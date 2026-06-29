सिर्फ नाम नहीं, काम भी दमदार! Amazon से लिए इन मिक्सर ग्राइंडर का मेरा ऑनेस्ट रिव्यू
Amazon पर बेस्ट-सेलर मिक्सर ग्राइंडर्स को महीनों इस्तेमाल करने के बाद, यह रिव्यू उन मॉडल्स की असल परफॉरमेंस, टिकाऊपन और भारी काम करने की क्षमता को उजागर करता है। अगर आप अपने किचन के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद मिक्सर की तलाश में हैं, तो यह ऑनेस्ट फीडबैक आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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किचन के लिए सही मिक्सर ग्राइंडर चुनना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब आप भारी काम जैसे इडली-डोसा का बैटर, हल्दी या सूखे मसाले पीसने के लिए एक मजबूत मशीन की तलाश में हों। Amazon पर सैकड़ों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हर ब्रांड अपनी बात पर खरा नहीं उतरता। मैंने खुद Amazon से खरीदे गए कुछ लोकप्रिय हैवी-ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर्स को अपने किचन में लंबे समय तक इस्तेमाल किया है।
विज्ञापनों और वास्तविकता का अंतर
इस रिव्यू का मुख्य उद्देश्य आपको लुभावने विज्ञापनों और वास्तविकता के बीच का फर्क समझाना है। मैंने इन मशीनों को उनकी मोटर क्षमता, जार की मजबूती, पीसने की गुणवत्ता और सबसे महत्वपूर्ण—उनकी ड्यूरेबिलिटी (टिकाऊपन) के आधार पर परखा है।
मेरा अनुभव: कौन सा मॉडल है बेस्ट?
इस लेख में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मॉडल्स वाकई "हेवी-ड्यूटी" टैग के हकदार हैं और किनमें आपको निवेश करना चाहिए। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हों या घर की बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले, यह ऑनेस्ट रिव्यू आपको भ्रमित करने वाले रिव्यूज से बचाएगा। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए इन उत्पादों के हर पहलू को बारीकी से शेयर किया है ताकि आपको एक सही और टिकाऊ विकल्प चुनने में मदद मिल सके। अपने किचन को अपग्रेड करने से पहले यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
1. Atomberg Zenova Mixer Grinder for Kitchen with Intelligent BLDC Motor | Unique Coarse Mode for Silbatta-like Texture | 4 Jars incl. Chopper | Hands-Free Operation | Safety Features | Sand Grey
आजकल के आधुनिक किचन में Atomberg Zenova एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी BLDC मोटर है, जो कम बिजली की खपत में भी 1000W मिक्सर जैसी पावर देती है। चाहे मसाले पीसने हों या इडली-डोसा का बैटर तैयार करना, यह मशीन हर काम को बेहद सफाई और आसानी से निपटाने के लिए बनाई गई है। इसका सैंड ग्रे लुक इसे किसी भी किचन काउंटर पर बहुत ही स्टाइलिश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
BLDC मोटर
कोर्स मोड
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन
4 मल्टीफंक्शनल जार
क्यों खोजें विकल्प
वॉट क्षमता
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
2. Wipro Elato Divine FMG 215 800 Watt Mixer Grinder with 4 Jars,Heavy Duty 100% Copper Ball Bearing Motor with 5 Year Warranty,Superfast Grinding,Clip Lids - Hands Free use, 4 Jars Mixer Grinder,Black
Wipro Elato Divine उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपने किचन में पावर और स्टाइल दोनों चाहते हैं। 800-वाट की भारी-भरकम कॉपर मोटर के साथ, यह मिक्सर ग्राइंडर कड़ी से कड़ी सामग्री को मिनटों में पीसने की क्षमता रखता है। इसका स्लीक ब्लैक डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है, जो किसी भी आधुनिक किचन की शोभा बढ़ा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
800-वाट पावर
5 साल की वारंटी
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन
बहुमुखी जार
क्यों खोजें विकल्प
वजन और डाइमेंशन काफी बड़ा
चलते समय कुछ आवाज़ पैदा कर सकता
