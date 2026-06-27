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मैंने खुद किया है इस्तेमाल जानें क्यों अमेजन के ये माइक्रोवेव ओवन हैं हाउसवाइफ की पहली पसंद

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन पर उपलब्ध ये माइक्रोवेव ओवन अपने बेहतरीन फीचर्स और आसान उपयोग के कारण भारतीय घरों में पहली पसंद बने हुए हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ये ओवन न केवल कुकिंग को तेज और सरल बनाते हैं, बल्कि कम समय में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं।

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने किचन के कामों को आसान और स्मार्ट बनाना चाहता है। अमेजन पर उपलब्ध माइक्रोवेव ओवन न केवल आधुनिक तकनीक से लैस हैं, बल्कि ये समय की बचत करने में भी बेहद कारगर हैं। मैंने खुद इन माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया है और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये भारतीय रसोई के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

मैंने खुद किया है इस्तेमाल जानें क्यों अमेजन के ये माइक्रोवेव ओवन हैं हाउसवाइफ की पहली पसंद

इन ओवन की सबसे बड़ी खूबी इनका यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। चाहे आपको झटपट नाश्ता बनाना हो, खाना गरम करना हो, या फिर बेकिंग और ग्रिलिंग का शौक हो, ये ओवन हर मामले में खरे उतरते हैं। इनकी एनर्जी-एफिशिएंट डिज़ाइन बिजली की खपत को कम करती है, जो इन्हें लंबे समय के लिए एक किफायती विकल्प बनाती है।

अमेजन पर मिलने वाले ये माइक्रोवेव ओवन अपनी मजबूती और शानदार कुकिंग परफॉर्मेंस के कारण हाउसवाइफ्स की पहली पसंद बने हुए हैं। यदि आप भी अपने कुकिंग अनुभव को एक नया और बेहतर स्तर देना चाहते हैं, तो अमेजन की इन डील्स को मिस न करें। आज ही इन स्मार्ट डिवाइसेज को घर लाएं और खाना बनाने के पुराने और थकाऊ तरीकों को अलविदा कहें।

अगर आप अपने किचन के लिए एक भरोसेमंद और स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन की तलाश में हैं, तो Samsung 23L सोलो माइक्रोवेव ओवन एक बेहतरीन विकल्प है। यह ओवन खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रोजाना की कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग को आसान बनाना चाहते हैं। अपनी शानदार सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल की वारंटी के साथ, यह न केवल टिकाऊ है बल्कि साफ-सफाई में भी बेहद आसान है।

Specifications

मुख्य फीचर्स
चाइल्ड सेफ्टी लॉक, क्विक डीफ्रॉस्ट, इको मोड, मेमोरी फंक्शन
इंटीरियर
सिरेमिक इनेमल कैविटी
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल सिरेमिक इनेमल कैविटी पर
कंट्रोल
टैक्ट बटन कंट्रोल पैनल

क्यों खरीदें

...

टिकाऊ कैविटी

...

ऑटो कुक मेन्यू

...

शानदार वारंटी

...

स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिलिंग या कन्वेक्शन (बेकिंग) की सुविधा नहीं

...

सीमित कुकिंग विकल्प

यह 100 लीटर की बड़ी क्षमता वाला ओवन 2800W की पावरफुल मोटर के साथ आता है, जो इसे बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग जैसे बड़े कार्यों के लिए एक मजबूत और प्रभावी विकल्प बनाता है।

Specifications

कंट्रोलएडजस्टेबल
टेम्परेचर, ऑटोमैटिक शट-ऑफ, टाइमर
प्रमुख फीचर्स
रोटिसरी, कन्वेक्शन, इनर लैंप
मटीरियल
स्टेनलेस स्टील
पावर
2800 वाट

क्यों खरीदें

...

विशाल क्षमता

...

मल्टी-फंक्शन

...

टिकाऊ बॉडी

...

मॉनिटरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

किचन में काफी जगह

...

