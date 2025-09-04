फेसबुक, यूट्यूब और एक्स नेपाल में बैन, TikTok को राहत, सरकार का आदेश

Nepal bans Facebook, X, YouTube: फेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में बैन हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर रही है। डिटेल में जानिए

Nepal bans Facebook, X, YouTube: फेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में बैन हो गए हैं। नेपाल सरकार ने इन्हें बैन करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि ये कंपनियां उन नियमों का पालन करने में विफल रही हैं जिनके तहत उन्हें सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था।

बार-बार नोटिस दिए जाने पर भी नहीं कराया रजिस्ट्रेशन ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के संचार एवं सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नेपाल में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग दो दर्जन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को बार-बार आगे आकर देश में अपनी कंपनियों का आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसने "नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सभी नॉन-रजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स को तब तक डिएक्टिवेट करने का आदेश दिया है जब तक कि वे रजिस्टर्ड न हो जाएं।" बार-बार अनुरोध के बाद, सरकार ने 28 अगस्त को फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नेपाल में रजिस्टर्ड होने के लिए सात दिनों की समय सीमा तय की। यह समय सीमा बुधवार रात को समाप्त हो गई।

TikTok, वाइबर नहीं होगा बैन TikTok, वाइबर और तीन अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है। दरअसस, नेपाल सरकार इन कंपनियों से देश में एक लायजन (संपर्क) ऑफिस बनाने का भी कह रही है। उसने संसद में एक बिल पेश किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उचित प्रबंधन, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

सरकार के इस बिल का हो रहा विरोध इस बिल, जिस पर अभी तक संसद में पूरी तरह से बहस नहीं हुई है, की बड़े स्तर पर आलोचना की गई है और इसे सेंसरशिप और ऑनलाइन विरोध जताने वाले विरोधियों को दंडित करने का एक साधन बताया गया है। अधिकार समूहों ने इसे सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास बताया है।