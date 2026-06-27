मैंने खुद किया है इस्तेमाल जानें क्यों अमेजन के ये माइक्रोवेव ओवन हैं हाउसवाइफ की पहली पसंद
अमेजन पर उपलब्ध ये माइक्रोवेव ओवन अपने बेहतरीन फीचर्स और आसान उपयोग के कारण भारतीय घरों में पहली पसंद बने हुए हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि ये ओवन न केवल कुकिंग को तेज और सरल बनाते हैं, बल्कि कम समय में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं।
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने किचन के कामों को आसान और स्मार्ट बनाना चाहता है। अमेजन पर उपलब्ध माइक्रोवेव ओवन न केवल आधुनिक तकनीक से लैस हैं, बल्कि ये समय की बचत करने में भी बेहद कारगर हैं। मैंने खुद इन माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया है और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये भारतीय रसोई के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।
इन ओवन की सबसे बड़ी खूबी इनका यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। चाहे आपको झटपट नाश्ता बनाना हो, खाना गरम करना हो, या फिर बेकिंग और ग्रिलिंग का शौक हो, ये ओवन हर मामले में खरे उतरते हैं। इनकी एनर्जी-एफिशिएंट डिज़ाइन बिजली की खपत को कम करती है, जो इन्हें लंबे समय के लिए एक किफायती विकल्प बनाती है।
अमेजन पर मिलने वाले ये माइक्रोवेव ओवन अपनी मजबूती और शानदार कुकिंग परफॉर्मेंस के कारण हाउसवाइफ्स की पहली पसंद बने हुए हैं। यदि आप भी अपने कुकिंग अनुभव को एक नया और बेहतर स्तर देना चाहते हैं, तो अमेजन की इन डील्स को मिस न करें। आज ही इन स्मार्ट डिवाइसेज को घर लाएं और खाना बनाने के पुराने और थकाऊ तरीकों को अलविदा कहें।
1. Samsung 23 L Solo Microwave Oven (MS23A3513AK/TL, Black, Auto Cook Programs, Child Safety Lock, Memory Feature, Deodorization, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
अगर आप अपने किचन के लिए एक भरोसेमंद और स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन की तलाश में हैं, तो Samsung 23L सोलो माइक्रोवेव ओवन एक बेहतरीन विकल्प है। यह ओवन खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रोजाना की कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग को आसान बनाना चाहते हैं। अपनी शानदार सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल की वारंटी के साथ, यह न केवल टिकाऊ है बल्कि साफ-सफाई में भी बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
टिकाऊ कैविटी
ऑटो कुक मेन्यू
शानदार वारंटी
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
ग्रिलिंग या कन्वेक्शन (बेकिंग) की सुविधा नहीं
सीमित कुकिंग विकल्प
2. iBELL 100L Electric Oven IBLEOSS100LG | 2800W High Power | Rotisserie, Convection & Inner Lamp | Stainless Steel Body | Multi-Function Baking, Grilling & Toasting Oven
यह 100 लीटर की बड़ी क्षमता वाला ओवन 2800W की पावरफुल मोटर के साथ आता है, जो इसे बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग जैसे बड़े कार्यों के लिए एक मजबूत और प्रभावी विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
मल्टी-फंक्शन
टिकाऊ बॉडी
मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
किचन में काफी जगह
अधिक बिजली की खपत
3. LG 20 L Solo Microwave Oven (MS2043BP, Black, Health plus Menu, I-Wave Technology, Indian Cuisine, Even Reheat & Defrost, Auto Cook Menu, Anti-Bacterial Cavity & Steam Clean)
यदि आप एक ऐसे माइक्रोवेव की तलाश में हैं जो छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए एकदम सही हो, तो LG 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन एक शानदार चुनाव है। अपनी खास i-Wave टेक्नोलॉजी के कारण, यह खाने को समान रूप से और तेजी से पकाने के लिए जाना जाता है। इसका स्टाइलिश ब्लैक डिज़ाइन और 44 ऑटो कुक मेन्यू इसे रोजमर्रा की कुकिंग के लिए बेहद उपयोगी और सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
i-Wave तकनीक
हाइजीनिक
आसान सफाई
ऑटो कुक मेन्यू
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
ग्रिलिंग या कन्वेक्शन की सुविधा नहीं
4. Cadlec Ovnix Multi-Function OTG for Kitchen, 28 Litre, 1500W, Oven Toaster Griller, Adjustable Temperature & Timer, Rotisserie, Bake, Grill & Toast, Oven for Baking - Black
Cadlec Ovnix 28L OTG उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चुनाव है, जो कम बजट में प्रोफेशनल बेकिंग और ग्रिलिंग का अनुभव चाहते हैं। 28 लीटर की आदर्श क्षमता और 1500 वाट की दमदार पावर के साथ, यह ओवन केक, पिज्जा और ग्रिल्ड डिशेज को घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देने में सक्षम है। अगर आप एक बहुमुखी और किफायती किचन साथी की तलाश में हैं, तो यह OTG आपकी कुकिंग को बेहद आसान बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली
