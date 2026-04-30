डिजिटल फ्रॉड में 25 लाख भारतीयों को लगी ₹2.38 लाख करोड़ की चपत, अब मैदान में उतरी RBI

2025 में डिजिटल फ्रॉड से लगभग 25 लाख भारतीयों को करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो 2021 के मुकाबले 4,300 फीसदी की चौंकाने वाली बढ़ोतरी है। मामलों में इस जबर्दस्त उछाल के चलते, आखिरकार भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दखल देना पड़ा है।

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले दिनोंदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठग भी एडवांस्ड होते जा रहे हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नई-नई तरकीबें अपना रहे हैं। ठगों के निशान पर ज्यादा सीनियर सिटिजन्स होते हैं, तो टेक फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन टेक फ्रेंडली होने के बाद भी लोग ठगों के जाल में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। हालात धीरे-धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल यानी 2025 में डिजिटल फ्रॉड से लगभग 25 लाख भारतीयों को करीब 2.5 अरब डॉलर (यानी करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है, जो 2021 के मुकाबले 4,300 फीसदी की चौंकाने वाली बढ़ोतरी है। मामलों में इस जबर्दस्त उछाल के चलते, आखिरकार भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दखल देना पड़ा है।

फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम उठा रहा RBI बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में जारी एक डिस्कशन पेपर में, RBI ने कहा कि वह इस समस्या से निपटने के लिए कई उपायों पर विचार कर रहा है।

इनमें अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांजैक्शन में पेमेंट करने वाले की तरफ से एक घंटे की देरी, और समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि बुजुर्गों, द्वारा किए जाने वाले ज्यादा रकम के डिजिटल पेमेंट्स के लिए किसी "भरोसेमंद व्यक्ति" द्वारा एडिशनल ऑथेंटिकेशन शामिल हैं।

इस पेपर में कस्टमर अकाउंट्स में बड़ी रकम जमा होने पर लगाई जाने वाली सीमाओं और उनकी समीक्षा के बारे में भी बात की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये 'म्यूल' (पैसे के गैर-कानूनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स) न हों। साथ ही, लोगों को डिजिटल पेमेंट्स को चालू या बंद करने और कार्ड्स की तरह ही ट्रांजैक्शन की सीमाएं तय करने का ज्यादा कंट्रोल देने की बात भी कही गई है।

एक्सपर्ट्स ने कहा ये बीबीसी से बात करने वाले कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां RBI का सक्रिय रुख एक स्वागत योग्य कदम है, वहीं ये प्रस्ताव, जिन्हें जनता की टिप्पणियों और सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, अंततः सीमित प्रभाव ही डाल पाएंगे।

उदाहरण के लिए, पहला प्रस्ताव, यानी पेमेंट में कुछ देरी का नियम, उस तरह के OTP फ्रॉड को रोकने में असरदार हो सकता है। लेकिन पैसों के हिसाब से देखें तो इस तरह के स्कैम "कुल फ्रॉड के मामलों का बहुत ही छोटा हिस्सा" होते हैं। यह बात RBI के इनोवेशन हब के पूर्व CEO राजेश बंसल ने BBC को बताई।

ये घोटाले तीन-चार साल पहले सबसे ज्यादा होते थे, लेकिन अब धोखाधड़ी एक नए ही स्तर पर पहुंच गई है और कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन उपायों को लागू करना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है।

IDfy (जो एक जानी-मानी रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है) के व्रिजु रे कहते हैं "इसमें देरी (lag) लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट नेटवर्क में कई पक्ष शामिल होते हैं। मौजूदा आर्किटेक्चर में बदलाव किए बिना ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं है।"

RBI ने इस डिस्कशन पेपर में इस बात को स्वीकार किया है, और कहा है कि इसमें देरी (lags) लाने के लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करने होंगे, ट्रांजैक्शन की कतार (queuing) से लेकर रद्द करने के तरीकों तक, और इसमें "पूरे इकोसिस्टम के लिए लागत और मेहनत" लगेगी। इसके अलावा, आरबीआई यह स्वीकार करता है कि इससे "डिजिटल पेमेंट्स की तत्काल प्रकृति के मूल डिजाइन सिद्धांत के साथ टकराव होगा।" बंसल कहते हैं कि "यह ऐसा है, जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनाया जाए और हर कुछ किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाएं।"

रे कहते हैं कि "धोखेबाज बस इस देरी (lag) को दूर करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ़ ही लेंगे। उदाहरण के लिए, वे किसी ग्राहक से पेमेंट करने के लिए कह सकते हैं और फिर उसकी पुष्टि (acknowledgement) के लिए एक घंटे तक इंतजार कर सकते हैं, ताकि कोई अलार्म न बजे।" उनके अनुसार, विचाराधीन कुछ अन्य उपाय उचित तो हैं, लेकिन वे कई सवाल खड़े करते हैं।

रे पूछते हैं कि "बुजुर्ग नागरिकों के लिए एडिशनल चेक की सलाह शायद बहुत ज्यादा दी जाती है, लेकिन कोई इसका पालन कैसे करे? क्या होगा अगर आपका तथाकथित 'भरोसेमंद सलाहकार' विदेश में हो? और क्या होगा अगर वे आपसे किसी ऐसे ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कहें जो अंत में जाकर धोखाधड़ी वाला ही निकले? तब इसकी जवाबदेही किस पर आएगी?"

म्यूल अकाउंट्स की पहचान को और मजबूत बनाने के लिए क्रेडिट को सीमित करने और उचित जांच-पड़ताल (due diligence) को बढ़ाने का प्रस्ताव भी असरदार हो सकता है, लेकिन इसमें काफी संसाधनों की जरूरत होगी और यह महंगा भी पड़ेगा। और आखिरकार, इन खर्चों का बोझ उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, ऐसा रे कहते हैं।

RBI के पास एक AI प्लेटफॉर्म भी बंसल के अनुसार, RBI के पास पहले से ही 'Mulehunter.AI' नाम का एक तैयार 'म्यूल डिटेक्शन प्लेटफॉर्म' मौजूद है, जो लाभार्थी खातों के बारे में जानकारी देता है। "इसकी परिकल्पना तब की गई थी जब मैं सीईओ था। इसे बैंकिंग सिस्टम में लगभग रियल-टाइम में लागू किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ है," वे कहते हैं, और इसके शीघ्र क्रियान्वयन की मांग करते हैं।

लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा नियमन समाधान का केवल एक हिस्सा है। इनमें से कुछ उपायों के साथ-साथ, शिक्षा पर विशेष जोर देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भारत की आबादी जिस रफ्तार से डिजिटल हो रही है, वह सुरक्षा उपायों या साक्षरता की गति से कहीं अधिक तेज है।

केंद्रीय बैंक ने एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया है, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स को शामिल किया गया है और अपने अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए IPL क्रिकेट मैचों की भारी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रे के अनुसार, डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है।