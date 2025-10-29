घर के पूरे काम करेगा नियो रोबोट, भारी सामान उठाएगा, डांस करके मनोरंजन भी करेगा

संक्षेप: Neo Humanoid Robot: अमेरिकी-नॉर्वेजियन रोबोटिक्स कंपनी 1X टेक्नोलॉजीज ने 20,000 डॉलर (करीब 17.63 लाख रुपये) की कीमत का एक ह्यूमनॉइड रोबोट, नियो, लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार, नियो घरेलू कामों को खुद कर सकता है।

Neo Humanoid Robot: अमेरिकी-नॉर्वेजियन रोबोटिक्स कंपनी 1X टेक्नोलॉजीज ने 20,000 डॉलर (करीब 17.63 लाख रुपये) की कीमत का एक ह्यूमनॉइड रोबोट, नियो, लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार, नियो घरेलू कामों को खुद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह आपके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकता है। यह आपका मनोरंजन करने के लिए डांस भी कर सकता है। यह सीढ़ियों पर सामान लेकर चढ़-उतर सकता है। नियो का वजन लगभग 30 किलो है और यह 68 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है। कद काठी से देखने में यह रोबोट इंसानों जैसा दिखता है। इसे न्यूट्रल टोन और मुलायम बुना हुआ सूट पहनाया गया है। यह टैन, ग्रे और डार्क ब्राउन जैसे कलर्स में उपलब्ध है। 1X टेक्नोलॉजीज चाहती है कि यह रोबोट आपके घर में घुल-मिल जाए, न कि एक अलग मशीन की तरह दिखे।

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, नियो के बारे में दावा किया गया है कि यह 22dB पर एक मॉडर्न रेफ्रिजरेटर से भी ज्यादा शांत है। इसके 22-डिग्री-फ्रीक्वेंसी वाले हैंड्स और मुलायम पॉलीमर बॉडी में एक पेटेंटेड टेंडन ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे सॉफ्ट मूवमेंट और इंसानों के साथ सुरक्षित इंटरैक्शन के लिए डिजाइन किया गया है।

यह रोबोट वाई-फाई, ब्लूटूथ और 5G के जरिए कनेक्ट होता है और इसमें तीन-स्टेड स्पीकर सेटअप भी है, जो इसे असिस्टेंट और एंटरटेनमेंट, दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें एक इन-बिल्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) का सपोर्ट मिलता है, जिससे यह AI का उपयोग करके बातचीत कर सकता है।

कंपनी के अनुसार, नियो पहचान लेता है कि उसे कब संबोधित किया जा रहा है, यानी रोबोट बैकग्राउंड में आपकी बात सुनेगा, और आपके बुलाने पर ही आएगा। इसके अलावा, यह अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए विजुअल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करता है - जैसे कि रसोई के काउंटर पर सामग्री पहचानना या रेसिपी सुझाना।

इसमें एक्सपर्ट मोड भी लेकिन यह रोबोट केवल आपकी बातें सुनने के लिए ही नहीं है, इसमें एक एक्सपर्ट मोड भी है। अगर रोबोट कोई काम नहीं जानता, तो यूजर 1X कंपनी के एक्सपर्ट को बुला सकता है, जो दूर से रोबोट को कंट्रोल करेगा। यानी घर का काम करवाने के लिए कंपनी का कर्मचारी आपका घर देख सकता है। हालांकि कंपनी का दावा है कि इस सुविधा में सुरक्षा के उपाय भी हैं, जिनमें ऑपरेटर कब और क्या कर सकता है, इस पर नियंत्रण शामिल है।

मालिक आवाज या ऐप कमांड से नियो को काम सौंप सकते हैं, शेड्यूल और ट्रैक कर सकते हैं। यह कमरे की सफाई करने, कपड़े फोल्ड करने और जगह व्यवस्थित करने जैसे कामों को इंसानों की मदद के बिना कर सकता है।

नियो रोबोट और क्या-क्या कर सकता है? मेमोरी फीचर से नियो किराने की लिस्ट, जन्मदिन और पुरानी बातचीत याद रखता है, और घर की आदतों को सीखकर मदद को बेहतर बनाता है। कंपनी का दावा है कि समय के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए रोबोट नई क्षमताएं हासिल करेगा, जिससे यूजर के लिए सब कुछ और आसान हो जाएगा। लॉन्च पर रोबोट दरवाजे खोल सकेगा, सामान ला सकेगा और लाइट बंद कर सकेगा।

इतनी है नियो रोबोट की कीमत संभावित खरीदार 20,000 डॉलर (लगभग 17,63,492 रुपये) में अर्ली एक्सेस यूनिट्स का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं या 499 डॉलर (लगभग 44,000 रुपये) कीमत का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान चुन सकते हैं। इसके लिए, सबसे पहले, आपको 200 डॉलर (लगभग 17,656 रुपये) का रिफंडेबल अमाउंट देना होगा। कंपनी शुरुआत में 2026 में अमेरिकी बाजार में डिलीवरी करेगी, और 2027 में अन्य देशों में आएगी। नियो की क्षमताओं को एडवांस बताया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट मोड से पता चलता है कि इसे फुली ऑटोनॉमस रोबोट बनने में अभी समय लगेगा।