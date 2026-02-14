नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

Aadhaar Card New Design: नए Aadhaar App के लॉन्च के बाद, UIDAI आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड Aadhaar card पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और एक QR कोड दिखेगा।

Aadhaar Card New Design: जल्द Aadhaar Card के मिसयूज होने का टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसी खबरें है कि आधार कार्ड डिटेल्स की चोरी रोकने के लिए सरकार Aadhaar Card का डिजाइन बदलने जा रही है। नए आधार ऐप के लॉन्च के बाद, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और एक QR कोड दिखेगा। इस कदम का मकसद आधार कार्ड की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल रोकना है, जिसमें सेंसिटिव पर्सनल जानकारी होती है। खबर है कि इस बड़े बदलाव की तैयारी पिछले साल से ही चल रही है।

बेहतर फीचर्स के साथ नया आधार ऐप लॉन्च हुआ UIDAI ने हाल ही में अपने नए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप कार्डहोल्डर्स को कई ऐसी सर्विसेज देता है जिनके लिए पहले आधार सेंटर जाना पड़ता था।

यूजर्स अब ऐप के जरिए सीधे अपना मोबाइल नंबर, पता और दूसरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यह कार्ड होल्डर्स को एक क्लिक से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक और अनलॉक करने में भी मदद करता है।

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि फोटोकॉपी के जरिए आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।

बदलाव का प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है आधार कार्ड भारतीय निवासियों के लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। बैंक अकाउंट खोलने हो, सिम कार्ड खरीदने हो, जमीन खरीदना हो, लोन लेना हो या फिर किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, लगभग हर काम के लिए इसकी जरूरत होती है।

अभी, कार्ड होल्डर ऐसी सर्विस के लिए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करते हैं। इन कॉपी में आधार नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी होती है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए, फिजिकल आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और QR कोड शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे कार्ड सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखते हुए फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर काम कर सकेगा।

सुरक्षित एक्सेस के लिए QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन प्रस्तावित बदलावों के तहत, आधार कार्ड पर QR कोड स्कैन करने से बैंकिंग, सिम जारी करने और सरकारी योजनाओं जैसी सर्विसेस के लिए वेरिफिकेशन हो सकेगा। इस सिस्टम से प्राइवेसी बढ़ने और गलत इस्तेमाल का खतरा कम होने की संभावना है। इस संभावित नियम के बारे में रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में सामने आई थी, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।