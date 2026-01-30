अब फोन नंबर बताने का झंझट खत्म, नए Aadhaar App से बस QR दिखाओ और नाम-नंबर सेव हो जाएगा

संक्षेप: UIDAI ने नया Aadhaar App लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिये आप आसानी से अपना Contact Card (नाम और मोबाइल नंबर) QR कोड के जरिए शेयर कर सकते हैं। आइये आपको बताते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है।

UIDAI ने नया Aadhaar App (फुल वर्जन) लॉन्च किया है जिसमें कई यूज फुल फीचर्स शामिल हैं। नए Aadhaar ऐप का मकसद लोगों को आधार से जुड़ी सर्विसेज मोबाइल में आसानी से देना है। इस ऐप से आप आधार कार्ड को डाउनलोड, शेयर या अपडेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर या पता बदलना भी संभव है। सबसे अलग और उपयोगी फीचर है Contact Card शेयर करना। अब आपको अपने नाम और मोबाइल नंबर को अलग-अलग कॉपी या मैसेज में नहीं टाइप करना पड़ेगा। यह नया फीचर आपके नाम और नंबर को QR कोड में बदल देता है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्कैन करके आपकी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए काम आता है जो नए लोगों से अक्सर मिलते हैं या इवेंट, मीटिंग में अपनी जानकारी जल्दी और सुरक्षित रूप से शेयर करना चाहते हैं। QR कोड की मदद से Contact Card शेयर करना तेज, सुरक्षित और आसान बन गया है, और यह फीचर Android और iPhone दोनों में उपलब्ध है।

Contact Card शेयर करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका Step 1: कांटेक्ट कार्ड शेयर करने के लिए सबसे पहले Play Store या App Store से नया Aadhaar App इंस्टॉल करें।

Step 2: अब ऐप में अपने आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और फेस स्कैन से लॉगिन करें।

Step 3: आपसे एक 6-डिजिट का PIN बनाने को कहा जाएगा। PIN बन जाने के बाद होमपेज पर जाएं।

Step 4: नीचे “Services” सेक्शन पर जाएं। स्क्रॉल करके “Other Services” सेक्शन दिखाई देगा।

Step 5: अब यहां आपको “Share Contact” का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप टैप करेंगे, आपका QR Code ऑटोमैटिकली बन जाएगा।

Step 6: अब सामने वाला व्यक्ति नए आधार ऐप वाला QR कोड को स्कैन कर सकता है या आप शेयर बटन से इसे किसी मैसेजिंग ऐप से भेज सकते हैं।