports grow 8x
‘Make in India’ का कमाल: भारत से विदेश गए ₹4.5 लाख करोड़ के iPhones, हजारों लोगों को मिला काम

‘Make in India’ का कमाल: भारत से विदेश गए ₹4.5 लाख करोड़ के iPhones, हजारों लोगों को मिला काम

संक्षेप:

भारत में बने iPhone अब पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं। Apple ने साल 2025 में भारत से करीब 50 अरब डॉलर के iPhone एक्सपोर्ट किए हैं। इससे ‘Make in India’ को बड़ी सफलता मिली है। जानिए इसका मतलब आम लोगों, नौकरी और देश की कमाई के लिए क्या है।

Jan 05, 2026 05:06 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹101900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

भारत के लिए साल 2025 एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी Apple ने इस साल भारत से करीब 50 अरब डॉलर यानी 4.5 लाख करोड़ रुपये के iPhone विदेश भेजे हैं। यह पहली बार हुआ है जब iPhone एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ है। अब तक ज्यादातर लोग यही मानते थे कि iPhone सिर्फ विदेशों में बनते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब सिर्फ iPhone खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि iPhone बनाने और दुनिया में बेचने वाला देश बन चुका है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹101900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

सरकार की ‘Make in India’ योजना का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। Apple जैसी बड़ी कंपनी ने भारत पर भरोसा जताया है और यहां बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। इससे न सिर्फ देश की कमाई बढ़ी है, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है।

भारत से iPhone एक्सपोर्ट क्यों है बड़ी बात?

Apple ने साल 2025 में भारत से जो iPhone विदेश भेजे हैं, उनकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बने iPhone अब अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों में बिक रहे हैं। इससे भारत की पहचान एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में बन रही है। पहले ज्यादातर iPhone चीन में बनते थे, लेकिन अब Apple भारत पर भी भरोसा कर रहा है। यह भरोसा यूं ही नहीं आया, इसके पीछे बेहतर फैक्ट्रियां, अच्छी सप्लाई चेन और सरकार की मदद शामिल है।

ये भी पढ़ें:IP69 रेटिंग, रफ-टफ बॉडी, 7000mAh बैटरी के साथ गर्दा उड़ाने आया Oppo का नया फोन
ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹7 रोज में पूरे साल हो जाएं टेंशन-फ्री, रोज मिलेगा 3GB डेटा, Unlimited कॉल

‘Make in India’ से क्या फायदा हुआ?

‘Make in India’ योजना का सीधा फायदा अब दिखने लगा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ा है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सरकार ने कंपनियों को PLI स्कीम के तहत मदद दी, जिससे भारत में फैक्ट्रियां लगाना आसान हुआ। Apple और उसके पार्टनर कंपनियों ने इसी वजह से भारत में बड़े प्लांट लगाए।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹79900

खरीदिये

आम लोगों को क्या फायदा मिला?

इस iPhone एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा नौकरी के रूप में सामने आया है। भारत में iPhone बनाने वाली फैक्ट्रियों में, लाखों लोगों को सीधे नौकरी मिली, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई से जुड़े लोगों को भी काम मिला। एक अनुमान के मुताबिक, इस सेक्टर से 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसका असर छोटे शहरों और गांवों तक देखा जा रहा है।

देश की कमाई कैसे बढ़ी?

जब भारत से कोई प्रोडक्ट विदेश जाता है, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। iPhone एक्सपोर्ट से देश को विदेशी पैसा मिलता हैरुपये की स्थिति मजबूत होती है। व्यापार घाटा कम होता है 50 अरब डॉलर का आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है।

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत से iPhone एक्सपोर्ट और बढ़ेगा और ज्यादा कंपनियां भारत आएंगी टेक सेक्टर में नई नौकरियां बनेंगी अगर यही रफ्तार रही, तो भारत जल्द ही दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग देशों में गिना जाएगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।