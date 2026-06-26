मैंने यूज किया है ये बेस्ट सेलर प्रिंटर, जानिए घर और ऑफिस के काम के लिए क्यों है ये पैसा वसूल डील
घर और ऑफिस के काम के लिए बेस्ट-सेलर प्रिंटर का मेरा निजी अनुभव काफी शानदार रहा है। कम कीमत में बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स इसे एक पैसा वसूल डील बनाते हैं।
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आज के समय में घर और ऑफिस के लिए सही प्रिंटर का चुनाव करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, खासकर जब बाजार में इतने सारे विकल्प मौजूद हों। पिछले कुछ महीनों में मैंने अमेज़न से खरीदे गए कई बेस्ट-सेलर प्रिंटर्स—जिनमें इंक टैंक और लेजर प्रिंटर दोनों शामिल हैं—को बारीकी से टेस्ट किया है। मेरा उद्देश्य यह जानना था कि क्या वाकई कम बजट वाले प्रिंटर्स लंबे समय तक चलने वाले और किफायती साबित होते हैं।
मेरे अनुभव में, इंक टैंक प्रिंटर उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिन्हें रोजाना अधिक मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है, क्योंकि इनकी प्रति पेज की लागत बहुत कम आती है। वहीं, अगर आपको कम प्रिंटिंग लेकिन हाई स्पीड की जरूरत है, तो लेजर प्रिंटर्स का परफॉरमेंस लाजवाब है। इन मॉडल्स में मैंने वायरलेस कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप सपोर्ट और इंस्टॉलेशन की आसानी को सबसे महत्वपूर्ण पाया है।
अमेजन पर उपलब्ध ये टॉप-रेटेड प्रिंटर्स न केवल बजट के अनुकूल हैं, बल्कि इनका मेंटेनेंस भी काफी कम है। चाहे छात्रों के प्रोजेक्ट्स हों या ऑफिस के भारी-भरकम डॉक्यूमेंट्स, इन प्रिंटर्स ने हर कसौटी पर खुद को साबित किया है। यह लेख उन लोगों के लिए एक गाइड का काम करेगा जो अपने काम के लिए एक पैसा-वसूल और टिकाऊ प्रिंटर की तलाश में हैं, ताकि आप अपनी जरूरत के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
1. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer for Home & Office
Epson EcoTank L3252 एक ऑल-इन-वन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) प्रिंटर है, जिसे खास तौर पर घर और छोटे दफ्तरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Epson की हीट-फ्री टेक्नोलॉजी इसे कम बिजली की खपत में बेहतरीन परफॉरमेंस देने में सक्षम बनाती है, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए एक टिकाऊ और किफायती निवेश साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम प्रिंटिंग खर्च
शानदार क्वालिटी
आसान रिफिलिंग
वायरलेस सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स का अभाव
ADF की कमी
प्लास्टिक बॉडी थोड़ी हल्की महसूस
2. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
HP Smart Tank 589 एक ऑल-इन-वन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) इंकजेट प्रिंटर है, जो अपनी उच्च दक्षता के लिए जाना जाता है। इसमें दिए गए इंक टैंक सिस्टम के साथ आप हजारों पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे यह कम खर्च में प्रोफेशनल क्वालिटी का काम देने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पेज यील्ड
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi और USB के साथ
वाइब्रेंट ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स नहीं
कलर प्रिंटिंग की गति कुछ अन्य हाई-एंड मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी कम महसूस
3. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
Canon PIXMA G3000 एक ऑल-इन-वन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर अपने किफायती ऑपरेशन और बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो इसे घर और छोटे ऑफिस वर्क के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक पेज यील्ड
वायरलेस कनेक्टिविटी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स का अभाव
LCD डिस्प्ले नहीं
4. Brother DCP-T436W (New Launch) WiFi Multifunction Print Scan Copy Ink Tank Color Printer Best for Home, 27/11 PPM BK/CL, Print Upto 7.5 K Pages in Black & 5 K in Color Each for(CMY),Free Installation
