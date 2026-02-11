भूल जाओगे DSLR, आ रहा 100MP सेल्फी कैमरे वाला फोन, इसमें 200MP के दो रियर सेंसर भी

संक्षेप: एक पॉपुलर टिप्स्टर के मुताबिक, एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने आने वाले फ्लैगशिप मॉडल में एक नहीं, बल्कि दो 200MP के रियर कैमरों की टेस्टिंग कर रही है। इतना ही नहीं, इस मिस्ट्री फोन में 100MP फ्रंट कैमरा होगा, जिसे इंडस्ट्री में पहला कदम माना जा रहा है।

आने वाले दिनों में लोगों को अपना फोटोग्राफी का शौर पूरा करने के लिए DSLR कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स बड़ी बैटरी के साथ-साथ पावरफुल कैमरे वाले फोन पर फोक्स कर रहे हैं। कई स्मार्टफोन अब 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरों के साथ आ रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड अपने आने वाले फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेंसर बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक पॉपुलर टिप्स्टर के मुताबिक, एक बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने आने वाले फ्लैगशिप मॉडल में एक नहीं, बल्कि दो 200-मेगापिक्सेल के रियर कैमरों की टेस्टिंग कर रही है। इतना ही नहीं, इस मिस्ट्री फोन को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है इसमें इसका सेल्फी कैमरा। कहा जा रहा है कि इस मिस्ट्री फोन में 100-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा, जिसे इंडस्ट्री में पहला कदम माना जा रहा है।

पहला जिसमें 100 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चीनी से अनुवादित) ने वीबो पोस्ट में इस आने वाले मिस्ट्री फ्लैगशिप फोन के बारे में बताया है। टिप्स्टर के अनुसार, अपकमिंग फोन में 100-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है, जो किसी मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले सबसे हाई-रिजॉल्यूशन सेल्फी सेंसर में से एक होगा।

इसमें कस्टम छोटे पिक्सेल सेंसर का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। हाई-रिजॉल्यूशन वाले फ्रंट कैमरे आमतौर पर पिक्सेल-बिनिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े जाते हैं, जिससे वे जगह की कमी को मैनेज करते हुए बेहतर लाइट कैप्चर और बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस के लिए कई पिक्सेल को एक में मिला सकते हैं।

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सेंसर अभी शुरुआती टेस्टिंग में है, और फोन के लॉन्च के करीब आते-आते कंपनी इसके हार्डवेयर में बदलाव कर सकती है।

मिलेंगे 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे कहा जा रहा है कि इस फोन में दो 200-मेगापिक्सेल के रियर कैमरे होंगे। हालांकि, किस सेंसर का काम क्या होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेटअप स्मार्टफोन को कई फोकल लेंथ पर हाई डिटेल लेवल बनाए रखने देगा, बजाय इसके कि वह डिजिटल क्रॉपिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे। लीक में एक्स्ट्रा रियर कैमरों का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्ट्रा-ब्रांडेड फ्लैगशिप में आमतौर पर सेटअप पूरा करने के लिए कम से कम एक अल्ट्रावाइड सेंसर होता है।

सामने आ रहा ओप्पो और शाओमी का नाम हालांकि, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया कि कौन सा ब्रांड ऐसे फोन पर काम कर रहा है, लेकिन पोस्ट पर कमेंट्स से पता चलता है कि यह एक ओप्पो स्मार्टफोन है। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरे वाले दो स्मार्टफोन डेवलप कर रहा है — Oppo Find X9s और Oppo Find X10 Pro, हालांकि उनके फ्रंट-फेसिंग कैमरों के बारे में डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं।