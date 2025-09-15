इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ नैनो बनाना AI साड़ी ट्रेंड, आप भी ऐसे क्रिएट करें अपना ट्रेंडिंग रेट्रो लुक

इंस्टाग्राम पर विंटेज साड़ी एआई एडिट्स जबर्दस्त ट्रेंड में है। इन फोटो को गूगल जेमिनी के Nano Banana टूल और ChatGPT प्रॉम्प्ट की मदद से बनाया जा रहा है। अगर आप भी ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहती हैं, तो हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर 3D AI Figurine क्रेज के बाद अब विंटेज साड़ी एआई एडिट्स जबर्दस्त ट्रेंड में है। इसके जरिए बनाए गए फोटो बॉलिवुड की 80 और 90 के दशक की पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स जैसे लगते हैं। इन फोटो को गूगल जेमिनी के Nano Banana टूल और ChatGPT प्रॉम्प्ट की मदद से बनाया जा रहा है। हवा में उड़ती शिफॉन की पीली साड़ी हो या ग्रेनी फ्रेम में कैप्चर हुई काली साड़ी या फिर राज कपूर की फिल्मों की तरह पोल्का डॉट्स साड़ी, यह एडिट्स नॉर्मल फोटोज को शानदार रेट्रो लुक में बदल देता है। अगर आप भी ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहती हैं, तो हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

ट्रेंड को कैसे करें ट्राई 1- लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से जेमिनी या चैटजीपीटी में लॉगिन करें।

2- जेमिनी में 'Try Image Editing' पर क्लिक करें।

3- एआई एडिटिंग में एंटर करने के लिए बनाना आइकन को सर्च करें।

4- इसके बाद जिस फोटो को एडिट करना चाहती हैं उसे अपलोड कर दें। ध्यान रहे कि फोटो में आपका फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए।

5- किसी एक वायरल प्रॉम्प्ट को कॉपी-पेस्ट करें। आप चाहें तो खुद भी नया प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं।

6- कुछ ही सेकेंड्स में आपका रेट्रो बॉलिवुड फोटो सेव करने और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा।

इन वायरल प्रॉम्प्ट को कर सकती हैं ट्राई: ब्लैक साड़ी के लिए एंटर करें ये प्रॉम्प्ट 'Convert this person into a retro vintage grainy but bright image, black party-wear saree, 90s film aesthetic. She is standing against a solid, deep wall with dramatic shadows and contrast, creating a mysterious and artistic atmosphere. The environment feels windy and romanticised. Lighting is warm, with golden sunset tones evoking golden hour glow. The background is minimalist and slightly textured. Her expression is moody, calm, yet subtly happy and introspective.'