Brother DCP-T436W एक नया ऑल-इन-वन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) इंक टैंक प्रिंटर है। यह प्रिंटर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम लागत में तेज और स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं, साथ ही इसकी वाई-फाई कनेक्टिविटी इसे मोबाइल प्रिंटिंग के लिए भी बहुत आसान बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन स्पीड
अधिक पेज क्षमता
बड़ी इनपुट क्षमता
वायरलेस सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स का अभाव
कॉम्पैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पेस
5. Canon PIXMA MegaTank G1010 Single Function Ink Tank Colour Printer
Canon PIXMA G1010 एक कॉम्पैक्ट और किफायती इंक टैंक प्रिंटर है। यह उन घरों या छोटे ऑफिसों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ प्रिंटिंग का काम ज्यादा है, लेकिन स्कैनर या कॉपियर की एक्स्ट्रा सुविधाओं की जरूरत नहीं है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
हाई यील्ड
स्पेस-सेविंग
क्यों खोजें विकल्प
स्कैन या कॉपी करने का कोई विकल्प नहीं
केवल USB के जरिए कनेक्ट
6. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
Brother DCP-T535DW एक ऑल-इन-वन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) वायरलेस प्रिंटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 'ऑटो-डुप्लेक्स' फीचर है, जिससे आप बिना पन्ने पलटे दोनों तरफ आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और स्मार्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग
हाई पेज यील्ड
प्रिंटिंग स्पीड (27 ppm मोनो / 11 ppm कलर) बहुत अच्छी
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
इधर-उधर शिफ्ट करना थोड़ा भारी
7. Printer Smart Tank 525 All in One Multi Function Color Ink Tank Printer Free Data Cable Print/Scan/Copy with Up to 4000 Black & 6000 Color Pages of Ink in Box (Ink Bottle Included)
Generic Smart Tank 525 एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी करने की सुविधा देता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम बजट में इंक टैंक टेक्नोलॉजी की बचत और सुविधा चाहते हैं। इसमें लो-ऑन-इंक सेंसर और गाइडेड बटन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे उपयोग में आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम
रेंज के हिसाब से काफी तेज
डेडिकेटेड आईडी कॉपी' बटन
मल्टी-आइटम स्कैनिंग और बुक स्कैनिंग जैसे फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस का अभाव
सर्विस और वारंटी सपोर्ट को लेकर सावधानी
1. इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है?
इंकजेट प्रिंटर: ये स्याही की बूंदों का उपयोग करते हैं और बेहतरीन फोटो या रंगीन प्रिंटिंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं।
लेजर प्रिंटर: ये टोनर का उपयोग करते हैं। ये बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए सबसे किफायती होते हैं।
2. पेपर जैम की समस्या को कैसे ठीक करें?
प्रिंटर को बंद कर दें।धीरे-धीरे और सावधानी से फंसे हुए कागज को बाहर निकालें।सुनिश्चित करें कि पेपर ट्रे में कागज सही तरीके से और ज्यादा मात्रा में न रखे हों।
3. प्रिंटर कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा?
सुनिश्चित करें कि आपका प्रिंटर और डिवाइस (कंप्यूटर/फोन) एक ही Wi-Fi नेटवर्क से जुड़े हों।यदि आप USB का उपयोग कर रहे हैं, तो केबल कनेक्शन चेक करें।अपने डिवाइस पर प्रिंटर के लिए सही ड्राइवर इंस्टॉल करें।
4. प्रिंट बहुत फीका या लाइनों वाला क्यों आ रहा है?
यह कम स्याही या टोनर के कारण हो सकता है। आपको कार्ट्रिज बदलने की आवश्यकता हो सकती है।प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर Printhead Cleaning या Nozzle Check का विकल्प चुनें।लेज़र प्रिंटर के मामले में, ड्रम गंदा या खराब हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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