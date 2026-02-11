Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़mysterious phone tipped to come with 100mp selfie camera and dual 200 megapixel rear cameras
भूल जाओगे DSLR, आ रहा 100MP सेल्फी कैमरे वाला फोन, इसमें 200MP के दो रियर सेंसर भी

भूल जाओगे DSLR, आ रहा 100MP सेल्फी कैमरे वाला फोन, इसमें 200MP के दो रियर सेंसर भी

संक्षेप:

एक पॉपुलर टिप्स्टर के मुताबिक, एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने आने वाले फ्लैगशिप मॉडल में एक नहीं, बल्कि दो 200MP के रियर कैमरों की टेस्टिंग कर रही है। इतना ही नहीं, इस मिस्ट्री फोन में 100MP फ्रंट कैमरा होगा, जिसे इंडस्ट्री में पहला कदम माना जा रहा है।

Feb 11, 2026 12:46 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आने वाले दिनों में लोगों को अपना फोटोग्राफी का शौर पूरा करने के लिए DSLR कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स बड़ी बैटरी के साथ-साथ पावरफुल कैमरे वाले फोन पर फोक्स कर रहे हैं। कई स्मार्टफोन अब 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरों के साथ आ रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड अपने आने वाले फोन के लिए 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेंसर बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक पॉपुलर टिप्स्टर के मुताबिक, एक बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने आने वाले फ्लैगशिप मॉडल में एक नहीं, बल्कि दो 200-मेगापिक्सेल के रियर कैमरों की टेस्टिंग कर रही है। इतना ही नहीं, इस मिस्ट्री फोन को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है इसमें इसका सेल्फी कैमरा। कहा जा रहा है कि इस मिस्ट्री फोन में 100-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा, जिसे इंडस्ट्री में पहला कदम माना जा रहा है।

पहला जिसमें 100 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा

टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चीनी से अनुवादित) ने वीबो पोस्ट में इस आने वाले मिस्ट्री फ्लैगशिप फोन के बारे में बताया है। टिप्स्टर के अनुसार, अपकमिंग फोन में 100-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है, जो किसी मेनस्ट्रीम स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले सबसे हाई-रिजॉल्यूशन सेल्फी सेंसर में से एक होगा।

इसमें कस्टम छोटे पिक्सेल सेंसर का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। हाई-रिजॉल्यूशन वाले फ्रंट कैमरे आमतौर पर पिक्सेल-बिनिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े जाते हैं, जिससे वे जगह की कमी को मैनेज करते हुए बेहतर लाइट कैप्चर और बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस के लिए कई पिक्सेल को एक में मिला सकते हैं।

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सेंसर अभी शुरुआती टेस्टिंग में है, और फोन के लॉन्च के करीब आते-आते कंपनी इसके हार्डवेयर में बदलाव कर सकती है।

ये भी पढ़ें:Vivo X200T रिव्यू: पावरफुल कैमरा वाला फ्लैगशिप-किलर स्मार्टफोन

मिलेंगे 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे

कहा जा रहा है कि इस फोन में दो 200-मेगापिक्सेल के रियर कैमरे होंगे। हालांकि, किस सेंसर का काम क्या होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेटअप स्मार्टफोन को कई फोकल लेंथ पर हाई डिटेल लेवल बनाए रखने देगा, बजाय इसके कि वह डिजिटल क्रॉपिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे। लीक में एक्स्ट्रा रियर कैमरों का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्ट्रा-ब्रांडेड फ्लैगशिप में आमतौर पर सेटअप पूरा करने के लिए कम से कम एक अल्ट्रावाइड सेंसर होता है।

ये भी पढ़ें:कन्फर्म! 25 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी Samsung Galaxy S26 सीरीज
ये भी पढ़ें:सैमसंग के स्मार्टफोन पर गजब डील, लॉन्च प्राइस से ₹4645 सस्ता, कैशबैक ऑफर

सामने आ रहा ओप्पो और शाओमी का नाम

हालांकि, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया कि कौन सा ब्रांड ऐसे फोन पर काम कर रहा है, लेकिन पोस्ट पर कमेंट्स से पता चलता है कि यह एक ओप्पो स्मार्टफोन है। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो डुअल 200-मेगापिक्सेल रियर कैमरे वाले दो स्मार्टफोन डेवलप कर रहा है — Oppo Find X9s और Oppo Find X10 Pro, हालांकि उनके फ्रंट-फेसिंग कैमरों के बारे में डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं।

इसके अलावा, Xiaomi का भी नाम आ रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि ब्रांड दो 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेंसर की टेस्टिंग कर रहा है, जिनका इस्तेमाल कॉम्पैक्ट 6.3-इंच फ्लैगशिप पर किया जा सकता है। हालांकि फोन का नाम साफ तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह Xiaomi 18 Pro है। एक सेंसर Xiaomi 18 Pro पर प्राइमरी वाइड कैमरा के तौर पर काम कर सकता है, जबकि दूसरा 200-मेगापिक्सेल कैमरा टेलीफोटो या पेरिस्कोप टेलीफोटो जूम फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo Xiaomi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;