3. Sujata MG03 Mixer Grinder |1000 Watts Double Ball Bearing Motor|24000 RPM|Non-Stop 90 Mins Running|4 Jars including 1750ml Blender with Coconut Milk Extractor, 1500ml, 1000ml, 500ml Jar| Red & Black
Sujata MG03 को भारतीय रसोइयों का 'वर्कहॉर्स' कहा जाता है। 1000-वाट की भारी-भरकम मोटर के साथ, यह मशीन बिना थके 90 मिनट तक लगातार चल सकती है, जो इसे बड़े परिवारों या भारी काम के लिए बेस्ट बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर है, जो साउथ इंडियन या कोस्टल डिशेज बनाने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय पावर
लगातार चलने की क्षमता
कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर
डबल बॉल बेयरिंग
क्यों खोजें विकल्प
चलते समय काफी शोर
बहुत मॉडर्न या स्लीक नहीं
4. Philips HL7756/01 750 Watt Mixer Grinder
Philips HL7756 भारतीय रसोई की एक क्लासिक पसंद है। इसका 750-वाट का "टर्बो मोटर" सख्त से सख्त सामग्री, जैसे काली उड़द की दाल को भी आसानी से पीसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक ऐसा मिक्सर ढूंढ रहे हैं जो बिना किसी फालतू तामझाम के, रोजमर्रा के काम (मसाले, चटनी, प्यूरी) को मजबूती से करे, तो यह एक बेहतरीन चुनाव है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार मोटर
बेहतर वेंटिलेशन
बजट-फ्रेंडली
लीक-प्रूफ जार
क्यों खोजें विकल्प
काम करते समय काफी शोर
पहली बार इस्तेमाल करने पर मोटर से थोड़ी महक
5. Panasonic MX-AE390 2000W (MMLW) Mixer Grinder (Black) | 3 Jars – 2 Stainless Steel Multipurpose + 1 Juicer | Heavy Duty Motor | 2 Years Product Warranty + 5 Years on Motor
Panasonic का यह 'Monster Super Mixer Grinder' नाम के अनुरूप ही बेहद शक्तिशाली है। 2000W की मोटर का मतलब है कि यह सख्त से सख्त मसालों को चुटकियों में पीस सकता है। इसका सबसे यूनिक फीचर "चाइल्ड सेफ्टी लॉक" है, जो भारत में किसी मिक्सर ग्राइंडर में पहली बार देखने को मिलता है—यह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक ढक्कन और बेस ठीक से लॉक न हों।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली
सुरक्षा में नंबर 1
प्रीमियम बिल्ड
मल्टी-परपज
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य मिक्सर की तुलना में अधिक बिजली की खपत
वजन और डाइमेंशन काफी बड़ा
6. Bosch Pro 1000W Mixer Grinder MGM8842MIN - Black
Bosch Pro 1000W भारतीय रसोइयों की पहली पसंद बनकर उभरा है, खासकर उनके लिए जो मसालों में वही दरदरा और पारंपरिक स्वाद चाहते हैं जो कभी सिल-बट्टे पर मिलता था। इसका 1000W का शक्तिशाली मोटर और यूनिक 'पॉन्डिंग ब्लेड' डिज़ाइन इसे सूखे मसालों को पीसने के लिए बेस्ट बनाता है। यह मशीन न केवल पावरफुल है, बल्कि इसके सेफ्टी फीचर्स और हैंड्स-फ्री ऑपरेशन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पॉन्डिंग ब्लेड तकनीक
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन
ओवरलोड प्रोटेक्टर
हाई-ग्रेड जार
क्यों खोजें विकल्प
मोटर रेटिंग
1000W पावर के कारण काफी आवाज
7. HANS Dominar 1400 Watts 2 HP Commercial Mixer Grinder, 100% Copper Motor, 2.5 litre And 1 Litre Stainless Steel Jars, Heavy Duty Color White
HANS ब्रांड कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर्स के क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम है। Dominar 1400W मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जिन्हें पावरफुल मोटर और बड़े जार की जरूरत होती है। इसकी 2 HP की क्षमता इसे सामान्य घरेलू मिक्सर ग्राइंडर्स की तुलना में बहुत अधिक सक्षम बनाती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा काम निपटा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पावर
बड़ा कैपेसिटी जार
पॉन्डिंग ब्लेड
टिकाऊ बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी (6 महीने) अन्य घरेलू मॉडल्स की तुलना में बहुत कम
लुक बहुत ज्यादा मॉडर्न या स्टाइलिश नहीं
1. भारी मिक्सर ग्राइंडर के लिए कितनी वाट क्षमता सबसे अच्छी होती है?
