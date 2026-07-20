काम की बात: छा गया नया Aadhaar App: 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड, 11 लाख ने घर बैठे बदला पता, 49 लाख ने फोन नंबर
UIDAI के नए Aadhaar App ने 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ऐप के जरिए लाखों लोग घर बैठे पता और फोन नंबर बदल रहे हैं और कई जरूरी Aadhaar सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं।
बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम लेने और कई दूसरी सेवाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI लगातार Aadhaar से जुड़ी डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने पर काम कर रहा है। इसी दिशा में लॉन्च किए गए नए Aadhaar App को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऐप ने अब 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, इसके जरिए 11 लाख से ज्यादा Address Update भी किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने Aadhaar App की मदद से अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है।
इससे साफ है कि लोग अब Aadhaar से जुड़े कामों के लिए दफ्तर जाने की बजाय मोबाइल ऐप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ऐप सिर्फ Address Update तक सीमित नहीं है। इसके जरिए डिजिटल Aadhaar Verification और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे समय की बचत होती है और कई काम घर बैठे पूरे हो जाते हैं।
11 लाख से ज्यादा लोगों ने किया Address Update
रिपोर्ट के अनुसार, नए Aadhaar App के जरिए अब तक 11 लाख से अधिक Address Update किए जा चुके हैं। पहले पता बदलने की प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब ऐप के जरिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजना पहले से आसान हो गया है। इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं।
Aadhaar App से Address ऐसे करें अपडेट
अगर आपको अपने Aadhaar में पता बदलना है, तो नया Aadhaar App इस्तेमाल कर सकते हैं।
Step 1: अपने फोन में Aadhaar App खोलें।
Step 2: लॉगिन करें और OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
Step 3: Address Update विकल्प चुनें।
Step 4: नया पता दर्ज करें।
Step 5: जरूरी Address Proof (यदि मांगा जाए) अपलोड करें।
Step 6: सभी जानकारी चेक कर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
Step 7: आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
Aadhaar App से मोबाइल नंबर ऐसे करें अपडेट
Step 1: सबसे पहले फोन में Aadhaar App खोलें और लॉगिन करें।
Step 2:होम स्क्रीन पर Services सेक्शन में जाएं।
Step 3: यहां Mobile Number Update ऑप्शन चुनें।
Step 4: अपना नया मोबाइल नंबर डालें।
Step 5: स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को चेक करें और आगे बढ़ें।
Step 6: रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको Update Request Number (URN) मिलेगा। इसी URN की मदद से आप अपने अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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