सटीक कुकिंग कंट्रोल
मल्टी-फंक्शन
सुविधाजनक मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी सामान्य
बहुत अधिक ऑटोमैटिक या डिजिटल फीचर्स नहीं
5. Pigeon Electric Oven (12383) 20 Liters OTG with Grill and Rotisserie, Oven Toaster and Grill for Grilling and Baking Cakes (Grey)
Pigeon 20L OTG उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम जगह और कम बजट में बेकिंग का शौक पूरा करना चाहते हैं। अपने एलिगेंट डिज़ाइन और आसान कंट्रोल्स के साथ, यह ओवन छोटे परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
पूर्ण एक्सेसरीज
ऑटोमैटिक शट-ऑफ और टाइमर की सुविधा
नॉब्स और कंट्रोल्स को समझना बहुत आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों या ज्यादा क्वांटिटी में कुकिंग के लिए पर्याप्त नहीं
बहुत भारी-भरकम इस्तेमाल के लिए टिकाऊपन सीमित
6. Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus)
Panasonic का यह 20L सोलो माइक्रोवेव ओवन उन छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपने किचन में कम जगह घेरने वाला लेकिन शक्तिशाली डिवाइस चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और यूजर-फ्रेंडली टच कंट्रोल इसे रोजमर्रा की कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के लिए एक भरोसेमंद साथी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
51 ऑटो-कुक मेन्यू
800 वॉट पावर
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
टच की-पैड
क्यों खोजें विकल्प
ग्रिल या बेकिंग के लिए कन्वेक्शन फीचर्स नहीं
ड़े परिवार के लिए पर्याप्त नहीं
7. Morphy Richards 27L Convection Microwave Oven (27CGF, Black) | 200 Auto Cook Menus | 11 Power Levels | Stainless Steel Cavity | Deodorizer | 2-Year Warranty
यदि आप एक ऐसा माइक्रोवेव ओवन चाहते हैं जो आपकी कुकिंग की सभी जरूरतों—बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग को एक साथ पूरा करे, तो Morphy Richards 27CGF एक बेहतरीन पसंद है। यह न केवल अपने 200 ऑटो-कुक मेन्यू से खाने को झटपट तैयार करता है, बल्कि इसकी स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे लंबे समय तक चलने वाला और साफ करने में आसान भी बनाती है। यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक संपूर्ण कुकिंग सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक वर्सेटाइल
विशाल क्षमता
एडवांस्ड फीचर्स
फ्रेशनेस
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
किचन में अधिक जगह की आवश्यकता
1. किस प्रकार का माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा है?
सोलो माइक्रोवेव : यदि आप केवल खाना गरम करने, चाय/कॉफी बनाने या साधारण कुकिंग करना चाहते हैं, तो यह बेस्ट है। यह किफायती होता है।
ग्रिल माइक्रोवेव : यदि आपको सैंडविच, पनीर टिक्का या ग्रिल्ड सब्जियां पसंद हैं, तो यह अच्छा है।
कन्वेक्शन माइक्रोवेव : यदि आप बेकिंग (केक, पिज्जा, कुकीज) और रोस्टिंग करना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा है। यह एक ओवन और माइक्रोवेव दोनों का काम करता है।
2. माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
माइक्रोवेव का उपयोग मुख्य रूप से तीन कामों के लिए किया जाता है,
रीहीटिंग : बासी या ठंडे खाने को बिना स्वाद खराब किए जल्दी गरम करना।
डीफ्रॉस्टिंग : फ्रिजर से निकाली हुई चीजों (जैसे फ्रोजन मटर या मीट) को तुरंत सामान्य तापमान पर लाना।
कुकिंग : खाना पकाने के लिए, जिसमें चावल, दाल, सब्जियां या बेकिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
3. माइक्रोवेव ओवन में हम क्या पकाते हैं?
माइक्रोवेव में आप लगभग सब कुछ पका सकते हैं,
भारतीय व्यंजन: दाल, चावल, खिचड़ी, सब्जियां, उपमा और पोहा।
बेकिंग: केक, मफिन्स, बिस्किट, कुकीज और पिज्जा बेस।
ग्रिलिंग: पनीर टिक्का, तंदूरी सब्जियां और चिकन।
अन्य: पॉपकॉर्न, नूडल्स, उबले हुए अंडे, और आलू को भूनना।
4. माइक्रोवेव ओवन के नुकसान क्या हैं?
हालाँकि यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं,
टेक्सचर की कमी: माइक्रोवेव में पकाया हुआ खाना गैस चूल्हे पर बने खाने जैसा कुरकुरा नहीं होता, खासकर तलने वाली चीजें।
बर्तन की सीमा: आप इसमें हर तरह के बर्तन का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें केवल माइक्रोवेव-सेफ (कांच, सिरेमिक, या खास प्लास्टिक) बर्तन ही चलते हैं। मेटल (धातु) या स्टील के बर्तनों का उपयोग इसमें खतरनाक हो सकता है।
सीमित मात्रा: एक बार में बहुत अधिक खाना नहीं पकाया जा सकता, खासकर छोटे साइज के ओवन में।
समान हीटिंग : कभी-कभी खाना बीच से ठंडा रह जाता है और किनारों से बहुत गरम हो जाता है, जिससे पकने की प्रक्रिया समान नहीं रहती।
प्रो टिप: अगर आप एक छोटे परिवार के लिए देख रहे हैं और बेकिंग का शौक भी रखते हैं, तो 25 से 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना सबसे बेहतरीन विकल्प होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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