भारतीय रसोई में भारी और लगातार उपयोग के लिए 750 वाट से 1000 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर सबसे अच्छा माना जाता है। 750W की मोटर इडली-डोसा बैटर के लिए बेहतरीन है, जबकि 1000W की मोटर सख्त मसालों और हल्दी जैसे कठिन पदार्थों को भी आसानी से पीस सकती है।
2. क्या मिक्सर ग्राइंडर में गर्म सामग्री पीसी जा सकती है?
नहीं, मिक्सर ग्राइंडर में कभी भी बहुत गर्म सामग्री (जैसे उबलता हुआ सूप या गर्म मसाला) नहीं पीसनी चाहिए। ऐसा करने से जार के रबर सील ढीले हो सकते हैं और ढक्कन का प्रेशर बढ़ने से वह अचानक खुल सकता है, जिससे आप जल सकते हैं। सामग्री को पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।
3. मिक्सर ग्राइंडर की मोटर बार-बार बंद क्यों हो जाती है?
मोटर का बार-बार बंद होना 'ओवरलोड प्रोटेक्शन' स्विच का संकेत है। ऐसा तब होता है जब जार को उसकी क्षमता से अधिक भर दिया जाता है, सामग्री बहुत गाढ़ी हो, या मशीन को बिना रुके बहुत लंबे समय तक चलाया जाता है। यह एक सुरक्षा फीचर है ताकि मोटर जलने से बच सके।
4. मिक्सर की मोटर जलने से कैसे बचाएं?
ओवरलोड न करें: जार को कभी भी ऊपर तक न भरें; इसे आधा या दो-तिहाई ही भरें।
पल्स मोड का उपयोग: सख्त मसालों को एक साथ न पीसें, बल्कि रुक-रुक कर (Pulse mode) पीसें।
ब्रेक लें: भारी काम करते समय मशीन को 3-4 मिनट चलाने के बाद कम से कम 2 मिनट का ठंडा होने का समय दें।
5. भारी मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड की धार कम हो जाने पर क्या करें?
लगातार उपयोग से ब्लेड कुंद हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है सर्विस सेंटर से ओरिजिनल ब्लेड बदलवाना। वैकल्पिक रूप से, आप घर पर थोड़ा नमक या सूखे चावल चलाकर ब्लेड की धार को हल्का सुधार सकते हैं, लेकिन यह प्रोफेशनल शार्पनिंग का विकल्प नहीं है।
6. मिक्सर ग्राइंडर के लिए बिजली की खपत कैसी होती है?
चूंकि इसमें भारी मोटर (750W-1000W) होती है, इसलिए ये सामान्य मिक्सर की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते हैं। हालांकि, मिक्सर का उपयोग पूरे दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये बिजली के बिल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालते हैं।
7. मिक्सर ग्राइंडर को साफ कैसे रखें?
तुरंत सफाई: उपयोग के तुरंत बाद जार को साफ करें ताकि मसाले सूखें नहीं।
प्राकृतिक तरीका: जार में थोड़ा गुनगुना पानी और डिश वॉश लिक्विड डालकर कुछ सेकंड चलाएं, फिर साफ पानी से धो लें।
बाहरी हिस्सा: मशीन के मुख्य बेस को कभी पानी में न डुबोएं; उसे हमेशा हल्के गीले कपड़े से पोंछकर साफ करें।
सुखाना: जार को धोने के बाद उल्टा करके सुखाएं ताकि जंग न लगे।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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