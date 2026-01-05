‘Make in India’ का कमाल: भारत से विदेश गए ₹4.5 लाख करोड़ के iPhones, हजारों लोगों को मिला काम
भारत में बने iPhone अब पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं। Apple ने साल 2025 में भारत से करीब 50 अरब डॉलर के iPhone एक्सपोर्ट किए हैं। इससे ‘Make in India’ को बड़ी सफलता मिली है। जानिए इसका मतलब आम लोगों, नौकरी और देश की कमाई के लिए क्या है।
भारत के लिए साल 2025 एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी Apple ने इस साल भारत से करीब 50 अरब डॉलर यानी 4.5 लाख करोड़ रुपये के iPhone विदेश भेजे हैं। यह पहली बार हुआ है जब iPhone एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ है। अब तक ज्यादातर लोग यही मानते थे कि iPhone सिर्फ विदेशों में बनते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब सिर्फ iPhone खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि iPhone बनाने और दुनिया में बेचने वाला देश बन चुका है।
सरकार की ‘Make in India’ योजना का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। Apple जैसी बड़ी कंपनी ने भारत पर भरोसा जताया है और यहां बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। इससे न सिर्फ देश की कमाई बढ़ी है, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है।
भारत से iPhone एक्सपोर्ट क्यों है बड़ी बात?
Apple ने साल 2025 में भारत से जो iPhone विदेश भेजे हैं, उनकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बने iPhone अब अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों में बिक रहे हैं। इससे भारत की पहचान एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में बन रही है। पहले ज्यादातर iPhone चीन में बनते थे, लेकिन अब Apple भारत पर भी भरोसा कर रहा है। यह भरोसा यूं ही नहीं आया, इसके पीछे बेहतर फैक्ट्रियां, अच्छी सप्लाई चेन और सरकार की मदद शामिल है।
‘Make in India’ से क्या फायदा हुआ?
‘Make in India’ योजना का सीधा फायदा अब दिखने लगा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ा है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सरकार ने कंपनियों को PLI स्कीम के तहत मदद दी, जिससे भारत में फैक्ट्रियां लगाना आसान हुआ। Apple और उसके पार्टनर कंपनियों ने इसी वजह से भारत में बड़े प्लांट लगाए।
आम लोगों को क्या फायदा मिला?
इस iPhone एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा नौकरी के रूप में सामने आया है। भारत में iPhone बनाने वाली फैक्ट्रियों में, लाखों लोगों को सीधे नौकरी मिली, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई से जुड़े लोगों को भी काम मिला। एक अनुमान के मुताबिक, इस सेक्टर से 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसका असर छोटे शहरों और गांवों तक देखा जा रहा है।
देश की कमाई कैसे बढ़ी?
जब भारत से कोई प्रोडक्ट विदेश जाता है, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। iPhone एक्सपोर्ट से देश को विदेशी पैसा मिलता हैरुपये की स्थिति मजबूत होती है। व्यापार घाटा कम होता है 50 अरब डॉलर का आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है।
आगे क्या हो सकता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत से iPhone एक्सपोर्ट और बढ़ेगा और ज्यादा कंपनियां भारत आएंगी टेक सेक्टर में नई नौकरियां बनेंगी अगर यही रफ्तार रही, तो भारत जल्द ही दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग देशों में गिना जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
