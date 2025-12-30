साइबर क्राइम यूनिट ने दी बड़े खतरे की चेतावनी, खाली हो सकता है यूजर्स का बैंक अकाउंट

संक्षेप: साइबर क्राइम यूनिट ने यूजर्स के लिए एडवाइजरी वॉर्निंग जारी है। यह वॉर्निंग USSD बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर जारी की गई है। इसमें साइबर क्रिमिनल बड़ी चालाकी से यूजर के बैंक अकाउंट को पूरा खाली कर सकते हैं।

मोबाइल यूजर्स के ऊपर एकर बार फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार देश की साइबर क्राइम यूनिट ने यूजर्स के लिए एडवाइजरी वॉर्निंग जारी है। यह वॉर्निंग USSD बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर जारी की गई है। इसमें साइबर क्रिमिनल बड़ी चालाकी से यूजर के साथ फ्रॉड करके उनके बैंक अकाउंट को पूरा खाली कर सकते हैं। यह चेतावनी Indian Cyber Crime Coordination Centre के तहत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि साइबर अपराधी इंटरनेट एक्सेस के बिना सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए बेसिक टेलीकॉम फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित स्कैम एडवाइजरी के अनुसार यह स्कैम सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है और दूरसंचार सेवाओं के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले USSD कोड के बारे में यूजर्स की कम जानकारी का फायदा उठाता है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी कूरियर या डिलीवरी एजेंट बनकर यूजर्स से पार्सल डिलीवरी को कन्फर्म या रीशेड्यूल करने के बहाने कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। कॉल या एसएमएस के दौरान साइबर क्रिमिनल अपने शिकार को एक USSD कोड डायल करने के लिए कहते हैं। यह आमतौर पर 21 से शुरू होने वाला एक मोबाइल नंबर होता है, जिसे साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं।

सीधे स्कैमर के पास चली जाती हैं वेरिफिकेशन कॉल कोड डायल करते ही यूजर के फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग अपने आप चालू हो जाती है। ऐसा होने पर बैंकों से आने वाली कॉल, ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम और वॉट्सऐप या टेलीग्राम जैसे ऐप्स से आने वाली वेरिफिकेशन कॉल सीधे स्कैमर के पास चली जाती हैं। इससे अपराधी यूजर की जानकारी के बिना ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के साथ पासवर्ड रीसेट और अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं।

यूजर्स को नहीं होती जानकारी इस यूनिट का कहना है कि USSD कोड इंटरनेट एक्सेस के बिना काम करते हैं और तुरंत ऐक्टिव हो जाते हैं, जिससे वे बेहद खतरनाक हो जाते हैं। हो सकता है कि यूजर्स को कॉल फॉरवर्डिंग ऐक्टिवेट होने की जानकारी न मिले। कई मामलों में यूजर्स को गड़बड़ी का उस वक्त पता चलता है, जब अनऑथराइज्ड बैंक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं या उनके मैसेजिंग खाते लॉक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वैध दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग होता है, इसलिए पारंपरिक एंटीवायरस टूल और स्पैम फिल्टर इस गतिविधि का पता नहीं लगा सकते या इसे ब्लॉक नहीं कर सकते।

ऐसे रहें सेफ एडवाइजरी में यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अनजान कॉलर्स के बताए गए 21, 61, 67 या इसी तरह के प्रीफिक्स से शुरू होने वाले किसी भी यूएसएसडी कोड को डायल न करें। यदि कॉल फॉरवर्डिंग पहले से ही चालू है, तो यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे सभी कॉल फॉरवर्डिंग सेवाओं को तुरंत कैंसल करने के लिए ##002# डायल करें।