अधिक बिजली की खपत

यदि आप एक ऐसे माइक्रोवेव की तलाश में हैं जो छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए एकदम सही हो, तो LG 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन एक शानदार चुनाव है। अपनी खास i-Wave टेक्नोलॉजी के कारण, यह खाने को समान रूप से और तेजी से पकाने के लिए जाना जाता है। इसका स्टाइलिश ब्लैक डिज़ाइन और 44 ऑटो कुक मेन्यू इसे रोजमर्रा की कुकिंग के लिए बेहद उपयोगी और सुविधाजनक बनाता है।

Specifications

स्पेशल फीचर्स
स्टीम क्लीन, एनर्जी सेविंग, चाइल्ड लॉक
कुकिंग मेन्यू
44 ऑटो कुक मेन्यू
मुख्य तकनीक
i-Wave, एंटी-बैक्टीरियल कैविटी
पावर
700 वाट

क्यों खरीदें

...

i-Wave तकनीक

...

हाइजीनिक

...

आसान सफाई

...

ऑटो कुक मेन्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित क्षमता

...

ग्रिलिंग या कन्वेक्शन की सुविधा नहीं

Cadlec Ovnix 28L OTG उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चुनाव है, जो कम बजट में प्रोफेशनल बेकिंग और ग्रिलिंग का अनुभव चाहते हैं। 28 लीटर की आदर्श क्षमता और 1500 वाट की दमदार पावर के साथ, यह ओवन केक, पिज्जा और ग्रिल्ड डिशेज को घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देने में सक्षम है। अगर आप एक बहुमुखी और किफायती किचन साथी की तलाश में हैं, तो यह OTG आपकी कुकिंग को बेहद आसान बना देगा।

Specifications

तापमान रेंज
50°C - 250°C
टाइमर
60 मिनट
मुख्य फीचर्स
रोटिसरी, हीट-रेसिस्टेंट हैंडल, इनर लाइट
वॉरंटी
1 वर्ष मानक + 1 वर्ष अतिरिक्त

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली

...

सटीक कुकिंग कंट्रोल

...

मल्टी-फंक्शन

...

सुविधाजनक मॉनिटरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी सामान्य

...

बहुत अधिक ऑटोमैटिक या डिजिटल फीचर्स नहीं

Pigeon 20L OTG उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम जगह और कम बजट में बेकिंग का शौक पूरा करना चाहते हैं। अपने एलिगेंट डिज़ाइन और आसान कंट्रोल्स के साथ, यह ओवन छोटे परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

Specifications

टाइमर
60 मिनट
मुख्य फीचर्स
रोटिसरी, ग्रिल, बेकिंग
तापमान रेंज
100°C - 250°C
पावर
1280 वाट

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

...

पूर्ण एक्सेसरीज

...

ऑटोमैटिक शट-ऑफ और टाइमर की सुविधा

...

नॉब्स और कंट्रोल्स को समझना बहुत आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवारों या ज्यादा क्वांटिटी में कुकिंग के लिए पर्याप्त नहीं

...

बहुत भारी-भरकम इस्तेमाल के लिए टिकाऊपन सीमित

Panasonic का यह 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन उन छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपने किचन में कम जगह घेरने वाला लेकिन शक्तिशाली डिवाइस चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और यूजर-फ्रेंडली टच कंट्रोल इसे रोजमर्रा की कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाता है।

Specifications

मुख्य फीचर्स
वेपर क्लीन, ग्लास टर्नटेबल
कंट्रोल
मेम्ब्रेन टच की-पैड
कुकिंग मेन्यू
51 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू
पावर आउटपुट
800 वाट

क्यों खरीदें

...

51 ऑटो-कुक मेन्यू

...

800 वॉट पावर

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

...

टच की-पैड

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिल या बेकिंग के लिए कन्वेक्शन फीचर्स नहीं

...

