वाह! नहीं खोएगा कोई भी सामान, केवल 699 रुपये का छोटू गैजेट बता देगा लोकेशन

Amazon Basics Aero Tag ट्रैकिंग डिवाइस केवल 699 रुपये में आपकी खोई हुई चीजें ढूंढने में मदद करता है। इसमें लंबी बैटरी लाइफ, लाउड अलर्ट, इंस्टेंट नोटिफिकेशन और एंटी-लॉस्ट मोड जैसी खासियतें दी गई हैं, जिससे आपके सामान की लोकेशन हमेशा सेफ रहती है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:25 PM
वाह! नहीं खोएगा कोई भी सामान, केवल 699 रुपये का छोटू गैजेट बता देगा लोकेशन

अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनका सामान अक्सर खो जाया करता है तो आपकी टेंशन एक छोटो से गैजेट से खत्म हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह गैजेट महंगा नहीं है और इसकी कीमत केवल 699 रुपये रखी गई है। दरअसल, अलग-अलग कंपनियां ऐसे स्मार्ट टैग लेकर आई हैं, जिन्हें डिवाइस में लगाकर उनकी लोकेशन आसानी से ट्रैक की जा सकती है। Amazon Basics Aero Tag ऐसा ही एक डिवाइस है।

Amazon Basics Aero Tag को ऐपल के Find My नेटवर्क के साथ कंपैटिबल बनाया गया है और इसे iOS डिवाइसेज के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें खास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है और कोई सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे आसानी से किसी की-रिंग, बैग या फिर वॉलेट में लगा सकते हैं, जिससे उनके खोने का डर खत्म हो जाए। यह बेहतरीन कनेक्टिविटी और लाउड अलार्म भी ऑफर करता है।

ऐसे काम करता है Amazon Basics Aero Tag

यह स्मार्ट ट्रैकिंग डिवाइस आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है। हाई-क्वॉलिटी प्लास्टिक से बना होने के कारण यह हल्का और मजबूत है, जिसे आसानी से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सेटअप भी बेहद आसान है, क्योंकि यह सीधे आपके iOS डिवाइस में मौजूद Find My ऐप से कनेक्ट हो जाता है। इसमें लगी लंबी चलने वाली बैटरी सालभर से भी ज्यादा समय तक चल सकती है और जरूरत पड़ने पर रिप्लेसमेंट बैटरी भी उपलब्ध है।

टैग की खासियत है इसका लाउड अलर्ट, जिसे आप ऐप से ट्रिगर करके किसी खोई हुई चीज की लोकेशन पता लगा सकते हैं। अगर आप किसी सामान को भूलकर कहीं छोड़ आते हैं तो तुरंत ऐप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें मौजूद Anti-Lost Mode आपको मैप पर लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है, जबकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आपका डाटा सिर्फ आपके पास सेफ रहे। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे हर तरह की चीजों में लगाना आसान बना देता है, जिससे आप अपने कीमती सामान को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

