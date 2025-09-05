इन नंबर्स को गलती से भी मत बनाना अपना ATM पिन, वरना खाली हो सकता है अकाउंट
अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पिन बनाते वक्त ध्यान रखें कि वह मुश्किल हो और आसानी से गेस ना किया जा सके। हम कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपना PIN बनाने की गलती कभी ना करें।
बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हों या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डेबिट कार्ड बहुत काम आता है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड की मदद से भी भुगतान कहीं आसान हो जाता है। हालांकि, इन कार्ड्स की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वह होता है इनका चार अंकों का PIN नंबर। इसका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है और इसे कमजोर नहीं होना चाहिए।
कई बार यूजर्स ऐसे पिन नंबर बना लेते हैं, जिन्हें याद रखना आसान रहे लेकिन ऐसे पिन नंबर आसानी से हैक किया जा सकते हैं। अगर आपने भी इन नंबर्स को अपना पिन बनाया है तो फौरन बदल लेना चाहिए। ऐसे पिन नंबर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि आपका डाटा लीक होने जैसे स्थिति में अटैकर्स सीधे आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं।
1. सिंपल और सीक्वेन्शियल नंबर
- 1234
- 1111, 2222, 3333, 0000
- 4321 (उल्टा सीक्वेंस)
- 1212, 1122 (रिपीटिंग पैटर्न)
2. बर्थडेट से जुड़े नंबर
- आपका बर्थडेट (1901, 2511, 1508)
- आपका बर्थइयर (1988, 1993)
- परिवार के किसी मेंबर की बर्थडेट
3. आसानी से गेस किए जाने वाले नंबर
- अपने मोबाइल नंबर की आखिरी 4 डिजिट्स
- अपनी गाड़ी का नंबर
- ID कार्ड या आधार कार्ड से जुड़े नंबर
4. कॉमन नंबर
साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले PIN हैं। इन्हें चंद सेकेंड्स में हैक किया जा सकता है, इन्हें कभी भी अपना पिन ना बनाएं।
- 1234
- 0000
- 2580 (कीपैड पर सीधी लाइन)
- 1212
- 6969
- 9999
यह है सेफ PIN बनाने का तरीका
हमेशा अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पिन को रेंडम नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ बनाएं। बर्थडे और फोन नंबर को पिन का हिस्सा कभी ना बनाएं। आसान पैटर्न से बचें और 6 से 12 महीने में अपना PIN नंबर बदलते रहें।