ड़े परिवार के लिए पर्याप्त नहीं

यदि आप एक ऐसा माइक्रोवेव ओवन चाहते हैं जो आपकी कुकिंग की सभी जरूरतों—बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग को एक साथ पूरा करे, तो Morphy Richards 27CGF एक बेहतरीन पसंद है। यह न केवल अपने 200 ऑटो-कुक मेन्यू से खाने को झटपट तैयार करता है, बल्कि इसकी स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे लंबे समय तक चलने वाला और साफ करने में आसान भी बनाती है। यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक संपूर्ण कुकिंग सॉल्यूशन है।

Specifications

पावर लेवल्स
11 एडजेस्टेबल लेवल्स
इंटीरियर
स्टेनलेस स्टील कैविटी
वारंटी
2 साल
मोड्स
कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रोवेव

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक वर्सेटाइल

...

विशाल क्षमता

...

एडवांस्ड फीचर्स

...

फ्रेशनेस

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगा

...

किचन में अधिक जगह की आवश्यकता

1. किस प्रकार का माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा है?

सोलो माइक्रोवेव : यदि आप केवल खाना गरम करने, चाय/कॉफी बनाने या साधारण कुकिंग करना चाहते हैं, तो यह बेस्ट है। यह किफायती होता है।

ग्रिल माइक्रोवेव : यदि आपको सैंडविच, पनीर टिक्का या ग्रिल्ड सब्जियां पसंद हैं, तो यह अच्छा है।

कन्वेक्शन माइक्रोवेव : यदि आप बेकिंग (केक, पिज्जा, कुकीज) और रोस्टिंग करना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा है। यह एक ओवन और माइक्रोवेव दोनों का काम करता है।

2. माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किस लिए किया जाता है?

माइक्रोवेव का उपयोग मुख्य रूप से तीन कामों के लिए किया जाता है,

रीहीटिंग : बासी या ठंडे खाने को बिना स्वाद खराब किए जल्दी गरम करना।

डीफ्रॉस्टिंग : फ्रिजर से निकाली हुई चीजों (जैसे फ्रोजन मटर या मीट) को तुरंत सामान्य तापमान पर लाना।

कुकिंग : खाना पकाने के लिए, जिसमें चावल, दाल, सब्जियां या बेकिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

3. माइक्रोवेव ओवन में हम क्या पकाते हैं?

माइक्रोवेव में आप लगभग सब कुछ पका सकते हैं,

भारतीय व्यंजन: दाल, चावल, खिचड़ी, सब्जियां, उपमा और पोहा।

बेकिंग: केक, मफिन्स, बिस्किट, कुकीज और पिज्जा बेस।

ग्रिलिंग: पनीर टिक्का, तंदूरी सब्जियां और चिकन।

अन्य: पॉपकॉर्न, नूडल्स, उबले हुए अंडे, और आलू को भूनना।

4. माइक्रोवेव ओवन के नुकसान क्या हैं?

हालाँकि यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं,

टेक्सचर की कमी: माइक्रोवेव में पकाया हुआ खाना गैस चूल्हे पर बने खाने जैसा कुरकुरा नहीं होता, खासकर तलने वाली चीजें।

बर्तन की सीमा: आप इसमें हर तरह के बर्तन का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें केवल माइक्रोवेव-सेफ (कांच, सिरेमिक, या खास प्लास्टिक) बर्तन ही चलते हैं। मेटल (धातु) या स्टील के बर्तनों का उपयोग इसमें खतरनाक हो सकता है।

सीमित मात्रा: एक बार में बहुत अधिक खाना नहीं पकाया जा सकता, खासकर छोटे साइज के ओवन में।

समान हीटिंग : कभी-कभी खाना बीच से ठंडा रह जाता है और किनारों से बहुत गरम हो जाता है, जिससे पकने की प्रक्रिया समान नहीं रहती।

प्रो टिप: अगर आप एक छोटे परिवार के लिए देख रहे हैं और बेकिंग का शौक भी रखते हैं, तो 25 से 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना सबसे बेहतरीन विकल्प होता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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