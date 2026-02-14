Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

Feb 14, 2026 02:35 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aadhaar Card New Design: नए Aadhaar App के लॉन्च के बाद, UIDAI आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड Aadhaar card पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और एक QR कोड दिखेगा।

नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

Aadhaar Card New Design: जल्द Aadhaar Card के मिसयूज होने का टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसी खबरें है कि आधार कार्ड डिटेल्स की चोरी रोकने के लिए सरकार Aadhaar Card का डिजाइन बदलने जा रही है। नए आधार ऐप के लॉन्च के बाद, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और एक QR कोड दिखेगा। इस कदम का मकसद आधार कार्ड की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल रोकना है, जिसमें सेंसिटिव पर्सनल जानकारी होती है। खबर है कि इस बड़े बदलाव की तैयारी पिछले साल से ही चल रही है।

बेहतर फीचर्स के साथ नया आधार ऐप लॉन्च हुआ

UIDAI ने हाल ही में अपने नए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप कार्डहोल्डर्स को कई ऐसी सर्विसेज देता है जिनके लिए पहले आधार सेंटर जाना पड़ता था।

यूजर्स अब ऐप के जरिए सीधे अपना मोबाइल नंबर, पता और दूसरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यह कार्ड होल्डर्स को एक क्लिक से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक और अनलॉक करने में भी मदद करता है।

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि फोटोकॉपी के जरिए आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Aadhaar में गलत नाम से अटक सकती पेंशन, सब्सिडी, राशन; मिनटों में ऐसे करें ठीक
ये भी पढ़ें:सावधान! इन 3 गलतियों की वजह से बंद हो सकता आपका Aadhaar, तुरंत ऐसे करें चेक

बदलाव का प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है

आधार कार्ड भारतीय निवासियों के लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। बैंक अकाउंट खोलने हो, सिम कार्ड खरीदने हो, जमीन खरीदना हो, लोन लेना हो या फिर किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, लगभग हर काम के लिए इसकी जरूरत होती है।

अभी, कार्ड होल्डर ऐसी सर्विस के लिए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करते हैं। इन कॉपी में आधार नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी होती है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए, फिजिकल आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और QR कोड शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे कार्ड सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखते हुए फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर काम कर सकेगा।

ये भी पढ़ें:बजट में आया OnePlus का महंगा फोन, सीधे ₹19000 की छूट; कैमरा, बैटरी सब दमदार

सुरक्षित एक्सेस के लिए QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन

प्रस्तावित बदलावों के तहत, आधार कार्ड पर QR कोड स्कैन करने से बैंकिंग, सिम जारी करने और सरकारी योजनाओं जैसी सर्विसेस के लिए वेरिफिकेशन हो सकेगा। इस सिस्टम से प्राइवेसी बढ़ने और गलत इस्तेमाल का खतरा कम होने की संभावना है। इस संभावित नियम के बारे में रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में सामने आई थी, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

नया आधार ऐप लॉगिन के बाद कार्डहोल्डर की फोटो के साथ एक QR कोड दिखाता है, जबकि दूसरी पर्सनल डिटेल्स छिपी रहती हैं। ऐप में लॉग इन किए बिना कार्डहोल्डर की जानकारी सामने नहीं आती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Aadhaar Aadhaar Card अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;