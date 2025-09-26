त्योहार सेल में नया फायदा, Flipkart मोबाइल, टीवी और एप्लायंसेज पर दे रहा 30 दिन की FREE सुरक्षा New benefit now Flipkart is offering 30 days free protection on mobiles TVs and appliances launched Trust Shield, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़New benefit now Flipkart is offering 30 days free protection on mobiles TVs and appliances launched Trust Shield

त्योहार सेल में नया फायदा, Flipkart मोबाइल, टीवी और एप्लायंसेज पर दे रहा 30 दिन की FREE सुरक्षा

Flipkart ने पेश किया ‘Trust Shield’ 30 दिन की पोस्ट-परचेज सुरक्षा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व बड़े उपकरणों के लिए, जिसमें Accidental Damage, लिक्विड डैमेज व वारंटी क्लेम शामिल है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 08:26 AM
त्योहार सेल में नया फायदा, Flipkart मोबाइल, टीवी और एप्लायंसेज पर दे रहा 30 दिन की FREE सुरक्षा

जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्टफोन या बड़े घरेलू उपकरण को ऑनलाइन खरीदते हैं, तो खरीद के बाद आने वाली समस्याएं जैसे स्क्रीन क्रैक, लिक्विड डैमेज, या वारंटी संबंधी झंझट अक्सर सिरदर्द बन जाती हैं। जैसे-जैसे त्योहार की बिक्री (Big Billion Days आदि) शुरू होती है, खरीदारी में तेजी आती है, लेकिन साथ ही पोस्ट-परचेज सपोर्ट की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में Flipkart ने एक बड़ा कदम उठाया है: “Trust Shield” नामक नया पोस्ट-परचेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यह पहल 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई है।

Trust Shield ग्राहकों को डिलीवरी के बाद 30 दिन की अवधि में किसी भी उत्पाद संबंधी समस्या के लिए Flipkart को ही सिंगल प्वाइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट बनने की सुविधा देता है चाहे वह ऐक्सिडेंटल डैमेज हो, लिक्विड इनग्रैस हो, या निर्माता वारंटी क्लेम हो। इस योजना का मकसद है कि ग्राहक को ब्रांड, सर्विस सेंटर और विक्रेता के बीच इधर-उधर न भागना पड़े। Trust Shield शुरू में मोबाइल, बड़े होम एप्लायंस और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर लागू किया गया है।

Trust Shield कैसे काम करेगा?

Flipkart के अनुसार, Trust Shield को “industry-first” पहल कहा गया है जो ग्राहकों को खरीद के बाद की समस्याओं के लिए सिंगल सपोर्ट पॉइंट देना चाहती है। डिलीवरी के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर, ग्राहक किसी भी दुर्घटना, लिक्विड डैमेज या निर्माता वारंटी दावों के लिए Trust Shield का उपयोग कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके में ग्राहक को विक्रेता, ब्रांड और सर्विस सेंटर के बीच जाना पड़ता था। इस नई प्रणाली में सब कुछ Flipkart के माध्यम से होगा।

ग्राहक अपनी समस्या ऐप में रिपोर्ट करेगा, आवश्यक सबूत (फोटो, वीडियो आदि) देगा, और Flipkart ही इसके आगे की कार्रवाई करेगा। दावा दर्ज करने पर शुरुआत में 2 वर्किंग डेज में पूरी क्लेम प्रक्रिया 7 वर्किंग डेज के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य है। जरूरी होने पर डिवाइस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा भी होगी। यह प्रोग्राम बड़े उपकरण (TV, Fridge आदि), मोबाइल और अन्य चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर लागू होगा।

Trust Shield प्रोग्राम के फायदे

Flipkart का Trust Shield प्रोग्राम ग्राहकों को खरीदारी के बाद ज्यादा भरोसा और सुरक्षा देता है। इस योजना के तहत यूजर को डिलीवरी के बाद 30 दिन तक प्रोटेक्शन मिलता है। इसका फायदा यह है कि अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, जैसे ऐक्सिडेंटल डैमेज, लिक्विड डैमेज या वारंटी क्लेम, तो ग्राहक को ब्रांड या सर्विस सेंटर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। Flipkart ही एकमात्र संपर्क बिंदु होगा। इसके अलावा दावा प्रक्रिया आसान है, और वादा किया गया है कि 7 वर्किंग दिन के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इससे ग्राहकों का समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं और खरीदारी का अनुभव बेहतर होता है।

